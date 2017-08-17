لهذه الأسباب عاد بايرن إلى مسار الانتصارات من جديد!

للمرة الأولى، منذ شهر تقريبا، لا يستقبل مرمى بايرن أهدافا في مباراة له بالدوري، عندما فاز البافاري على نورنبرغ 3-صفر، السبت الماضي في الجولة 14 من الدوري الألماني. وكان قبلها قد فاز على بريمن 2-1 وتعادل مع دوسلدورف 3-3، وانهزم أمام دورتموند 2-3 وتعادل مع فرايبورغ 1-1.
ويرى المحللان الكرويان فلوريان بلتنبرغ وزميله شتيفان كومبرغر، بموقع "شبورت 1 الألماني"، عدداً من النقاط، التي جعلت الفريق يعود مجددا إلى مسار الانتصارات:
وحدة وتماسك الفريق
كان التعادل مع دوسلدورف مدعاة لبايرن لإجراء نقاشات داخلية عديدة، خرج منها نجوم الفريق بأنه يجب عليهم أن يُظهروا من جديد القوة والعزيمة، إضافة إلى الوحدة، حتى خارج أرض الملعب. وظهر هذا الأمر أيضا في الاحتفال بعيد الميلاد مساء السبت الماضي بعد مباراة نورنبرغ. حيث خرج القائد نوير مع زملائه مثل رافينيا وغنابري وزوله وألابا للتمشي جماعيا، بينما ذهب ريبري إلى ليفاندوفسكي في أحد المطاعم، ثم التقى مع ريناتو سانشيز.
ليفاندوفسكي يحتفل مع ريبيري بالتسجيل في مرمى نورنبرغ في الجولة 14 من الدوري الألماني السبت 8 ديسمبر/ كانون الأول 2018
دفاع متين
بدا واضحا في مباراة نورنبرغ الاستقرار الذي جاء به وضع المدرب ليوسوا كيميش وزميله غوريتسكا كلاعبي ارتكاز. ورغم أن المنافس كان ضعيفا إلا أن كل لاعبي الفريق تقريبا كانوا يحترمون الخصم ويجرون وراء كل كرة، عند محاولة الضيوف القيام بهجمة مرتدة. وأصبح من الصعب القيام بهجمات مرتدة ضد بايرن.
لعب هجومي مبتكر
في بداية الموسم فهمت الفرق المنافسة طريقة بايرن الواضحة في الهجوم، والتي كانت تعتمد على الكرات الطويلة بقطر الملعب إلى لاعبي الجناح يميناً ويساراً، ولم يكن هناك تقريبا بناء لعب من منتصف الملعب. الآن تغير الأمر وأصبح تمرير الكرة بين لاعبي بايرن أكثر تنوعا ومفاجأة وإيجابية، حسب "شبورت ا".
كما أن كوفاتش يلعب من جديد بصانع ألعاب، وقيام مولر جيدا بهذا الدور جعل الفريق "يقوم بلعب مركب، منتظم من منتصف الملعب"، حسب مولر. أما ليفاندوفسكي فيرى أن الإيقاع عاد للفريق "وفي كل مباراة نتحسن من الناحية الدفاعية، ومن ثم يمكننا أيضا فعل المزيد للهجوم وبذلك أيضا تكون هناك فاعلية أكبر للابتكار".
دعم المدرب من قبل الإدارة
تمسك رئيس النادي أولي هونيس، ورئيس مجلس الإدارة رومينيغه بالمدرب نيكو كوفاتش، حتى في أحلك اللحظات، جعل الأخير لا يشعر بأي ضغوط، كما شجعه للمرة الأولى على التصريح علانية بأسماء لاعبين، عندما يريد التعليق على أخطاء أو نقاط قصور في مباراة ما. وأكد مدير الكرة في النادي صالح حميديتش مساء السبت من جديد أن قرار التمسك بكوفاتش بعد التعادل في دوسلدورف كان صائبا.
احتدام المنافسة بين اللاعبين
ويعتقد المحللان فلوريان بلتنبرغ وزميله شتيفان كومبرغر في موقع "شبورت1" أن عودة كومان وتياغو للعب بعد فترة الإصابة الطويلة أثرت إيجابيا على النجوم الكبار، مثل فرانك ريبيري، صاحب الأعوام الـ35، والذي يلاحظ ارتفاع واضح لمستواه في الأسبوعين الأخيرين.
وتحتم على ماتس هوميلز الذي تعافى مؤخرا أن يبقى على مقاعد البدلاء. وفي بداية العام الجديد ستكون هناك تقوية للدفاع أيضا من خلال الوافد الجديد ألفونسو دافيز (لاعب ليبيري/ كندي)، وعودة الفرنسي كورينتين توليسو من إصابته بالتمزق في الرباط الصليبي.
ص.ش/ع.خ
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
بداية متعثرة
بعد أقل من شهرين فقط على بداية الموسم الكروي، أعلن نادي بايرن ميونيخ في (28 أيلول/سبتمبر 2017) إقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بسبب بداية الفريق المتعثرة في "البوندسليغا". ووضعت الهزيمة أمام فريق باريس سان جيرمان في دوري المجموعات بثلاثية نظيفة حداً لمسيرة المدرب الإيطالي مع بايرن ميونيخ.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
سانيول يُدرب البايرن مؤقتا
تولى لاعب بايرن ميونيخ السابق ويلي سانيول مهمة تدريب النادي مؤقتا خلفا للمدرب المُقال أنشيلوتي، ولم يتمكن الدولي الفرنسي السابق من قيادة البايرن إلى الفوز في مباراته الأولى، إذ تعادل في ( الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2017) مع هيرتا برلين بنتيجة 2-2.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
عودة المخضرم هاينكيس
في (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2017) أعلن بايرن ميونيخ عن تعاقده مع مدربه الأسبق يوب هاينكيس حتى نهاية الموسم. وهذه هي المرة الرابعة التي يتولى فيها هاينكيس (72 عاماً) مهمة الإشراف على تدريب الفريق البافاري. وكان المدرب الألماني المخضرم قد تُوج مع البايرن بالثلاثية التاريخية عام 2013.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
العودة إلى سكة الانتصارات
في أول مباراة لبايرن تحت قيادة مدربه الجديد يوب هاينكيس، سحق الفريق البافاري نظيره فرايبورغ المتواضع بخماسية نظيفة، برسم الجولة الثامنة من الدوري الألماني. ورفع بايرن ميونيخ رصيده من النقاط إلى 17 مُحتلا بذلك المرتبة الثانية في جدول ترتيب "البوندسليغا" وراء المتصدر آنذاك بوروسيا دورتموند.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
مواصلة التألق
واصل بايرن ميونيخ استعادة تألقه المعهود في الملاعب الألمانية، وحقق الفوز على نظيره هامبورغ بهدف دورن رد، برسم الجولة التاسعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". وقد سجل الهدف الفرنسي توليسو، نجم بايرن الجديد.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
استعادة الصدارة
في الجولة العاشرة من "البوندسليغا"، ضرب بايرن ميونيخ أكثر من عصفور بحجر واحد، فقد هزم لايبزيغ العنيد، الذي بات من المنافسين على اللقب، واستعاد الفريق البافاري صدارة الدوري الألماني برصيد 23 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
توسيع الفارق
تفوق الفريق البافاري على غريمه بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف في عقر داره برسم الجولة 11 من "البوندسليغا"، وابتعد بايرن ميونيخ بصدارة الدوري الألماني، موسعاً بذلك فارق النقاط عن ملاحقه المباشر لايبزيغ إلى أربع نقاط، فيما تقهقر بوروسيا دورتموند إلى المركز الثالث برصيد 20 نقطة.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الابتعاد بالقمة
واصل بايرن تحليقه وحيداً في صدارة الدوري الألماني، ففي مباراة برسم الجولة الـ19 من "البوندسليغا" هزم الفريق البافاري نظيره فيردر بريمين بـنتيجة 4-2، ورفع رصيده إلى 47 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن الوصيف بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
الاقتراب من اللقب
في الجولة الحادية والعشرين من "البوندسليغا"، بدا واضحاً أن بايرن ميونيخ يقترب من حصد لقب الدوري الألماني، فقد فاز على نظيره ماينز بخماسية نظيفة، وابتعد بفارق 18 نقطة كاملة عن أقرب ملاحقيه بايرن ليفركوزن.
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في صور: مراحل صنعت تتويج بايرن بلقبه الـ28 بالبوندسليغا
التتويج باللقب
في الجولة الـ29 من الدوري الألماني، حسم فريق بايرن ميونيخ رسمياً لقب "البوندسليغا" لصالحه، بعدما هزم فريق أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل واحد. ودخل النادي البافاري التاريخ بتتويجه بلقب "البوندسليغا"، للمرة السادسة على التوالي والـ 28 في تاريخه. إعداد: رضوان مهدوي.
الكاتب: مهدوي رضوان