لهذا يجب غسل الملابس قبل ارتدائها لأول مرة

عندما تقرر شراء قطعة ملابس معينة، فأنت تعرف بالطبع أن كثيرين قبلك جربوها، سبب وجيه لغسيل أي قطعة ملابس بعد شرائها لكنه ليس السبب الأهم، كما تشرح خبيرة الملابس لانا هوغ والتي تشير إلى أن المواد الكيميائية المستخدمة لصباغة الملابس، على رأس المواد المسببة لتهيج الجلد.
مرحلة مهمة أخرى في تصنيع الملابس، تتمثل في رشها بمبيدات ضد العفن، وهي مواد كيميائية تسبب أضرارا بالغة على المدى الطويل، كما توضح هوغ لمجلة "إيلي". ونظرا لاختلاف القوانين بين الدول فيما يتعلق بكمية المواد الكيميائية المسموح بها، فلا توجد طريقة محددة للتأكد تماما من نوع وكمية هذه المواد في الملابس.
ويتراوح عدد المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الملابس ، ما بين خمسة إلى سبعة آلاف مادة، كما يقول الدكتور نوربرت مارتين من هيئة الأبحاث الكيميائية بمدينة فرايبورغ الألمانية. ويضيف الخبير لموقع "تي أونلاين": "لا يوجد حد أدنى مسموح به في استخدام معظم هذه المواد والكثير منها من الممكن أن يسبب السرطان".
العرق أيضا من الممكن أن يتفاعل مع بعض هذه المواد الكيميائية، والنتيجة ظهور بقع في الجلد أو حتى الإصابة بأعراض مثل ضيق النفس والصداع
ولهذه الأسباب ينصح الخبراء بضرورة غسيل الملابس الجديدة قبل ارتدائها للمرة الأولى، أمر تستثنى منه قطع الملابس التي يتم ارتدائها فوق الملابس العادية، كوقاية من المطر أو الأتربة أثناء العمل في الحديقة مثلا، فهنا تكفي التهوية الجيدة فقط. بعض الخبراء ينصحوا بغسل الملابس الجديدة مرتين قبل ارتدائها، للتأكد من التخلص تماما من جميع المواد الضارة.
نصيحة أخرى قبل الشراء تتمثل في شم الملابس، فوجود رائحة نفاذة يعني زيادة كمية المواد الكيميائية المستخدمة، كما أن الملابس التي تترك أثرا على أصابعك بمجرد لمسها، تعطيك إشارة تحذيرية أخرى قبل الشراء.
ا.ف/ع.ش
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول "ساوثديل سينتر في مينيسوتا "بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1965 الذي كان الأول من نوعه في العالم. مهندسه هو المعماري فيكتور غورن الذي سعى إلى أن يخلق مراكز تبضع تخلق للمشترين مناخا اجتماعيا في ضواحي المدن. الصورة عرضت في معرض "عالم المولات" في ميونخ والمقرر أن يستمر حتى منتصف تشرين الأول/ أكتوبر عام 2016.
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
لكن مخترع فكرة المولات أصيب بخيبة أمل بسبب تحويل مشروعه باتجاه أهداف شريرة، وقد رأى غورن أن بناء مشاريع من هذا النوع في مدن أوروبية ومنها النمسا التي ولد وكبر فيها أمر غير مجدي لأنها غير ضرورية هناك. في الصورة يظهر " مركز ماين تاونوس" في فرانكفورت أول مول بني في ألمانيا على النمط الأمريكي.
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول في قلب مدينة براونشفايغ الألمانية، طالما أثار الجدل حول جدواه، فهو قصر منيف دمر بشكل كبير إبان الحرب العالمية الثانية، ثم أزيل بالكامل عام 1960، وأعيد بناؤه وأتمت واجهته في عام 2007، بعد مدخله الكلاسيكي يدلف المرء الى مركز تسوق عملاق أنيق اسمه "شلوس اركادن".
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول " سينترو" هو اكبر مركز تسوق في ألمانيا، وقد بني بين عامي 1994 و1996 في المنطقة التي كانت صناعية بمدينة اوبرهاوزن. ملامحه المعمارية تجسد عناصر من المعمار الصناعي ويعد بحق نموذجا معماريا لعصر ما بعد الحداثة. في الصورة مصغر المول البريطاني "ميدو هول" بقاعة الأطعمة التي تشبه واحة .
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول سن سيتي بمنطقة هيلو بوليس بالقاهرة. افتتح عام 2012 وما زالت تجري إضافات كبيرة عليه، وهو نموذج يحاكي النماذج الأمريكية، حيث عشرات الكافتريات والمقاهي وصالونات الحلاقة الرجالية والنسائية الباذخة والبوتيكات التي تعرض بضائع الماركات الشهيرة. ويضم فنادق فخمة، إلا انه باختصار سوق للأثرياء.
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
رمز لاسطنبول الجديدة. اسطنبول المكتظة بساكنيها وزائريها تشتهر بأنها مدينة أسواق تاريخية كبرى وليست مدينة مولات، لكن مركز "زورلو" الذي أنجز عام 2013 من تصميم المهندسين المعماريين الشهيرين، إمره ارولات ومراد تابانليوغلو.مشروع طموح يضم فيما يضم أكبر صالات الفن والمراكز الفنية في المدينة العريقة.
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مول دبي في الإمارات العربية المتحدة هو أكبر مركز تسوق في العالم من حيث مساحته الكلية، ويضم كل ما يحلم الإنسان بشرائه، علاوة على فعاليات غير استهلاكية كثيرة أخرى، ويتطلب رؤيته كاملا والتجول في كافة أقسامه نحو 8 ساعات حسب تعليقات زواره على صفحات التواصل الاجتماعي. افتتح في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2008.
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
مجيدي مول في مدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان العراق، اكبر مول في العراق افتتح عام 2009. هو مركز تسوق بني على الطراز الألماني ويختص ببيع كل شي وفيه مراكز تسلية وترفيه ومقاهي ومراكز صناعة فولكلورية ويدوية. كما أن فيه مساحة كبيرة لوقوف السيارات، ويعرض فيها شبان كثيرون خدمات غسيل وتنظيف السيارات ما يشجع اهل المدينة على زيارته للترفيه.
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
خدع وألاعيب معمارية في مركز "ويستفيلد هورتون بلازا" بمدينة سان دييغو الأمريكية. افتتح عام 1985 وحاول أصحاب المشروع أن يستعيدوا بهاء المعمار المحلي التاريخي من خلال مبانيه. صممه المعماري جون جيردي. وفيما تسعى تصميمات المولات المعمارية إلى لفت نظر الزائرين إلى البضائع المعروضة، فإن هذا المول يلفت اهتمام الزائرين إلى طرز معماره الغريب.
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
المولات حين تموت. خلال الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2008، انهارت مولات كثيرة وماتت. في الصورة بقايا " اكرنس رولنغ اكرز مول" وكان الأكبر في مدينة اوهايو حين افتتاحه عام 1975. لكنه تحول إلى مركز مظلم مهجور قذر قبل أن يغلق عام 2008.
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مولات التسوق- مراكز تبضع أم قصور استهلاكية؟
التجارب الفاشلة. هذا المبنى الطموح هو مول" El Helicoide de la Roca Tarpeya" في كراكاس بفنزويلا، صمم ليكون مولا يدخل الزبائن بسياراتهم إلى قلبه، لكن تنفيذه توقف عام 1960. وهجرت مبانيه لمدة 20 عاما، ثم سكنه متجاوزون بلغ عددهم 10 ألاف شخص، ثم بات اليوم سجنا تحيط به بيوت الصفيح.
الكاتب: اليزبيث غرنير/ م.م