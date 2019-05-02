لهذا السبب لن يرحل دي ليخت إلى صفوف "الشياطين الحمر"!

كان النروجي أولي غونار سولسكاير قد جعل اللاعب الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت واحداً من أهدافه الرئيسية لهذا الصيف لتعزيز دفاعات الشياطين الحمر. بيد أن اللاعب الشاب الذي كان له الدور الكبير في المسيرة المحلية والأوروبية لناديه أياكس هذا الموسم، أدار ظهره لعرض مان يونايتد، رافضاً عقداً لخمسة أعوام براتب أسبوعي يصل إلى نحو 290 ألف يورو، على الرغم من أن هذا العرض هو الأفضل من الناحية المادية، كما تنقل "سبورت بيلد" الألمانية عن وكيله الإيطالي مينو رايولا.

من جانبها نقلت صجيفة "ديلي ستار" عن مصدر مقرب من المدافع الهولندي قوله: "ماتياس سيكون أفضل مدافع في العالم. وسيكون الخيار متاحاً أمامه للانضمام إلى النادي الذي يعجبه. لكنه لم يعد معجباً بمانشستر يونايتد. إذ لم يعد الفريق مثيراً للإعجاب كما كان في الماضي".

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي توتنهام هوتسبر نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي يوفنتوس تورين نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي ليفربول المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي تشيلسي نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي أرسنال خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي مانشستر سيتي تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي بايرن ميونيخ الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي ريال مدريد احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي برشلونة بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي مانشستر يونايتد حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري



وفشل النادي الإنجليزي في نيل مركز بين الأربعة الأوائل في البريمير ليغ من أجل التأهل لدوري الأبطال، وسيخوض عوضاً عن ذلك في منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وتابع المصدر قائلاً للصحيفة الإنجليزية: "إن دي ليخت يعلم أنه في وضع مساومة قوية لأن سعره ارتفع بسرعة كبيرة. إنه واحد من أكثر النجوم المرغوبين في العالم".

وبعد أن حصل برشلونة بالفعل على خدمات زميله في أياكس فرانكي دي يونغ، بات من الطبيعي إحضار دي ليخت أيضا إلى كامب نو. لكن الصفقة باتت أكثر صعوبة في ظل منافسة باريس سان جرمان وآرسنال وريال مدريد ويوفنتوس للفوز بتوقيع الجوهرة الهولندية.

ويبدو أن مدرب مانشتستر يونايتد نفسه يدرك الأسباب التي دفعت الموهبة الهولندية لغض النظر عن ناديه، فقد اعترف مؤخراً بأن الفريق لا يستحق المشاركة في المسابقة القارية العريقة. وقال سولسكاير في هذا السياق: "لن نتواجد في دوري أبطال أوروبا لكني اعتقد بأن ذلك انعكاساً حقيقياً لمستوانا. الترتيب لا يكذب. لقد طاردنا فرق المقدمة وسنحت لنا فرص عديدة لكننا لم نحسن استغلالها كما يجب".

ع.غ