يحظى لوتر ماتيوس الرقم القياسي في عدد المشاركات الدولية مع المنتخب الألماني، حيث خاض معه 150 مباراة. كما أن ماتيوس هو ثاني لاعب يشارك في خمس نسخ من كأس العالم ، بعدما كان المكسيكي كارباخال سباقاً لهذا الإنجاز.

يعد اللاعب السابق لوتر ماتيوس من أنجح اللاعبين في تاريخ كرة القدم الألمانية، كما أنه أول لاعب يحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم، وكان ذلك في عام 1991 عندما كان يلعب لنادي انتر ميلان الإيطالي. فاز ماتيوس بكأس العالم مع المنتخب الألماني في عام 1990 وبكأس أوروبا في عام 1986. وبعد اعتزاله كرة القدم عام 2000 خاض تجارب مختلفة في عالم التدريب آخرها تدريب المنتخب البلغاري بين 2010 و2011. وحاليا يعمل ماتيوس خبيرا رياضيا في وسائل إعلام مختلفة.