 لهذا يحذر الخبراء من تناول الموز في وجبة الفطور! | عالم المنوعات | DW | 01.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

منوعات

لهذا يحذر الخبراء من تناول الموز في وجبة الفطور!

بالرغم من حب الناس لفاكهة الموز ذات المذاق اللذيذ إلا أن دراسات حديثة أكدت على ضرورة استبعاد هذه الفاكهة من قائمة فطورنا الصباحي وذلك لأسباب عدة!

Frühstück - Haferflocken mit Banane (Colourbox)

 

بالنسبة للكثير من الناس، يعد الموز جزءًا لا غنى عنه من وجبة الفطور اليومية. وهم يعتبرون هذه الثمرة مصدرا للطاقة قبل بداية يومهم، بيد أن خبراء التغذية وجدوا أن إضافة الموز للائحة الإفطار الخاص بنا مضر للصحة، فالدراسات بينت أن ارتفاع السكر في الدم هو أهم ما نحصل عليه عند تناول الموز في وجبة الفطور وهو ما جعلهم يدقون ناقوس الخطر.

يتناول الرياضيون بشكل خاص الموز لاحتوائه على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين B6، كما أنه مصدر طاقة سريع للجسم، وذلك لاحتوائه على السكر الطبيعي. إلا أن خبير التغذية البريطاني د. داريل غيفور حذر عبر موقعه المتخصص على الانترنت  BYRDIE من تناول هذه الفاكهة صباحا، واصفا اياه بأنه أسوأ شيء يمكن إضافته لوجبة الفطور على الإطلاق.

ووفقا للخبير فإن مشكلة الموز تكمن في عناصره الغنية بالبوتاسيوم، وكذلك الألياف والمغنيسيوم التي لا يمكن للجسم امتصاصها لو أكلت هذه الثمرة لوحدها، بل إنها تحتاج إلى الدهون من أجل تمكن الجسم البشري للاستفادة منها، ودون هذه الدهون فإن تناول الموز مجردا وخاصة في الصباح يفقده من مزاياه الصحية ويحوله لمصدر للسكريات فقط.

مشاهدة الفيديو 02:08
بث مباشر الآن
02:08 دقيقة

سبع خرافات عن التغذية

ويضيف الخبير غوفري على موقعه المتخصص "يبدو الموز كأنه الخيار في الصباح، ولكن مع نظرة فاحصة، ستجد أن الموز الذي يؤكل وحده "ليس الخيار الأفضل" ويتابع الخبير "يحتوي الموز على نسبة عالية جدًا من الفركتوز الطبيعي (حوالي 25٪)، وهو ما يجعل من مستوى الأنسولين في الدم يرتفع بسرعة، إلا أنه يعود للانخفاض مجددا بسرعة مماثلة ما يسبب إرهاقا للجسم ويؤدي إلى فقدان التركيز والجوع من جديد.

العيب الآخر للموز أنه يتخمر أثناء عملية الهضم ويتحول إلى مادة مماثلة للكحول، وهو ما يساهم في إظهار الحموضة في الجسم أثناء هضمه، وهو ما يمكن أن يحفز لحدوث التهابات داخل الجسم وتعزيز ظروف هشاشة العظام أو النقرس في الجسم. ووفقا لخبير التغذية فإن الموز فاكهة مفيدة ولكن في حال تناولها بشكل صحيح، والحل يكمن في تناولها بعد الغداء حيث أن الدهون الصحية والأعشاب والتوابل يمكنها من تحييد الحمض الذي تحتويه المادة، ويمكن الجسم من امتصاص العناصر الطبيعة المغذية التي تحتويها الثمرة، ما يؤدي إلى عمليه هضم سهلة للثمرة داخل الجسم.

 

ع.أ.ج/ ط أ

  • Symbolbild Bananen Panama-Krankheit

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    الموز: يحتوى الموز على المغنزيوم إلى جانب الكثير من البوتاسيوم وفيتامين سي أيضا. وهذا كله يصل بسرعة إلى الدماغ ويعمل على تحسين المزاج ويجعلك تنام بشكل أفضل.

  • Symbolbild Lachsgericht

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    الأسماك: هي أيضا من الأطعمة الغنية بالمغنزيوم. وأكثر الأسماك غنى بالمغنزيوم هي أسماك الطربوت العملاق و"سمكة موسى".

  • Deutschland Orangensaft mit Glas Karaffel und Apfelsinen

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    البرتقال: فاكهة لذيذة الطعم ورائحتها طيبة وغنية بالمغنزيوم. والفائدة موجودة، سواء تم تناول البرتقال طازجا على شكل عصير أو أكل فصوصه مباشرة أو وضعه داخل الحلويات والمعجنات وغيرها.

  • Symbolbild Walnüsse

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    المكسرات: أطعمة خفيفة ولذيذة وصحية. وبجانب المغنزيوم تحتوي المكسرات على العديد من العناصر الغذائية القيمة الأخرى، ففي الجوز مثلا يوجد حمض الفوليك والزنك، وفيتامين بي وفيتامين إي وكذلك البوتاسيوم.

  • Linsen Curry Indische Küche

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    العدس: من البقوليات اللذيذة. وتحتوي مائة غرام من العدس على حوالي 75 ميليغرام من المغنزيوم. وحينما تتضمن وجبتك الغذائية حساء العدس أو شوربة الخضار فهذا يعني أنك تسير نحو نظام غذائي صحي وبسرعة.

  • Reis in Bangladesch

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    الأرز الطبيعي (الأرز البني): يتميز عن الأرز الأبيض بأن قشرته لم تنزع منه بشكل كامل. وتحتوي مائة غرام من الأرز البني على 157 ميليغرام من المغنزيوم. أي أكثر تقريبا من ضعفي نفس الكمية من الأرز الأبيض الذي نزعت قشرته تماما.

  • Bergische Schlotterkämme

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    لحوم الطيور: تحتوي لحوم الطيور على المغنزيوم، ويكثر هذا العنصر الهام في لحوم البط والديك الرومي والإوز بشكل خاص.

  • 10.12.2014 DW Fit & Gesund Vollkornbrot

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    خبز الحبوب الكاملة ( الخبز الأسمر): وإلى جانب المغنزيوم يحتوي خبز الحبوب الكاملة على معادن حيوية أخرى مثل الحديد والصوديوم والنحاس والفوسفور، إضافة إلى العديد من الفيتامينات. ويبطيء الخبز الأسمر عملية ارتفاع مستويات السكر في الدم. كما يسبب شبعا مستداما وبالتالي يمد الجسم بالطاقة بانتظام ولفترة طويلة.

  • Marzipan und Mandeln

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    معجون اللوز (المرزبان): من الأطعمة الغنية جدا بالمغنزيوم، فمائة غرام (أصلية) من معجون اللوز تحتوي على 120 ميليغرام من المغنزيوم.

  • 20.07.2011 DW-TV Fit und Gesund kohlrabi

    عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

    الكرنب الساقي (اللفت الألماني): تناول اللفت الألماني طازجا يحمي الجسم من الالتهابات ومنها مثلا التهابات الجهاز التنفسي. ويحتوي اللفت الألماني (الكرنب الساقي) على المغنزيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم، وكمية كبيرة من فيتامين سي. وتحتوي أوراقه خصوصا على عدد كبير جدا من الفيتامينات.

    الكاتب: صلاح شرارة


 

مختارات

لا ترمِ قشور الموز.. فلها فوائد كبيرة  

زعيمة الاشتراكيين ردا على السفير الأمريكي: لسنا جمهورية موز

"ألمانيا ليست جمهورية موز"، هذا ما قالته زعيمة الحزب الاشتراكي أندريا نالس ردا على لقاء بين السفير الأمريكي في برلين مع رؤساء مجالس إدارات كبرى شركات السيارات الألمانية، لبحث إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب. (08.07.2018)  

10 فوائد نجهلها للموز: يعالج الاكتئاب ولدغات البعوض!

يقول المثل إن "تناول تفاحة واحدة في اليوم يبعدك عن الطبيب"، لكن التفاح ليس الفاكهة الوحيدة التي تحميك من الأمراض. فالموز له خصائص عديدة تقلل من حدة العديد من الأمراض دون الحاجة لعقاقير طبية. (18.01.2016)  

عشر مواد غذائية لذيذة الطعم وغنية بالمغنزيوم

المغنزيوم من المعادن الضرورية للإنسان. ومن وظائفه تنشيط الانزيمات المسؤولة عن إمداد الجسم بالطاقة والتحكم في استقلاب السكر. الجسم لا ينتج المغنزيوم وإنما يستمده من الغذاء. تعرف هنا على عشرة أطعمة لذيذة غنية بالمغنزيوم. (15.04.2015)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

سبع خرافات عن التغذية  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild Bauchumfang

فوائد الصوم المتقطع - لياقة جسدية وقَوام مثالي 08.03.2017

تبحثون عن لياقة بدنية وقوام مثالي؟ الحصول على ذلك ليس أمراً صعباً، بل يكفي الابتعاد عن المعكرونة والشكولاتة واختيار نوع الصيام الملائم والالتزام به حسب رأي بعض الخبراء الألمان! المزيد من النصائح في المقال.

Cappuccino mit Muster Kaffeebohnen auf einem Teller

صحيا.. للقهوة مزايا عديدة على خلاف الشائع 01.10.2017

للقهوة يوم عالمي (هو الأول من أكتوبر) – وبهذه المناسبة نستعرض بعض المعلومات عن هذا المشروب الأكثر شعبية في العالم. ونتوقف عند بعض المقولات الشائعة المرتبطة به؛ هل هي صحيحة أم خاطئة؟

إعلان
Themenbild Facebook

 