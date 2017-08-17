لهذه الأسباب عاد بايرن إلى مسار الانتصارات من جديد!

للمرة الأولى، منذ شهر تقريبا، لا يستقبل مرمى بايرن أهدافا في مباراة له بالدوري، عندما فاز البافاري على نورنبرغ 3-صفر، السبت الماضي في الجولة 14 من الدوري الألماني. وكان قبلها قد فاز على بريمن 2-1 وتعادل مع دوسلدورف 3-3، وانهزم أمام دورتموند 2-3 وتعادل مع فرايبورغ 1-1.

ويرى المحللان الكرويان فلوريان بلتنبرغ وزميله شتيفان كومبرغر، بموقع "شبورت 1 الألماني"، عدداً من النقاط، التي جعلت الفريق يعود مجددا إلى مسار الانتصارات:

وحدة وتماسك الفريق

كان التعادل مع دوسلدورف مدعاة لبايرن لإجراء نقاشات داخلية عديدة، خرج منها نجوم الفريق بأنه يجب عليهم أن يُظهروا من جديد القوة والعزيمة، إضافة إلى الوحدة، حتى خارج أرض الملعب. وظهر هذا الأمر أيضا في الاحتفال بعيد الميلاد مساء السبت الماضي بعد مباراة نورنبرغ. حيث خرج القائد نوير مع زملائه مثل رافينيا وغنابري وزوله وألابا للتمشي جماعيا، بينما ذهب ريبري إلى ليفاندوفسكي في أحد المطاعم، ثم التقى مع ريناتو سانشيز.

ليفاندوفسكي يحتفل مع ريبيري بالتسجيل في مرمى نورنبرغ في الجولة 14 من الدوري الألماني السبت 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018

دفاع متين

بدا واضحا في مباراة نورنبرغ الاستقرار الذي جاء به وضع المدرب ليوسوا كيميش وزميله غوريتسكا كلاعبي ارتكاز. ورغم أن المنافس كان ضعيفا إلا أن كل لاعبي الفريق تقريبا كانوا يحترمون الخصم ويجرون وراء كل كرة، عند محاولة الضيوف القيام بهجمة مرتدة. وأصبح من الصعب القيام بهجمات مرتدة ضد بايرن.

لعب هجومي مبتكر

في بداية الموسم فهمت الفرق المنافسة طريقة بايرن الواضحة في الهجوم، والتي كانت تعتمد على الكرات الطويلة بقطر الملعب إلى لاعبي الجناح يميناً ويساراً، ولم يكن هناك تقريبا بناء لعب من منتصف الملعب. الآن تغير الأمر وأصبح تمرير الكرة بين لاعبي بايرن أكثر تنوعا ومفاجأة وإيجابية، حسب "شبورت ا".

كما أن كوفاتش يلعب من جديد بصانع ألعاب، وقيام مولر جيدا بهذا الدور جعل الفريق "يقوم بلعب مركب، منتظم من منتصف الملعب"، حسب مولر. أما ليفاندوفسكي فيرى أن الإيقاع عاد للفريق "وفي كل مباراة نتحسن من الناحية الدفاعية، ومن ثم يمكننا أيضا فعل المزيد للهجوم وبذلك أيضا تكون هناك فاعلية أكبر للابتكار".

دعم المدرب من قبل الإدارة

تمسك رئيس النادي أولي هونيس، ورئيس مجلس الإدارة رومينيغه بالمدرب نيكو كوفاتش، حتى في أحلك اللحظات، جعل الأخير لا يشعر بأي ضغوط، كما شجعه للمرة الأولى على التصريح علانية بأسماء لاعبين، عندما يريد التعليق على أخطاء أو نقاط قصور في مباراة ما. وأكد مدير الكرة في النادي صالح حميديتش مساء السبت من جديد أن قرار التمسك بكوفاتش بعد التعادل في دوسلدورف كان صائبا.

احتدام المنافسة بين اللاعبين

ويعتقد المحللان فلوريان بلتنبرغ وزميله شتيفان كومبرغر في موقع "شبورت1" أن عودة كومان وتياغو للعب بعد فترة الإصابة الطويلة أثرت إيجابيا على النجوم الكبار، مثل فرانك ريبيري، صاحب الأعوام الـ35، والذي يلاحظ ارتفاع واضح لمستواه في الأسبوعين الأخيرين.

وتحتم على ماتس هوميلز الذي تعافى مؤخرا أن يبقى على مقاعد البدلاء. وفي بداية العام الجديد ستكون هناك تقوية للدفاع أيضا من خلال الوافد الجديد ألفونسو دافيز (لاعب ليبيري/ كندي)، وعودة الفرنسي كورينتين توليسو من إصابته بالتمزق في الرباط الصليبي.

ص.ش/ع.خ