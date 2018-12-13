 لهذه الأسباب.. احذر وضع محفظة النقود في الجيب الخلفي؟ | علوم وتكنولوجيا | DW | 16.12.2018

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علوم وتكنولوجيا

لهذه الأسباب.. احذر وضع محفظة النقود في الجيب الخلفي؟

التعود على وضع محفظة النقود في الجيب الخلفي يزيد من خطر فقدانها أو سرقتها، لكن هذا ليس هو الخطر الوحيد، بل هناك أضرار صحية توصل إليها الباحثون يسببها عادة وضع محفظة النقود في الجيب الخلفي. فما هي هذه الأضرار؟ 

Portemonnaie Geld ausgeben (fotolia/Peter Atkins)

الجلوس الطويل وارتداء أحذية غير ملائمة ليست هي الأسباب الوحيدة التي قد تسبب آلام الظهر، بل إن سببا آخرا ربما لا يقل أهمية عن الأسباب الأخرى قد تكون له تأثيرات سلبية على صحة الظهر، وهو التعود على وضع محفظة النقود في الجيب الخلفي. كيف ذلك؟

تتضمن محفظة النقود في الغالب أوراق مالية وبطاقات بلاستيكية وقطع نقدية، مما يجعل سٌمكها يصل بسهولة إلى خمسة سنتمترات.

ويؤدي الضغط غير المتساوي، الذي يسببه  الجلوس على محفظة النقود، إلى اختلال في الظهر وهو ما قد يؤدي بدوره إلى مشاكل طويلة المدى على العمود الفقري. فقد خلصت دراسة علمية، نشر موقع (تي أونلاين) نتائجها، إلى أن محفظة النقود تغير بنية الحوض والعمود الفقري القطني بشكل كامل.

لذلك ينصح الأطباء بأخذ الآلام الناجمة على ذلك على محمل الجد واستشارة الطبيب، لأن وجود ضغط على جانب واحد من العمود الفقري قد يؤدي في بعض الحالات الحرجة إلى أمراض ظهر مزمنة مثل مرض الانزلاق الغضروفي.

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عند الجلوس.، تسبب محفظة النقود الموجودة في الجيب الخلفي، ضغطا كبيرا على جميع العضلات، ومن شأن ذلك أن يؤثر على الدورة الدموية ويسبب خدرا في الساقين والقدمين. ويصبح الأمر أكثر خطورة عندما تكون محفظة النقود في الشق الأيمن المرتبط مباشرة بالرجل اليمنى المستخدمة عادة في الضغط على دواسة الفرامل والوقود. وهو ما قد يتسبب في حوادث بسبب عدم قدرة الرجل على القيام بردة الفعل المناسبة عند الضرورة، وذلك جراء الخدر الذي طالها.

إبعاد محفظة النقود عن الجيب

ووفق ما توصل إليه باحثون برتغاليون، يزداد العبء على الجسم بحسب حجم وسمك محفظة النقود، فكلما قلت النقود المعدنية والبطاقات البنكية بمحفظة النقود قل الضغط، والعكس صحيح. لكن الأفضل كما نشر موقع (Praxis Vita)، نقلا عن المشرفين عن الدراسة، هو الاحتفاظ بمحفظة النقود في الجيب الأمامي بدل الخلفي أو إخراجها من الجيب ووضعها في مكان آخر عند الجلوس، وهذا هو الحل الأفضل.

والحل الآخر حسب موقع (تي أونلاين) قد يكون هو الاحتفاظ بمحفظة النقود في حقيبة شريكة الحياة، فتسوق حبيبة القلب بنقودك قد تتحمله أكثر من تحملك لآلام الظهر.

هـ.د/ع.ج.م

 

  • Gesundheit Frau hat Rückenschmerzen

    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    يذكر تقرير لمعهد روبرت كوخ أن 85 بالمائة من الألمان عانوا و يعانون من ألام الظهر خلال حياتهم. ولا يفرق التقرير بين الرجال والنساء. فالجميع معرض للآلام.

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    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    حسبما تقول مؤسسات التامين الصحي في ألمانيا، إن ألتعرض لآلام الظهر يتسبب في العجز عن العمل لنسبة كبيرة من المصابين به.

  • 02.07.2014 DW FIT UND GESUND Rückenschmerz

    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    لكن طبيعة الحياة العصرية كالجلوس طويلا في وسائل النقل أو في العمل أو البيت وعدم ممارسة الرياضة، أو ممارسة الرياضة بطريق الخطأ من المسببات الرئيسة للتعرض لألم الظهر.

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    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    يقول الأطباء أن الآلام ممكن أن تختفي بعد ستة أسابيع تقريبا، أيا كانت أسبابها، إذا ما تعرض المصاب للعلاج الصحيح، من ضمنه ممارسة الرياضة والتدليك الطبي.

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    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    أفضل لتجنب الإصابة بالآم الظهر هي استغلال أي فرصة للحركة. إذا لا يجب الجلوس طويلا خلال العمل أو حتى عند قيادة السيارة. الحركة هي سر الوقاية من آلام الظهر، كما يقول الأطباء.

  • Symbolbild Rückenschmerzen

    آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

    أكثر من 80 بالمائة ممن أجريت لهم عملية الانزلاق الغضروفي عادت لهم الآلام، حسبما يقول الجراح مارتين ماريانفوتش، الذي أجرى أكثر من 12 ألف عملية جراحية. إذن الوقاية خير من العلاج، والرياضة هي العلاج الأنجع.

    الكاتب: ع.خ


مختارات

آلام الظهر – الرياضة والحركة خير علاج

تتعد مسببات آلام الظهر، من عرق النسا، إلى التشنجات العضلية، وحتى الانزلاق الغضروفي. البعض يلجأ للعلاج الطبي للتخلص منها، لكن هناك طرق أسهل للعلاج. (20.01.2015)  

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