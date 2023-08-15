لهذه الأسباب تطلب أوكرانيا من ألمانيا دعمها بصواريخ تاوروس

يعتبر "Taurus KEPD-350" أحد أحدث أنظمة الأسلحة لدى الجيش الألماني. الصاروخ الموجه الذي يبلغ طوله خمسة أمتار ووزنه حوالي 1,4 طن، يتم إسقاطه من الطائرات المقاتلة، وبعدها يسير لوحده بواسطة محرك نفاث إلى أن يجد على الأرض هدفه المحدد مسبقا.

لماذا يعتبر تاوروس "سلاحا للقتال عن بعد"؟

يطير الصاروخ بسرعة تصل إلى 1170 كلم في الساعة، أي أقل بقليل من سرعة الصوت، على ارتفاع حوالي 35 مترا فقط، وبالتالي يصعب اكتشافه من قبل رادارات العدو. ويصل مداه حتى 500 كلم. وهذا يسمح للطيارين بالتسديد نحو أهداف بعيدة. ولا يتوجب عليهم بالتالي أن يدخلوا المجال الجوي للعدو لإسقاط صواريخ تاوروس.

ما هي الأهداف التي يستهدفها صاروخ تاوروس؟

يتحدث سلاح الجو عن "أهداف عالية القيمة"، مثل المخابئ أو مراكز القيادة التي تتلقى منها قوات العدو التوجيهات في العمليات. صاروخ "تاوروس" قادر على اختراق العديد من الجدران الخرسانية المسلحة السميكة. وللقيام بذلك، يرتفع الصاروخ بشكل حاد قبل الهدف مباشرة، ثم يضرب الهدف من أعلى في هبوط عمودي مع طاقة حركية عالية.

يرتفع صاروخ تاوروس بشكل حاد قبل الهدف مباشرة، ثم يضرب الهدف من الأعلى في هبوط عمودي مع طاقة حركية عالية.

وقبل أن ينفجر الرأس الحربي الفعلي، تنفجر شحنة أولى لتحدث ثقبا في جدار المكان المحصن. ومن هذا الثقب يخترق "جهاز اختراق معدني" يزن 400 كيلوغرام، ويستخدم أجهزة استشعار لقياس مقدار المقاومة التي يجب أن يتغلب عليها. ويستطيع "تاوروس" اختراق عدة طوابق من المخبأ قبل أن ينفجر الرأس الحربي.

كيف يعثر "تاوروس" على هدفه؟

يستخدم "تاوروس" أربعة أنظمة ملاحة مستقلة عن بعضها، للبقاء على المسار الصحيح. ونظام الملاحة المدعوم من الأقمار الصناعية "جي بي إس" محمي ضد محاولات التشويش عليه. وباستخدام ما يُعرف بالملاحة المرجعية للتضاريس، يقوم "تاوروس" بمسح الأرض ومقارنة ذلك بالبيانات المخزنة مسبقا.

باستخدام مستشعرات الصور، يمكن لتاوروس استخدام الجسور أو الأنهار أو مفترق الطرق لمعرفة الاتجاه. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لتاوروس تحديد موقعه من خلال قياس حركته باستمرار.

كيف سيستخدم الجيش الأوكراني صواريخ "تاوروس"؟

باستخدام صواريخ "تاوروس"، يمكن لأوكرانيا مهاجمة المواقع الروسية الخلفية بعيدا عن خط الجبهة. وهذا سيسمح للجيش الأوكراني بتدمير طرق الإمداد ومراكز القيادة للمهاجمين الروس. كما يمكن لأوكرانيا استخدام هذه الصواريخ للوصول إلى أهداف في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. وسيكون ذلك أمرا حاسما لاستعادة أراضيها.

مع صواريخ "ستورم شادو" البريطانية، وصواريخ "سكالب" الفرنسية، يكون الجيش الأوكراني قد حصل بالفعل على وعود لامتلاك أنظمة صواريخ مماثلة - ولكنها بمدى أقصر.

ما سبب تردد الحكومة الألمانية؟

من خلال "تاوروس" يمكن لأوكرانيا أن تهاجم أيضا أهدافا على الأراضي الروسية. وهذا ما تريد الحكومة الألمانية تجنبه، لأنها تخشى تصعيدا إضافيا للحرب. لذلك قد تقوم برلين، تقنيا، بتحديد المدى الذي تصل إليه صواريخ "تاوروس" قبل تسليمها. وحذرت موسكو باستمرا من تسليم أنظمة أسلحة، مثل "تاوروس" أو "ATACMS" الأمريكي، إلى أوكرانيا، لكن روسيا نفسها تستخدم صواريخ بعيدة المدى لمهاجمة المدن الأوكرانية.

يستطيع الجيش الألماني تذخير طائراته من طراز تورنادو وتلك من طراز يوروفايتر بصواريخ تاوروس

وفي رده على ما يتردد من حديث حول احتمالية تسليم صواريخ كروز من طراز "تاوروس" لأوكرانيا، جاء رد فعل المستشار الألماني أولاف شولتس متحفظا. وقال، خلال المقابلة الصيفية مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني (ZDF)، الأحد (13 آب/أغسطس 2023): إنه مثلما كان يحدث في الماضي سوف تفحص الحكومة الألمانية كل قرار على حدة بعناية فائقة".

وأشار إلى أن انطباعه هو أن المواطنات والمواطنين يرون بأغلبية عظمى أن ذلك أمر صائب للغاية، وأكد قائلاً: "يجب دراسة القرارات بعناية دائماً... وسوف أواصل القيام بذلك، وقول ذلك بشكل واضح تماماً أيضاً".

وأضاف المستشار الألماني أن بلاده هي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة الأمريكية الأكثر دعماً لأوكرانيا، وقال: "نقوم بفعل ذلك بصفة خاصة من خلال الدبابات والمدفعية. وقمنا بذلك من خلال كثير من الدفاع الجوي". وأشار شولتس إلى الشكر الذي وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لألمانيا على إرسال منصتين إضافيتين لإطلاق صواريخ باتريوت.

وتواصل أوكرانيا ضغطها على الحكومة الألمانية من أجل توريد صواريخ من طراز "تاوروس" لكييف من أجل الدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا.

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر الأحد، إن أوكرانيا بحاجة لهذه الصواريخ، "كي تنقذ حياة عدد أكبر من الجنود والمدنيين الأوكرانيين وللإسراع من تحرير مناطقها".

ما هو أقرب موعد يمكن لألمانيا أن تورد فيه صواريخ "تاوروس"؟

من بين ما يقرب من 600 صاروخ "تاوروس" لدى الجيش الألماني، يفترض أن يكون ما بين 150-300 جاهزا للاستخدام، فيما يجب أولا صيانة البقية. سعر الواحد منها يبلغ حوالي مليون يورو. ولكن قبل ذلك، لابد من تكييف صواريخ "تاوروس"، التي طورتها شركة الأسلحةMBDA ، لتناسب طائرات سلاح الجو الأوكراني. وذلك لأن صواريخ "تاوروس" الموجودة لدى الجيش الألماني معدة للاستخدام مع طائرات تورنادو ويوروفايتر.

بيتر هيلله/ف.ي