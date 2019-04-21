لهذه الأسباب قد تشكو من الإرهاق الدائم رغم النوم الجيد!

بالرغم من النوم المتواصل، يشعر البعض صباحا أنهم ما زالوا منهكي القوى. ويصبح هذا التعب شعورا مزعجا على المدى الطويل، فهو يحرم صاحبه من التمتع بساعات النهار، ويمتنع من تحقيق ما يصبو اليه من أنشطة وعمل. ويرى الخبراء أن هذا التعب والإنهاك قد يكون مرجعه لأسباب أخرى غير حاجة الجسم للراحة، بل إنه قد يكون، وبحسب ما نشر موقع بيلد دير فراو الألماني، مؤشرا لعوامل أخرى يفتقدها جسمك، فما هي هذه الأسباب؟
قلة التمارين الرياضية
راقب روتين حياتك اليومي: هل تقوم بعمل مكتبي طوال النهار وتسرع بالعودة إلى بيتك، لتبدأ طقوس الاسترخاء بعد يوم العمل المتعب؟ قد تكون هذه هي المشكلة، فالحركة الدائبة وممارسة الرياضة بشكل دوري له تأثير كبير على حيويتك في الأيام المقبلة. من المفضل تعويد الجسم على الجري أو المشي لمسافات طويلة، هذه من شأنه تنشيط الدورة الدموية، وبالتالي لياقتك.
توازن السوائل
هل تشرب ما يكفي في اليوم؟ يجب أن يكون مجموع ما تشربه من السوائل من لترين إلى 3 لترات من الماء أو شاي عشبي غير محلى. الماء ضروري من أجل ضمان حيوية الجسم، وبدونه سيصاب الجسم بالجفاف. يشرب البعض القهوة باستمرار وذلك لاعتقاده بأنها قادرة على بث النشاط في جسمه بفضل الكافيين. بيد أن مشكلة الكافيين أن تأثيره يكون قصير المدى، فهو كالمشروبات المنشطة، غير عملي على المدى الطويل كما أن انخفاض نسبة السكر في الجسم بعد تناول مشروبات الطاقة وغيرها سيؤدي إلى إنهاك جسمك مرة أخرى خلال ساعات.
مشاكل نفسية
يعاني البعض من مشاكل نفسية تسبب له التوتر وهو ما يجعل الجسم منهكا ومتعبا على المدى الطويل، كما أنها قد تسبب اكتئابا يصعب التخلص منه. وقد يكون من المفيد هنا محاولة التخلص من أسباب التوتر النفسي من أجل راحة الجسم وبالتالي لياقته.
سوء التغذية
روتين الحياة العصرية وضغوط العمل، تجبر الكثيرين على تناول الوجبات السريعة يوميا. للأسف فإن هذه الوجبات وإن كانت مشبعة إلا أنها تخلو من العناصر الغذائية المفيدة والفيتامينات الضرورية لنمو الجسم وحيويته. نقص الفيتامينات أو نقص الحديد قد يكون عاملا للتعب والإرهاق الذي يشكو من الجسم.
أمراض خطيرة
قد يكون هذا التعب مؤشرا لأمراض مثل التهاب عضلة القلب أو مشاكل في الرئة، من المفضل في هذه الحالة مراجعة الطبيب فورا خاصة إذا صاحب هذا الأمر ضيق في التنفس، ودوخة مستمرة أو حتى إغماء.
الكاتب: علاء جمعة
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
اختيار الأغطية والملابس المناسبة للنوم
يفضل استخدام ملابس للنوم تتيح إمكانية تنفس الجلد، مثل الملابس القطنية الخفيفة، والتي تمتص العرق بصورة جيدة. وتجنب الملابس الضيقة. وحتى النوم دون ملابس هو بديل جيد للهروب من الحر. استخدم أيضا مفارش رقيقة حتى لا تخزن الكثير من الحرارة في السرير. ويمكن الاستغناء عن الأغطية بالكامل، أو استخدام غطاء رقيق لتغطية الجسم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
غلق الشبابيك وإسدال الستائر
إغلاق النوافذ من الصباح وحتى المساء، وكذلك إسدال الستائر، وهذا يساعد على عدم دخول أشعة الشمس وكذلك منع دخول الهواء الساخن، وبالتالي منع تراكم الحرارة في المنزل، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
استخدام المرواح ومكيفات الهواء
استخدام المراوح وأجهزة التكييف جيد بطبيعة الحال ويهيئ لنوم مريح وعميق. بعد غياب الشمس ومع هبوط درجات الحرارة قليلا، يمكن فتح الشبابيك من جديد وقت المساء وقبل النوم لدخول هواء منعش. وينصح بغلق أبواب غرف النوم حتى لا يكون هنالك تيارات هواء في الغرفة قد تسبب الزكام. وحتى المراوح يُنصح بإطفائها أثناء النوم ليلا.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
عدم شرب الماء بصورة كبيرة قبل النوم
أثناء ساعات النهار يفضل شرب الماء والسوائل بصورة كبيرة لكي تعدل درجة حرارة الجسم. أما قبل النوم فلا يُنصح بشرب الماء كثيرا، وذلك لتجنب الذهاب إلى دورات المياه بصورة مستمرة أثناء وقت النوم. بينما يُنصح بعدم شرب القهوة قبل النوم. ومن أجل تحقيق توازن الجسم بعد فقدانه للسوائل أثناء التعرق، يُنصح بوضع جرعة من خل التفاح مع رشة من الملح في كوب كبير من الماء وشربه.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
وجبات خفيفة للعشاء
تجنب تناول وجبات كبيرة ودهنية في وقت العشاء ويفضل أن تكون وجبة العشاء قبل أربع ساعات على الأقل من وقت النوم، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ الألمانية".
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاغتسال بالماء قبل النوم
أما "السلاح السري" المضاد لحر الصيف فهو بلا شك الاغتسال بالماء قبل النوم. ونقل موقع "تيليكوم" الألماني عن أطباء ألمان نصائحهم بتجنب الاغتسال بالماء البارد فقط، إذ قد تنقبض الأوعية الدموية في الجسم ولا يمكنها نقل الدم والحرارة إلى جميع أنحاء الجسم. ونصح الأطباء بتغيير حرارة الماء عند الاغتسال، والبدء مثلا بماء بارد ومن ثم الاغتسال بماء دافئ، كما نقل موقع "تيليكوم" الألماني.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
الاسترخاء قبل النوم
إذا لم يتمكن الشخص من النوم مباشرة فيُنصح بمثل هذه الحالة بالنهوض والانشغال بشيء ما، كالقراءة أو سماع الموسيقى التي تبعث على الاسترخاء قبل العودة إلى السرير. ويمكن أيضا شرب شاي الأعشاب المهدئة، مثل أعشاب الترنجان (مليسة) أو أعشاب الخزامى (اللاوندة) أو الناردين التي تساعد على النوم.
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نصائح لنوم هانئ وعميق رغم موجة الحر
"في الحركة بركة"
المشي والحركة في الهواء الطلق بعد العمل وفي المساء هو أفضل طريقة للتمهيد لنوم هانئ. ومن يحب ممارسة الرياضة فعليه أن ينهي ممارستها قبل ساعتين من وقت النوم. وفي الأيام الحارة، يفضل أن تمارس الرياضة في أوقات الصباح الباكرة، كما ذكرت صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" الألمانية.
الكاتب: زمن البدري