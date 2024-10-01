سواء كانت إجراءات المادة السابعة، أو حدود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى الاتحاد الأوروبي، أو شهادات انبعاثات الغازات الدفيئة - تهتم لوتسيا شولتن بالقصص الكامنة وراء المصطلحات الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

تستمتع لوتسيا التي درست القانون، بشكل خاص بالتعامل مع الموضوعات التي تبدو جافة للوهلة الأولى، ولكنها ذات أهمية كبيرة لأوروبا والعالم. كما أنها تقدم تقارير منتظمة عن الإجراءات في المحاكم الدولية - سواء كان ذلك في ستراسبورغ أو لوكسمبورغ أو لاهاي - للتلفزيون والموقع الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي.

لكن السياسة والقانون ليسا كل شيء: تحب لوسيا شولتن أيضًا التحدث عن جوانب أخرى من قلب أوروبا.