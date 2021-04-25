 لهذا السبب يصاب كبار السن بكورونا رغم جرعتي اللقاح | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 10.06.2021

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صحة

لهذا السبب يصاب كبار السن بكورونا رغم جرعتي اللقاح

وجد باحثون ألمان في مستشفى "شاريتيه" ببرلين تفسيرا لسبب استمرار تفشي كورونا في دور رعاية المسنين على الرغم من تلقي كبار السن تطعيمات كاملة من جرعتين.

رجل مسن في إحدى دور رعاية كبار السن مع أطقم التمريض

وجد باحثون ألمان تفسيرا لسبب استمرار تفشي كورونا لدى كبار السن رغم تلقيهم تطعيمات كاملة من جرعتين.

في دراستين نُشرتا في دورية "الأمراض المعدية الناشئة"، أوضح باحثون في مستشفى "شاريتيه" البرليني أن الجهاز المناعي لكبار السن يتفاعل بشكل أقل كفاءة مع التطعيم، مقارنة بالشباب. وبناء عليه نصح الباحثون بشكل خاص بضرورة تحصين طاقم التمريض والزائرين.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد الباحثون على أهمية استمرار تطبيق تدابير النظافة واختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا. كما أوصى الخبراء بإعطاء كبار السن جرعة إضافية على المدى المتوسط لتعزيز الحماية التي يوفرها التطعيم، حسبما نقل موقع "تي أونلاين" الألماني.

وفي إحدى الدراستين، ركز الخبراء على واقعة تفشي الفيروس في إحدى دور رعاية كبار السن في برلين في شباط/فبراير الماضي، والتي أصيب فيها 11 فردا من أطقم التمريض - لم يتلقوا تطعيما كاملا - ونحو 20 فردا من المقيمين في الدار بمتغير كورونا (B117). وباستثناء أربعة منهم، تلقى الجميع تطعيما كاملا من لقاح بيونتيك ـ فايزر.

أعراض خطيرة لدى غير المطعمين

وأصيب الأربعة غير المطعمين بأعراض خطيرة من المرض، ما تطلب علاجهم في المستشفى. وعانى حوالي ثلث المطعَّمين فقط من أعراض مثل السعال أو ضيق التنفس. ووفقا لمستشفى "شاريتيه"، توفي اثنان من سكان الدار الذين تمّ تطعيمهم، لكن ربما ليس بسبب الإصابة بكورونا، كما جاء في بيان المستشفى.

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ألمانيا: إلغاء نظام الأولويات في أخذ لقاحات كورونا

مختارات

أكدت شركتا بيونتيك وفايزر أن سلالة جنوب أفريقيا من كورونا ربما تقلل الحماية التي توفرها الأجسام المضادة المُنتجة من خلال لقاحهما. وجهات صحية ألمانية تحث على التطعيم بلقاح أسترازينيكا والتوقف عن التشكيك في نجاعته.

تتصاعد مخاوف العلماء من طفرات في فيروس كورونا أدت لإنتاج نسخ متحورة عن الفيروس الأصلي قد يكون بإمكانها الإفلات ليس من هجمات الجهاز المناعي العادية فحسب، بل من اللقاحات الجديدة المضادة لفيروس كورونا أيضا. فهل القلق مبرر؟

وقال فيكتور كورمان، نائب رئيس المختبر الاستشاري لفيروسات كورونا في معهد علم الفيروسات: "من ناحية، يمكننا أن نرى من هذا التفشي أن التطعيم قد وفر الحماية لسكان دار المسنين بوجه عام، لأن أعراض المرض كانت خفيفة على نحو ملحوظ، لكن تزايد الإصابات جعل من الواضح في الوقت نفسه أن اللقاح في بعض الأحيان لا يكون فعّالاً بشكل كامل عند كبار السن".

وفي الدراسة الثانية، قارن فريق البحث الاستجابة المناعية للقاح بيونتيك ـ فايزر لدى مرضى تزيد أعمارهم عن 70 عاما في عيادة طبيب عام يعمل بها موظفون من شاريتيه تبلغ متوسط أعمارهم 34 عاما.

وأظهرت تحاليل الدم أنه بعد ثلاثة أسابيع فقط من الجرعة الأولى، طور حوالي 87% من الأصغر سنا أجساما مضادة ضد فيروس كورونا، بينما بلغت النسبة بين كبار السن حوالي 31% فقط. وعقب شهر واحد من الجرعة الثانية كانت لدى جميع الشباب الذين تم تطعيمهم تقريبا (99%) من الأجسام المضادة في دمائهم، بينما بلغت هذه النسبة عند كبار السن 91%، حسبما نقل موقع "بيزنيس انسايدر" الألماني.

نضج الأجسام المضادة بشكل أبطأ لدى كبار السن

بالإضافة إلى ذلك، نضجت الأجسام المضادة بشكل أبطأ لدى كبار السن، أي أن الأجسام المضادة كانت أقل قدرة على الارتباط بالفيروس. وكانت الذراع الثانية المهمة للاستجابة المناعية، وهي استجابة الخلايا التائية، أضعف أيضا. وقال إريك تساندر، باحث اللقاحات من مستشفى شاريتيه الجامعي "تُظهر دراستنا أن الاستجابة المناعية لدى كبار السن تتأخر بشكل كبير بعد التطعيم ولا تصل إلى مستوى الملقحين من الشباب".

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كيف يعمل لقاح كورونا؟

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة الدائمة للتطعيمات في ألمانيا أنها تفترض أن بعض الأشخاص لا تتكون لديهم مناعة فعّالة ضد فيروس كورونا المستجد، على الرغم من تلقيهم جرعات اللقاح كاملة.

وقال رئيس اللجنة توماس مرتنس لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في تصريحات تم نشرها على الموقع الإلكتروني اليوم الخميس (10 يونيو/ حزيران 2021)، إنّ "هناك حاليا عدد كبير من الدراسات التي تظهر أن التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لدى بعض الأشخاص، الذين يضعف جهازهم المناعي مع تلقي أدوية، لا يكون فعالا مثلما هو الحال لدى غيرهم"، مضيفا أن الاستجابة المناعية تكون سيئة، وقد لا تحدث مطلقا.

وأضاف أنه يندرج هؤلاء الأشخاص مثلا من خضعوا لعمليات زراعة أعضاء أو بعض مرضى السرطان، وأكد أهمية الحد من خطر الإصابة بالعدوى في البيئة المحيطة بهؤلاء الأشخاص في مثل هذه الحالات، وذلك من خلال تطعيمات (للآخرين) قدر الإمكان.

ع.ش

  • جو بايدن يتلقى لقاح بيونتيك/فايزر

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    لقاح بيونتيك/ فايزر

    طورته بيونتيك الألمانية مشاركة مع فايزر الأمريكية. تبلغ نسبة فعاليته حسب آخر التجارب السريرية 95 بالمئة. هو أوّل لقاح ضد كورونا ترخص له منظمة الصحة العالمية. يستند إلى تقنية الحمض النووي الريبي (mRNA)، وهو اللقاح الأكثر انتشاراً في العالم الغربي، غير أنه تلقّى انتقادات بسبب صعوبة تخزينه، إذ يحتاج إلى 70 درجة مئوية تحت الصفر للإبقاء على فعاليته.

  • لقاح موديرنا

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    موديرنا

    ثاني لقاح يرخص له الاتحاد الأوروبي بعد بيونتيك/ فايزر. طورته شركة موديرنا الأمريكية بالتعاون مع معاهد الصحة الوطنية الأمريكية للأمراض المعدية. وصلت فعاليته إلى 95 بالمئة. يعتمد التقنية نفسها تقريبا (mRNA)، لكن شروط تخزينه أقل صرامة ويحتاج 20 درجة تحت الصفر. ورغم ذلك بقيت كميات توزيعه في العالم أقلّ من اللقاح الأول، ما قد يفسر بسعره الذي يبلغ 33 دولارا للجرعة عكس اللقاح الثاني البالغ 20 دولارا.

  • لقاح سبوتنيك V

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سبوتنيك V

    هو أول لقاح في العالم يعلن مطوروه فعاليته ضد كورونا رغم أنه لم يكن حينها قد اجتاز المرحلة الثالثة. طوّره معهد جماليا الحكومي الروسي، وتصل فعاليته إلى 92 بالمئة حسب الأرقام الروسية لكن مع تردد علمي غربي بسبب قلة المعطيات المنشورة حوله. استوردته عدة دول منها المجر والجزائر وصربيا والإمارات. يتميز بسهولة نقله وثمنه الرخيص (10 دولارات) وهو يستخدم تقنية نواقل الفيروسات الغدية (أو الغدانية).

  • AstraZeneca - Impfstoffhersteller

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    أسترازينيكا/ أكسفورد

    اللقاح الثاني الذي ترخصّ له منظمة الصحة العالمية والثالث للاتحاد الأوروبي. أرخص اللقاحات لكنه كذلك أقلها فعالية (70 بالمئة) كما شككت دول كثيرة في فعاليته بخصوص كبار السن وكذلك ضد النسخ المتحورة. طورته شركة أسترازينكا البريطانية-السويدية بالتعاون مع جامعة أكسفورد. استوردته عدة دول بعد مساهمة معهد مصل الهند في إنتاجه. عملية نقله وتخزينه سهلة وهو كذلك يستخدم تقنية الناقل الغدي.

  • لقاح سينوفارم

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    سينوفارم

    طورته شركة سينوفارم المملوكة للدولة الصينية مع معهد بكين للمنتجات الحيوية. طرحته الإمارات أولا قبل أن ترخص له الصين، ثم استوردته عدة دول منها المغرب والأردن ومصر. وصلت نسبة فعاليته حسب مصنعيه إلى 79 بالمئة لكن المعطيات العلمية غير منشورة بالشكل المطلوب. يستخدم تقنية حقن الفيروس المعطل، وأكبر غموض يلفه هو ثمنه، إذ ذكرت عدة تقارير أن الجرعة لا تقل عن 30 دولارا بينما ذكرت أخرى سعرا أقل أو أعلى.

  • رجب طيب أردوغان يتلقى جرعة من لقاح كورونافاك

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    كورونافاك

    أنتجته شركة سينوفاك الصينية، لكن الترخيص له داخل الصين أخذ وقتا أطول. نسبة فعاليته مثيرة للجدل إذ أظهرت اختبارات في البرازيل أنها لم تتجاوز 51 بالمئة، غير أن اختبارات أخرى في تركيا التي كانت من أوائل من رخصوا له رفعت الفعالية إلى 91 بالمئة. يستخدم التقنية نفسها للقاح سينوفارم، وتحوم حوله الكثير من الأسئلة بسبب قلة المعطيات، خاصة ثمنه الذي لم ترد معطيات عنه وإن كانت تقارير قد قدرته بعشرة دولارات.

  • لقاح جونسون آند جونسون

    جنسيات مختلفة.. تعرّف على أشهر اللقاحات المرخصة عبر العالم

    جونسون آند جونسون

    طورته شركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية، وبدأت جنوب إفريقيا باستخدامه رغم عدم الترخيص به في الولايات المتحدة أو أوروبا، بعدما تبين لها أنه قادر على مواجهة النسخة المتحورة، عكس ما أظهرته تجارب أولى. تصل نسبة فعاليته عالميا إلى 66 بالمئة عالميا و72 في أمريكا. يمتاز عن غيره أنه من جرعة واحدة، ما يقوّي حظوظه للانتشار أكثر. يستخدم تقنية نواقل الفيروس الغدية، وهو سهل التخزين.


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