لوبتيجي يضع ميراث رونالدو على أكتاف غاريث بيل

عندما أعلن رونالدو أنه سيرحل عن ريال مدريد أخذ الحديث يدور عن خليفته المحتمل في النادي الملكي، حيث جرى الكلام حول عدد كبير من اللاعبين، مثل نيمار، كيليان مبابي، إدين هازارد وكافاني. لكن على ما يبدو فإن المدرب الجديد للنادي الملكي يولن لوبتيجي له رأي آخر.

لوبتيجي أعرب عن دهشته عندما علم برحيل رونالدو، لكنه يتحدث الآن عن عدم حاجته لخليفة للنجم البرتغالي فـ "غاريث بيل يمكن أن يساعد في سد الفراغ"، يقول المدرب الإسباني.

"فرصته لإظهار ما لديه"

بيل جاء إلى الريال في 2013، أي بعد أربعة أعوام من تواجد الدون البرتغالي في الفريق، وكانت صفقة انتقال تفوق صفقة رونالدو. لكن قيل بعد ذلك إنه غير سعيد بسبب تراجع دوره في ظل وجود رونالدو.

وتقول وكالة الأنباء الرياضية الألمانية (سيد) اليوم الثلاثاء (31 يوليو/ تموز 2018) إن هناك بعض الأمور تغيرت في الشهور الماضية، منها أن غاريث بيل تألق وسجل هدفين في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول ليفوز الريال 3-1، ثم إن المدرب زين الدين زيدان قد رحل هو الآخر عن الفريق، بجانب رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس.

ولذلك فإن هناك مكانا في خط الهجوم لقائد منتخب ويلز، ويبدو أن الحديث عن الانتقال إلى توتنهام أو ما نشستر يونايتد قد أصبح غير مطروح، على الأقل حاليا. وأكد المدرب لوبتيجي في ميامي حيث يشارك الريال في البطولة الودية الدولية: "غاريث سعيد باللعب في ريال مدريد، إنه لاعب رائع يتمتع بإمكانياته عديدة". ويتابع مدرب الريال "إنها فرصة خيالية لكي يظهر قدراته فهو ينتمي للفريق ويسعى لنفس الأهداف مثلنا".

غير أن رونالدو لا يمكن أن يعوضه أحد في الريال، ربما على الأكثر نيمار أو مبابى، غير أنهما يريدان بداية البقاء في باريس، حسب وكالة "سيد".

ص.ش/ أ.ح (س ي د)