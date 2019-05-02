لهذا السبب لن يرحل دي ليخت إلى صفوف "الشياطين الحمر"!

سيغادر الهولندي ماتياس دي ليخت نادي أياكس أمستردام هذا الصيف، وجهته إلى غاية اللحظة مفتوحة الاحتمالات عدا الى نادي مانشستر يونايتد. لأن دي ليخت رفض عرضا مغريا للنادي الإنجليزي...فما السبب؟
كان النروجي أولي غونار سولسكاير قد جعل اللاعب الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت واحداً من أهدافه الرئيسية لهذا الصيف لتعزيز دفاعات الشياطين الحمر. بيد أن اللاعب الشاب الذي كان له الدور الكبير في المسيرة المحلية والأوروبية لناديه أياكس هذا الموسم، أدار ظهره لعرض مان يونايتد، رافضاً عقداً لخمسة أعوام براتب أسبوعي يصل إلى نحو 290 ألف يورو، على الرغم من أن هذا العرض هو الأفضل من الناحية المادية، كما تنقل "سبورت بيلد" الألمانية عن وكيله الإيطالي مينو رايولا.
من جانبها نقلت صجيفة "ديلي ستار" عن مصدر مقرب من المدافع الهولندي قوله: "ماتياس سيكون أفضل مدافع في العالم. وسيكون الخيار متاحاً أمامه للانضمام إلى النادي الذي يعجبه. لكنه لم يعد معجباً بمانشستر يونايتد. إذ لم يعد الفريق مثيراً للإعجاب كما كان في الماضي".
وفشل النادي الإنجليزي في نيل مركز بين الأربعة الأوائل في البريمير ليغ من أجل التأهل لدوري الأبطال، وسيخوض عوضاً عن ذلك في منافسات الدوري الأوروبي الموسم المقبل.
وتابع المصدر قائلاً للصحيفة الإنجليزية: "إن دي ليخت يعلم أنه في وضع مساومة قوية لأن سعره ارتفع بسرعة كبيرة. إنه واحد من أكثر النجوم المرغوبين في العالم".
وبعد أن حصل برشلونة بالفعل على خدمات زميله في أياكس فرانكي دي يونغ، بات من الطبيعي إحضار دي ليخت أيضا إلى كامب نو. لكن الصفقة باتت أكثر صعوبة في ظل منافسة باريس سان جرمان وآرسنال وريال مدريد ويوفنتوس للفوز بتوقيع الجوهرة الهولندية.
ويبدو أن مدرب مانشتستر يونايتد نفسه يدرك الأسباب التي دفعت الموهبة الهولندية لغض النظر عن ناديه، فقد اعترف مؤخراً بأن الفريق لا يستحق المشاركة في المسابقة القارية العريقة. وقال سولسكاير في هذا السياق: "لن نتواجد في دوري أبطال أوروبا لكني اعتقد بأن ذلك انعكاساً حقيقياً لمستوانا. الترتيب لا يكذب. لقد طاردنا فرق المقدمة وسنحت لنا فرص عديدة لكننا لم نحسن استغلالها كما يجب".
ع.غ
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