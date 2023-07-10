 لهذا يعد التدخين داخل السيارة ضارا جدا.. وخاصة بوجود الأطفال | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.07.2023

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صحة

لهذا يعد التدخين داخل السيارة ضارا جدا.. وخاصة بوجود الأطفال

تظهر العديد من الدراسات مدى الضرر الذي يلحقه التدخين السلبي في الأماكن المغلقة، مثل السيارات، على صحة الإنسان. وفي هذه الشأن يعتزم وزير الصحة الألماني، حظر التدخين في السيارات التي تقل الأطفال والحوامل على وجه الخصوص.

كيف يحمي القانون المرتقب في ألمانيا غير المدخنين؟

كيف يحمي القانون المرتقب في ألمانيا غير المدخنين؟

دخان التبغ يعد من أخطر ملوثات الأماكن المغلقة. فهو ضار لكل من يستنشقه، وعلى وجه الخصوص الدخان الذي ينبعث من نفث السيجارة والذي نستنشقه كمدخنين سلبيين. ويطلق عليه علمياً "دخان التيار الجانبي". ووفق المركز الألماني لأبحاث السرطان، فإن هذا الدخان (السلبي) يمثل 85 بالمئة من الدخان ويحتوي على نفس السموم الموجودة في السيجارة، وأحيانًا بتركيزات أعلى بكثير. ويتحدث الخبراء عن تركيز أعلى بعشر مرات. لذلك فإن" دخان التيار الجانبي" سام بشكل خاص.

الأطفال والحوامل أكثر المتضررين

وتدخل المواد السامة المنبعثة من دخان التبغ إلى الجسم عن طريق الاستنشاق. وتخترق ما تسمى بـ "الجسيمات القابلة للتنفس" بعمق إلى الجهاز الرئوي. ومن بين أكثر من 5000 مادة كيميائية في السجائر، ثبت أن أكثر من 70 مادة مسرطنة.

توصل تحليل طبي أجراه باحثون من تقييم 40 دراسة سابقة إلى أن الأشخاص الذين لم يسبق لهم التدخين مطلقًا في حياتهم ولكنهم تعرضوا للتدخين السلبي، لديهم مخاطر أعلى بنسبة 16 في المئة للإصابة بمرض السرطان. واتضح أن النساء يتأثرن بشكل خاص، وأن حتى كميات قليلة من التبغ كافية لزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء.

وتوصل الباحثون إلى أن تأثير التدخين السلبي بداخل السيارة، يكون أخطر بكثير. لأن دخان التبغ يتركز هناك شكل أكبر. التدخين السلبي يعد بمثابة "سم" للأجنة. وإذا كانت الأم الحامل تدخن، تنتقل السموم إلى الجنين عبر الحبل السري. وهذا يمكن أن يزيد من خطر الولادة المبكرة أو الإجهاض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتلف الرئتين أو الأعضاء الأخرى للجنين بشكل دائم.

التدخين وسبل الإقلاع عنه

يظهر التحليل أيضاً العواقب الوخيمة التي يمكن أن يتركها التدخين السلبي على الأطفال. لأن الأطفال يتنفسون هواءً أكثر مقارنةً بوزن أجسامهم وأجسام البالغين. ولأن أعضاءهم لا تزال في طور النمو، فإن أجسامهم تواجه صعوبة في تكسير السموم. والنتيجة هي أن مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والربو وأمراض خطيرة أخرى تزداد على مدار حياتهم.

قانون يحمي غير المدخنين

من جهة أخرى، يعتزم وزير الصحة الألماني، كارل لاوترباخ، حظر التدخين في السيارات التي تقل الأطفال والحوامل. وتطالب الولايات الألمانية بهذا الحظر منذ فترة طويلة، وأعدت وزارة الصحة مشروعا لتعديل قانون حماية غير المدخنين، اطلعت عليه وكالة الأنبا ء الألمانية (د.ب.أ). ولا يزال يتعين تنسيق مشروع القانون مع الوزارات الأخرى قبل تقديمه إلى مجلس الوزراء. وبحسب المسودة، سيتم تطبيق حظر التدخين الذي يسري بالفعل في وسائل النقل العام في المستقبل أيضا "بالمركبات المغلقة التي تُقل قصّر أو نساء حوامل".

جدير بالذكر أن العديد من الولايات الألمانية  قد أطلقت مبادرات منذ عام 2019 لفرض هذا التوسيع في الحظر، حيث فرضت غرامات تصل إلى 3 آلاف يورو في حالة حدوث انتهاك. وفي مارس /آذار 2022 قرر مجلس الولايات (بوندسغات) تقديم مشروع قانون مماثل في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ). وبررت حكومة ولاية سكسونيا السفلى ذلك استنادا إلى مركز أبحاث السرطان الألماني، مشيرة إلى أن تركيز التبغ في السيارات يمكن أن يكون أعلى خمسة أضعاف "مما هو عليه في حانة عادية تسمح بالتدخين". وبالنسبة للأطفال والمراهقين، يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الرئتين وكذلك في أمراض الجهاز التنفسي والتهابات الأذن الوسطى. ويريد لاوترباخ تمديد حظر التدخين الحالي ليشمل السجائر الإلكترونية ومنتجات القنب أيضا في الأماكن التي يُطبق فيها حظر التدخين.

إ.م

  • Nahrungsmittel

    لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    أكدت الدراسة العلمية أن حمض الفوليك يحد من تأثير النيكوتين على البنكرياس وأن حمض الفوليك يقلل من مفعول النيكوتين الضار على الجسم. السبانخ والقرنبيط الأخضر (بروكولي) وغيرها من الخضار التي تتميز بلونها الأخضر الداكن، مثل الملفوف والكرنب، تحتوي على كمية عالية من حمض الفوليك، وهو ما يفسر دورها الفعال في تنظيف الجسم من النيكوتين.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    يساعد فيتامين "C" على تنظيف الجسم من النيكوتين، فضلاً عن أن الكثير من الفحوصات المخبرية أظهرت تأثير هذا الفيتامين على تحييد الخواص السامة للنيكوتين. وعند الحديث عن فيتامين "C"، يعتقد البعض أن البرتقال هو المصدر الأغنى بهذا الفيتامين، إلا أن كمية هذا الفيتامين بالذات في الفليفلة، وخاصة الصفراء، تفوق تلك الموجودة في البرتقال.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    ربما يكون الليمون الهندي (غريب فروت) من الحمضيات التي لا تحظى بشعبية واسعة كباقي الحمضيات، لكن دراسة حديثة أظهرت أن شرب لتر واحد من عصيره، يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الجسم بنسبة 88 في المائة. لكن حذار: شراب هذه الكمية الكبيرة من عصير الغريب فروت يجب أن يتم بعد استشارة الطبيب بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة ويتعاطون أدوية قد تؤدي إلى تأثير سلبي.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    من بين العوامل التي تحدد سرعة استقلاب النيكوتين في الجسم نسبة حموضة البول. فارتفاع درجة الحموضة يزيد من سرعة التخلص من النيكوتين في الدم. تتراوح درجة حموضة عصير التوت البري بين 2.3 و2.5، وهي قيمة تفوق درجة حموضة عصير الغريب فروت، ما يجعله أكثر فعالية في تنظيف الجسم من النيكوتين.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    يساعد الزنجبيل على التخلص من أعراض انحسار النيكوتين المألوفة مثل الغثيان، فضلاً عن أن تناول الزنجبيل يخفف من حالات الجوع الشديدة والتي تظهر عند محاولة التخلص من النيكوتين. كما يقلل من السموم في الدم بسبب النيكوتين، وللحصول على مفعول التام للزنجبيل ينصح خبراء الصحة بتناوله ثلاث مرات في اليوم.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    من المعروف أن النيكوتين يسبب الجفاف في الجسم، ما يجعل من المهم تناول الماء بكثرة. وشرب الماء مع بعض السوائل الصحية هو أفضل طريقة لطرد النيكوتين وتطهير الجسم. وهنا ينصح خبراء الصحة بالإكثار من تناول الشاي الأخضر لأنه غني بمضادات الأكسدة.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    زهرة الياقوت الأزرق، وتعرف هذه العشبة بقدرتها على مساعدة أولئك الذين يرغبون بالإقلاع عن التدخين، إذ تحتوي على مادة البيلين ذات التاثير المماثل لتأثير النيكوتين على الجهاز العصبي ولكن بدون أن تسبب الإدمان.

  • لزيادة فرص الإقلاع عن التدخين.. أطعمة تنظف جسمك من النيكوتين

    جدير بالذكر أن النيكوتين يبقى حوالي ثمانية أيام في الدم، ليتم طرد قسم كبير منه فيما بعد عبر البول. أما الكمية المتبقية من النيكوتين فتخضع لعمليات استقلاب، وينتج عنها مادة تعرف بالكوتينين. ويمكن لهذه المادة أن تبقى في الجسم لمدة شهر كامل بعد تدخين آخر سيجارة.

    الكاتب: ي. ب/ع.ج.م