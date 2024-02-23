لهذه الأسباب.. لا تضع الهاتف المبلل في الأرز الجاف!

كشفت شركة "آبل" الأمريكية أن وضع الهاتف المبلل في الأرز الجاف للتخلص من السوائل فكرة غير صائبة وقد تأتي بنتائج عكسية. نصائح بسيطة وفعالة لإصلاح الهاتف المبلل والحفاظ عليه لمدة طويلة.

لا شك أن تعرض الهاتف للبلل تجربة مر بها الكثير من الناس. ويُسارع البعض إلى إتباع مجموعة من الخطوات لإبقاء الهاتف "على قيد الحياة" مهما كلف الأمر. ومن بين هذه الخطوات وضع الهاتف في الأرز الجاف. لكن هل يُساعد الأرز الجاف حقا؟

يشير موقع "تي 3 إن" الألماني أن وضع الهاتف الذكي في الأرز للتخلص من السوائل بأفضل طريقة ممكنة ودون الإضرار بالهاتف مجرد فكرة غير صحيحة. وأضاف أن حبات الأرز الصغيرة قد تلحق الضرر بالهاتف بدلا من إصلاحه.

ويرى خبراء أن وضع الهاتف المُبلل في الأرز لإصلاحه طريقة ذات فعالية أقل بالمقارنة مع ترك الهاتف يجف ببساطة على الطاولة. وفي مثل هذا الحالات، يُعد الوقت عنصرا حاسما لأن الأهم هو منع الماء من التسبب في تلف الإلكترونيات داخل الهاتف، حسب ما ذكرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية.

كيف تحمي الهاتف المُبلل؟

في المقابل، كشف موقع شركة "آبل"الأمريكية أنه يُمكن إصلاح الهاتف الذي تعرض للبلل بتجفيف الهاتف من الخارج بقطعة قماش نظيفة، حيث يكون موصل الهاتف متجها للأسفل ليتدفق منه أكبر قدر ممكن من الماء من الداخل.

أيضا، عند ظهور تنبيه اكتشاف سائل على الهاتف، فلا يجب شحن الهاتف بل تركه لبعض الوقت. وفي حال ظهر التنبيه مرة أخرى فهذا يعني أن هناك سائلا في الموصل. وبالتالي يجب ترك الهاتف في مكان جاف به تيار هوائي لمدة تصل إلى يوم.

أما إذا جف الهاتف لكن دون إمكانية الشحن، فإنه يجب "فصل الكابل المحمول وفصل المحول عن مقبس الحائط ثم توصيله مرة أخرى"، حسب موقع شركة "آبل".

ر.م