لوثار ماتيوس يرد: يورغن كلوب سفير لألمانيا وقد يدرب المنتخب

رغم الانتقادات التي وجهت إلى يورغن كلوب، دعم أسطورة كرة القدم الألمانية لوثار ماتيوس قرار كلوب بالانضمام إلى شركة "ريد بول" العملاقة، منوها إلى أن كلوب يمكن أن يكون مدرب المنتخب الألماني القادم بعد ناغلسمان .

يرى أسطورة كرة القدم الألماني لوثار ماتيوس أن يورغن كلوب قد يصبح المدير الفني القادم لمنتخب ألمانيا، رغم توليه منصب المدير العالمي لقطاع كرة القدم بشركة "ريد بول" وعدم وجود شرط جزائي في عقده. وقال ماتيوس اليوم الأحد "لقد وقع عقدا الآن، إذا تغير الوضع أعتقد أن بمقدوره دائما الحديث إلى ريد بول".

ويستعد كلوب لتولي منصبه الجديد مطلع العام المقبل، وبحسب تقارير إعلامية فإن عقده مع ريد بول يمتد لخمسة أعوام. ونفى أوليفر مينتزلاف الرئيس التنفيذي لشركة ريد بول وجود شرط جزائي في عقد كلوب يسمح له بالانتقال لتدريب منتخب ألمانيا حال رحيل المدرب الحالي يوليان ناغلسمان، الذي ينتهي عقده في 2026. وقال مينتزلاف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أنفي ذلك بوضوح، نتطلع لتعاون طويل الآمد".

ورفض ماتيوس المعروف بصراحته ردود الفعل الغاضبة التي لازمت تولي كلوب لمنصبه الجديد، وقال "يورغن اتخذ قرارا واضحا، إنه فائز، شخصية شهيرة وسفير لكرة القدم ولألمانيا بشكل عام". وأوضح "وهناك هؤلاء الذين ينشرون تعليقاتهم عبر منصات التواصل الإجتماعي، لكن هذا لا يزعج يورغن كلوب".

كلوب وناغلسمان صورة من: motivio/picture alliance

انتقادات طالت قرار كلوب

ووجهت انتقادات لكلوب بعد الإعلان عن عقده مع شركة "ريد بول" ، وانضم كيفن جروسكرويتس، لاعب فريق بوروسيا دورتموند الألماني السابق، لعدد كبير من جماهير النادي، وأعرب عن عدم فهمه لانضمام يورغن كلوب لإمبراطورية "ريد بول" لكرة القدم.

وتوج كلوب بلقب الدوري الألماني (بوندسليغا) في 2011 و2012 عندما كان مدربا لدورتموند وكان جروسكرويتس يلعب بالفريق. بعدها انتقل كلوب لناد تقليدي آخر في أوروبا، ليفربول، حيث توج كلوب بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم الماضي، من أجل استعادة نشاطه، تم الإعلان خلال هذا الأسبوع أن كلوب سيصبح مديرا لكرة القدم العالمية في شركة ريد بول، لمشروبات الطاقة، بداية من كانون الثاني/ يناير. ما سيجعله مستشارا كبيرا لفرق لايبزغ ، سالزبورغ النمساوي ونيويورك ريد بولز بالإضافة لفرق برازيلية ويابانية تمتلكها شركة صناعة المشروبات النمساوية.

يورغن كلوب يحصل على وسام الاستحقاق من جمهورية ألمانيا الاتحادية صورة من: Metodi Popow/IMAGO

وأبدى مشجعو دورتموند اشمئزازهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالوا إن كلوب ترك مبادئه من خلال الانضمام لمشروع بدأ في 2005 واتفق معهم جروسكرويتس، الفائز بكأس العالم 2014 مع المنتخب الألماني.

ما هي مهام كلوب الجديدة؟

ذكرت شركة "ريد بول" أن كلوب:" لن يشارك في العمليات اليومية للأندية، ولكنه سيقدم رؤية استراتيجية، ودعما للمديرين الرياضيين الفرديين في تطوير فلسفة ريد بول". بالإضافة إلى ذلك، سيدعم كلوب، عمليات "ريد بول" لاكتشاف المواهب العالمية، وسيساهم في تدريب وتطوير المدربين.

ع.خ/ م.س ( د ب أ، مواقع صحفية ألمانية)