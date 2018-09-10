 لوبيتيجي يسير على خطى مورينيو وزيدان | عالم الرياضة | DW | 25.09.2018

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عالم الرياضة

لوبيتيجي يسير على خطى مورينيو وزيدان

يبدو أن بداية ريال مدريد القوية في الدوري الإسباني لكرة القدم، تُبشر بنتائج جيدة مع مدرب "الميرنغي" الجديد لوبيتيجي، الذي تؤكد تقارير صحفية أنه بلغة الأرقام والإحصائيات يسير على خطى كل من جوزيه مورينيو وزين الدين زيدان.

Fußball Spanien Nationaltrainer Julen Lopetegui (picture-alliance/AP Photo)

صورة من الأرشيف.

رغم مرور خمس جولات فقط على عودة عجلة الدوري الإسباني للدوران من جديد، إلا النتائج التي حققها فريق ريال مدريد تُشير إلى أن "الميرنغي" في الطريق الصحيح بقيادة مدربه الجديد جولين لوبيتيجي، رغم رحيل رونالدو وزيدان عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضح موقع صحيفة "آس" أن "الأبيض الملكي"، حصد 13 نقطة في أول خمس مباريات من الدوري الإسباني، وأضاف الموقع الإسباني أن هذا الوضع شبيه بموسمي 2012-2011 و2017-2016 ، التي حقق فيها ريال مدريد الدوري.

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بعد صمت دام عدة أسابيع، كسر رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز حاجز الصمت وكشف عن بعض تفاصيل جديدة حول رحيل كريستيانو رونالدو عن القلعة المدريدية في فترة الانتقالات الصيفية. فماذا قال بيريز؟ (22.09.2018)

مسلسل انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد يصل إلى حلقة جديدة. تقارير صحفية تتحدث عن رغبة مدرب "الميرنغي" جولين لوبيتيجي الاعتماد بشكل كبير على النجم الشاب ماركوس أسينسيو ما قد يعصف بصفقة نيمار المنتظرة. (14.06.2018)

وأفاد موقع "آس" أن، مدرب "الميرنغي" السابق جوزيه مورينيو، نال 13 نقطة مع الفريق في أول خمس مباريات، وأضاف أن المدرب البرتغالي استطاع الفوز بلقب الدوري الإسباني في نهاية الموسم 2012 برصيد 100 نقطة كاملة.

وتابع نفس المصدر أن، زين الدين زيدان سار على نفس خطى مورينيو، حيث جمع المدرب الفرنسي 13 نقطة في أول خمس مباريات له مع "الأبيض الملكي"، وأردف أن ريال مدريد فاز بعدها بلقب "الليغا" نهاية سنة 2017 برصيد 93 نقطة.

وأكد موقع "آس" أن فوز ريال مدريد الصعب نهاية هذا الأسبوع على فريق إسبانيول 0-1، يُبين أن لوبيتيجي يسير على خطى جوزيه مورينيو وزين الدين زيدان في التتويج بالدوري الإسباني نهاية الموسم الحالي.

وفي نفس السياق، قال مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيجي "نحن متحمسون للفوز بالدوري الإسباني لأنه مقياس للعمل اليومي، الذي نقوم به". غير أن موقع "آس" يُوضح أن "الميرنغي" يجد صعوبة في الفوز بالدوري الإسباني، ففي آخر 10 سنوات فاز الفريق بـ "الليغا" فقط في مرتين، بينما حقق مسابقة دوري أبطال أوروبا أربع مرات.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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