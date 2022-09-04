 لهذه الأسباب أغلقت مدن ألمانية باب استقبال اللاجئين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 27.09.2022

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سياسة واقتصاد

لهذه الأسباب أغلقت مدن ألمانية باب استقبال اللاجئين

مدن وولايات ألمانية، أعلنت في وقت سابق أن استقبال لاجئين جدد سيكون أمراً صعبا، إذ لم تعد السلطات تجد مكاناً لإسكانهم. إلا أن هذا الأمر لا يوقف تدفق لاجئين من مختلف البلدان، فالحرب في أوكرانيا تهجر المزيد من الأشخاص.

الكثير من البلديات تجد صعوبة في إيواء اللاجئين

الكثير من البلديات تجد صعوبة في إيواء اللاجئين

 

ملعب رياضي في ضواحي هيرتسوجينراث - ميركشتاينفي غرب ألمانيا، يأوي لاجئي الحرب القادمين من  أوكرانيا . تتسع مساحته حالياً لـ 80 شخصًا بعد إنشاء جدران فاصلة بين المساحات في بداية شهر أغسطس/آب. ليصير المكان ممتلأ عن آخره، تماماً كما باقي مراكز الاستقبال الأخرى التي تم توفيرها للاجئين في مدينة هيرتسوجينراث بولاية  شمال الراين ـ ويستفاليا .

خيبة أمل داخل الكنيسة!

الفريق الاستشاري المكلف بشؤون اللاجئين يتواجد على مسافة كيلومترًا من القاعة، وهو فريق تابع لكنيسة ليديا البروتستانتية. أبلغ القس فرانك أونجيراثن عضوات وأعضاء فريقه للتو أنه سيتم تجهيز قاعة رياضية ثانية لاستقبال اللاجئين هذا الأسبوع. لقد علم ذلك من مكتب الرعاية الاجتماعية في المدينة، وهو المكتب المسؤول عن استقبال ورعاية اللاجئين.

بدت على وجوه النساء الأربعة خيبة أمل واضحة، إذ كن يأملن في أن لا تتشابه الأحداث مع ما حدث خلال  وصول اللاجئين السوريين سنة 2015/2016 ، حينها أيضا تم إيواء اللاجئين في صالات رياضية وفي خيام أحيانا. اليوم أيضا، لا توجد شقق شاغرة في البلدة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي50 ألف نسمة.

المتطوعة أولغا ماير، وزملاؤها في الفريق التطوعي يبدون انزعاجهم وقلقهم من الأوضاع الراهنة، وتقول "بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، لم يعد الكثير من الأشخاص على استعداد لاستقبال لاجئي الحرب في بيوتهم وتقديم المساعدة لهم".

قاعة رياضة تتحول إلى مسكن للاجئين

قاعة رياضة تتحول إلى مسكن للاجئين

المتطوعون مرهقون!

منذ أن غزت روسيا أوكرانيا ووصل أول لاجئي الحرب إلى ألمانيا، يعمل المتطوعون بمركز استشارات اللاجئين على استقبالهم والتواصل مع السلطات، يساعدون في ملء الاستمارات الإدارية، وينظمون دورات الدعم الخاصة بتعلم اللغة، ويبحثون عن شقق شاغرة للاجئين، ويجالسون معهم لدعمهم نفسياً، حتى يعتنون بأطفالهم.

إنها أمور يعتبرها المتطوعون في الكنيسة ضرورية للغاية، لكنها "مرهقة"، حسب وصف القس أونراثين، الذي أصبح يخصص وقتاً أقل لواجباته الفعلية كقس، إذ يتلقى حوالي 60 استفسارًا يوميًا في مجموعة دردشة يتواصل فيها اللاجئون.

هل فشلت الدولة في رعاية اللاجئين؟

مدينة هيرتسوجينراث تستقبل عادة ما بين 50 إلى 60 لاجئًا جديدًا كل عام، حسب تقديرات القس. "خلال ثلاثة أشهر، جاء 400 لاجئ حرب من أوكرانيا، ووصل العدد الآن إلى 530. إضافة إلى ذلك، هناك حوالي 850 شخصًا آخرين فروا من 20 دولة أخرى. بعضهم اندمج في سوق العمل الآن، لكن الاندماج  لا يتوقف عند هذا الأمر"، يقول القس.

يتسائل القس أنجيراثين "هل الدولة تفشل حالياً في رعاية اللاجئين؟ ويجيب عن سؤاله فوراً قائلا "نعم"، لكنه يشرح الأسباب قائلاً "إن موظفي مكتب الرعاية الاجتماعية يعملون باستمرار ولوقت إضافي دائماً، وهذا يؤثر على صحة الموظفين هناك أيضًا".

فريق المشورة للاجئين

فريق المشورة للاجئين

8 قاعات رياضية ممتلئة باللاجئين في آخن!

في مدينة آخن، التي تبعد بـ 20 كيلومترًا، أعلنت عمدة المدينة، سيبيل كوبين، أنها لن تستقبل مؤقتًا أي لاجئ حرب أو طالبي لجوء آخرين. فجميع مراكز الاستقبال ممتلئة، بما في ذلك ثماني قاعات رياضية.

مختارات

معظم اللاجئين الأوكرانيين المسجلين في آخن والذين يزيد عددهم عن 4000 ويتلقون الدعم المالي، تمكنوا أيضا من إيجاد أماكن إقامة خاصة. الأمر يرجع أيضًا إلى أن عدد المهاجرين الأوكرانيين القاطنين في آخن كان كبير نسبيًا حتى قبل الحرب. من بين ما يناهز 2800 شخصا يقيمون في أماكن إقامة جماعية أو في القاعات الرياضية  أو غيرها من مراكز الاستقبال، هناك حوالي 960 لاجئًا أوكرانيًا وطالب لجوء.

أزمة سكن!

معظمهم من الأفارقة وبعضهم سوريون إضافة لبعض الأوكرانيين، يعيشون في مجمع حاويات تم بناؤها عام 2016 في ملعب رياضي سابق في جنوب آخن، يناهز عددهم 120 شخصاً. الغرف الصغيرة مع مطبخ خاصة وحمام توفر بعض الخصوصية. لكن ثلث الحاويات بها تسرب مياه، وبالتالي صارت غير صالحة للسكن، وتُبذل حالياً محاولات لإصلاحها.

"نحن الآن ندرك أن هذه الحرب ستستمر على الأرجح لفترة طويلة وسيبقى اللاجئون هنا، وسيحتاجون إلى مكان آخر عوض قاعة الألعاب الرياضية"، تقول سيبيل كوبين. "هذه عائلات، من مجموعات عرقية مختلفة، وفئات عمرية مختلفة. يتعين علينا إيجاد أماكن إقامة أفضل، فالوضع صعب للغاية".

Deutschland | Herzogenrath-Merkstein | Sportverein

مدخل قاعة رياضة تحولت إلى مسكن للاجئين

تدعم عمدة المدينة، مطالب الرابطة الألمانية للمدن والولايات بعقد قمة للاجئين. وترى المتحدثة أن الحكومة الفيدرالية، يجب أن تتحكم بشكل أفضل في توزيع اللاجئين في جميع أنحاء البلاد، وأن تتدخل أيضًا عبر الدعم المالي.

توفير السكن فقط لا يكفي!

"نحتاج إلى نظام قوي حقًا - وهذا هو الشيء المهم بالنسبة لي - ليس فقط منح الناس مكاناً يأويهم وسريرًا ينامون عليه، إنهم في حاجة لأشياء أخرى مهمة. إنهم بحاجة إلى مكان في المدرسة والروضة، يحتاجون أيضًا إلى رعاية نفسية واجتماعية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالعائلات والأطفال الذين يعانون من صدمات الحرب".

كل هذه الأمور المهمة نادرة في جميع الولايات الألمانية،  وصار اللاجئون يتنافسون مع السكان المحليين لتوفيرها.

"معظم أصحاب العقارات يرفضون تقديم عروضهم أو يغلقون المكالمة فوراً عندما يفهمون أنه لفائدة اللاجئين"، حسب ميكايلا لي، المسؤولة عن الشؤون الإدارية في مركز دعم اللاجئين في هرتسوجينراث. تقول "أفرح دائمًا عندما أجد شقة للاجئ، أو تدريباً مهنياً بعد بعث مئات الطلبات". يشكل ذلك النجاح الصغير بالنسبة لها دافع لبذل المزيد من المجهود لأجل هذه الفئة.

سابين كينكارتز/ م.ب

المصدر: مهاجر نيوز

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/O. Kose)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    عبور في حضن أب لاجئ

    أب يعبر من تركيا إلى اليونان، ويبدو محتضنا فلذة كبده، في مشهد مؤثر ويختزل الوضع الإنساني المرير الذي يعانيه آلاف اللاجئين الهاربين نحو المجهول بين حدود تركيا واليونان.

  • Türkei Edirne Ausschreitungen an Grenzübergang zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    السياج الحدودي يحول دون عبور اللاجئين

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  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (picture-alliance/AA/G. Balci)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    الأعداد في تزايد مستمر

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  • Türkei Ausschreitungen am Grenzübergang Pazarkule zu Griechenland (Reuters/H. Aldemir)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    قنابل الغاز في مواجهة النازحين

    يخيم التوتر على الوضع في المنطقة الحدودية في ظل تصاعد الإشتباكات بين المهاجرين وشرطة الحدود اليونانية في الأيام الماضية، حيث حاولت عناصر الأمن السيطرة على الوضع باستخدام الغاز المسيل للدموع و رذاذ الفلفل، فكان رد بعض المهاجرين إلقاء الحجارة باتجاه أفراد الشرطة.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مخاطر على نهر ايفروس الحدودي

    حاولت أم سورية و ابنتها عبور نهر ايفروس الحدودي بين اليونان وتركيا، ولكن قبل وصولهما للشواطئ اليونانية امتلأ قاربهما بالمياه، مما أدى إلى غرق القارب وعلقهما على جزيرة صغيرة. و رغم أن المتطوعين استطاعوا إنقاذهما، إلا أن هناك الكثيرين غيرهما ممن يحاولون أن يسلكوا هذا الطريق للوصول إلى أوروبا.

  • Türkei Flüchtlinge überqueren den Evros-Fluss, um Griechenland zu erreichen (picture-alliance/AA/O. Coban)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    إحباط محاولات العبور عن طريق نهر ايفروس

    احبطت سلطات خفرالسواحل اليونانية حوالى أربعة الاف محاولة عبورغير شرعية الى شواطئها عن طريق نهر ايفروس. و قال ناطق بأسم الحكومة اليونانية فى أثينا ان هذه الإجراءات هي حماية للحدود اليونانية و الأوروبية. سلك هذا الطريق الألاف من المهاجرين في السنوات الماضية، وغرق منهم في النهر الكثيرون. و لكن رغم خطورته مازال المهاجرون يحاولون عبوره للوصول الى الاراضي اليونانية.

  • Türkisch-griechische Grenze - Ursula Von der Leyen (picture-aliance/dpa/AP/Greek Prime Minister's Office/D. Papamitsos)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    رئيسة المفوضية الأوروبية تزور المنطقة الحدودية

    في لفتة تضامنية مع اليونان زارت رئيسة المفوضية الأوروبية ارسولا فون دير لاين منطقة اوريستيادا الواقعة على حدود اليونان وتركيا لمتابعة الوضع عن كثب. و قالت فون دير لاين إن أوروبا تشارك القلق اليوناني، حيث شددت على أن هذه الحدود ليست فقط حدوداً يونانية، بل ايضاً أوروبية.

  • BG Flüchtlingskrise Griechenland/Türkei (Getty Images/AFP/A. Messinis)

    مشاهد إنسانية مؤثرة على الحدود اليونانية التركية..هروب إلى المجهول

    مفاجأة غير سارة للاجئين!

    تسود حالة من التوتر بين سكان جزيرة ليسبوس اليونانية ترقباً لوصول الآلاف من المهاجرين. في الصورة: عدد من سكان الجزيرة وهم يقفون في وجه لاجئين وصولوا على متن قاربهم، في محاولة لتوجيه رسالة بإغلاق الطريق أمام المجموعات القادمة. كما أفاد صحافيون في الجزيرة أنهم يتعرضون للتهديد من قبل السكان. و يستمر الوضع في التأزم في ظل ترقب لوصول المزيد من اللاجئين في الأيام المقبلة. إعداد بينيكه ميريام/ سلمى حامد


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