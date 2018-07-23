 لوبتيجي يضع ميراث رونالدو على أكتاف غاريث بيل | عالم الرياضة | DW | 31.07.2018

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عالم الرياضة

لوبتيجي يضع ميراث رونالدو على أكتاف غاريث بيل

أثار رحيل كريستيانو رونالدو عن الريال دهشة المدرب الجديد يولن لوبتيجي. غير أن المدرب الإسباني يحاول بناء فريق جديد اعتمادا على ما لديه من لاعبين والآن يقول "لا نحتاج خليفة لرونالدو، فخليفته موجود، بيل يمكنه المساعدة".

Schalke vs. Madrid (Reuters)

عندما أعلن رونالدو أنه سيرحل عن ريال مدريد أخذ الحديث يدور عن خليفته المحتمل في النادي الملكي، حيث جرى الكلام حول عدد كبير من اللاعبين، مثل نيمار، كيليان مبابي، إدين هازارد وكافاني. لكن على ما يبدو فإن المدرب الجديد للنادي الملكي يولن لوبتيجي له رأي آخر.

لوبتيجي أعرب عن دهشته عندما علم برحيل رونالدو، لكنه يتحدث الآن عن عدم حاجته لخليفة للنجم البرتغالي فـ "غاريث بيل يمكن أن يساعد في سد الفراغ"، يقول المدرب الإسباني.

"فرصته لإظهار ما لديه"

بيل جاء إلى الريال في 2013، أي بعد أربعة أعوام من تواجد الدون البرتغالي في الفريق، وكانت صفقة انتقال تفوق صفقة رونالدو. لكن قيل بعد ذلك إنه غير سعيد بسبب تراجع دوره في ظل وجود رونالدو.

مختارات

رونالدو راحل عن الريال ولابد للنادي الملكي أن يأتي بخليفة له. الأمر لن يكون سهلا من الناحية المادية، كما أن خلفائه المحتملين يحتاج بعضهم للصبر من أجل تحقيق النضوج الكروي.هنا خمسة خلفاء محتلمين لرونالدو من جنيسات مخلتفة. (06.07.2018)

رفض غاريث بيل حمل قميص ليفربول قد يُفسد مخططات ريال مدريد التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية بريطانية، في ظل توقعات بحدوث تغييرات كبيرة في تشكيلة "الميرنغي" تحت قيادة مدربه الجديد لوبيتيجي. (26.06.2018)

وتقول وكالة الأنباء الرياضية الألمانية (سيد) اليوم الثلاثاء (31 يوليو/ تموز 2018) إن هناك بعض الأمور تغيرت في الشهور الماضية، منها أن غاريث بيل تألق وسجل هدفين في نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول ليفوز الريال 3-1، ثم إن المدرب زين الدين زيدان قد رحل هو الآخر عن الفريق، بجانب رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس.

ولذلك فإن هناك مكانا في خط الهجوم لقائد منتخب ويلز، ويبدو أن الحديث عن الانتقال إلى توتنهام أو ما نشستر يونايتد قد أصبح غير مطروح، على الأقل حاليا. وأكد المدرب لوبتيجي في ميامي حيث يشارك الريال في البطولة الودية الدولية: "غاريث سعيد باللعب في ريال مدريد، إنه لاعب رائع يتمتع بإمكانياته عديدة". ويتابع مدرب الريال "إنها فرصة خيالية لكي يظهر قدراته فهو ينتمي للفريق ويسعى لنفس الأهداف مثلنا".

غير أن رونالدو لا يمكن أن يعوضه أحد في الريال، ربما على الأكثر نيمار أو مبابى، غير أنهما يريدان بداية البقاء في باريس، حسب وكالة "سيد".

ص.ش/ أ.ح (س ي د)

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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