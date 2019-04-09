لهذا السبب تم عزف نشيد مونشغلادباخ في ملعب ليفربول!

عزف نشيد الفريق ما بين شوطي المباراة أمر معتاد لدى الكثير من الأندية، لكن ما حصل في ملعب أنفيلد في ليفربول ما بين شوطي المباراة، التي جمعت أمس الثلاثاء (9 أبريل/نيسان 2019) بين ليفربول وبورتو، سبب حيرة للجماهير. فبدل عزف النشيد الكلاسيكي لليفربول، عُزف نشيد فريق مونشنغلادباخ الألماني.

بعض الجماهير اعتقدت أن المتحكم في جهاز "الدي جي" دفعه حماسه الزائد إلى تشغيل النشيد الخطأ، في حين علقت جماهير ألمانية على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعية واعتبرت أن فريق مونشنغلادباخ حاضراً في ربع نهائي دوري الأبطال على الأقل عبر النشيد الرسمي للفريق.

لكن الحقيقة هو أن المشرفين على نادي ليفربول تعمدوا تشغيل نشيد مونشنغلادباخ بالملعب والسبب هو الصداقة التي تجمع جمهور ليفربول وجمهور مونشنغلادباخ والتي تعود إلى عام 1991.

فنادي "الريدز" لم ينس مساعدة مونشغلادباخ له وتبرعه بالأموال بعد كارثة ملعب هيسل والتي لقي فيها 39 شخصا من مشجعي ليفربول حتفهم بعد انهيار جدار الملعب عام 1985.

وسيتحول عزف نشيد مونشنغلادباخ بين شوطي المباراة إلى عادة ستتكرر مستقبلا في ملعب أنفيلد.