 لهذا السبب تجنب الإسراف في شرب الماء قبل النوم مباشرة | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 13.11.2020

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صحة

لهذا السبب تجنب الإسراف في شرب الماء قبل النوم مباشرة

مما لا شك فيه أن شرب الماء يلعب دوراً هاماً في صحة أجسامنا، إلا أن هناك بعض التحذيرات الصحية التي تتعلق بخطر شرب الماء بكثرة قبل النوم مباشرة. فهل هناك أضرار للاسراف في شرب الماء قبل الخلود إلى النوم؟

Symbolbild Wasser trinken Gesundheit (Imago/Westend61)

أسباب صحية وراء الرغبة المتكرّرة في الحاجة إلى التبول

على الرغم من أهمية شرب الماء بالنسبة للجسم وفوائدها الجمة سواء للحماية من جفاف البشرة أو دورها في إنقاص الوزن، واستعادة النشاط والحيوية، إلا أن بعض الأطباء وخبراء الصحة يحذرون من خطورة شرب المياه قبل النوم مباشرة.

مختارات

بعد مسير دقائق في وهج شمس محرقة، يعطش المرء، ويحلم بجرعة ماء باردة تطفئ ظمأه، وحالما يصل الماء، يحذره كثيرون من عبّه بشراهة، بل يقولون إنّ هذا قد يضره ولاسيما على عملية الهضم، لكن هل هناك أسرارٌ أخرى؟

وأوضحت الطبيبة فانيتا سيما شيانغ المختصة في أمراض المسالك البولية الأسباب التي تجعل من شرب المياه قبل الخلود إلى النوم مضرة بالصحة. وشرحت بحسب ما نشر موقع (مايكروسوفت نيوز) أن شرب كميات كبيرة من الماء قبل وقت قصير من الذهاب إلى الفراش يدفع الإنسان إلى النهوض خلال الليل من أجل دخول الحمام للتبول، الأمر الذي يؤثر سلباً على ساعات النوم وجودتها. وأشارت الطبيبة إلى الأمر لا يتوقف على الإزعاج الذي يترتب عليه الاستيقاظ فحسب، وإنما من تبعاته الخطيرة على الصحة.

إذ لا يعتمد الأمر على إجمالي عدد الساعات التي تقضيها في السرير، وإنما مقدار النوم العميق الذي تحصل عليه. بمعنى آخر، حتى لو كنت تحصل على 8 ساعات كاملة من النوم، فإن الاستيقاظ في منتصف الليل يمكن أن يعطل دورة نومك، مما يؤدي إلى ضعف التركيز ومحدودية الطاقة في اليوم التالي.

كما أشارت دراسة أجريت في بوسطن بالولايات المتحدة على أكثر من 5  آلاف شخص إلى أن الاستيقاظ لدخول الحمام أثناء الليل يرتبط بزيادة احتمالية ظهور أعراض الاكتئاب بحسب ما نشره موقع (إم بي جي هيلث) الأمريكي.

كما يمكن أن تؤدي قلة النوم العميق إلى ضعف الجهاز المناعي، وفقاً للدكتورة هيذر موداي المتخصصة في الطب الوظيفي، "إذ بينما يستريح الجسم، تركز خلايا الجهاز المناعي كل الجهود والطاقة لمقاومة الفيروسات والبكتيريا". وأكدت موداي على أهمية الحفاظ على نظام المناعة في حالة جيدة أكثر خصوصاً في ظل الجائحة.

وينصح الخبراء لتفادي هذه المشكلة بالامتناع عن شرب الماء قبل النوم بـ 3 أو4 ساعات، إلا في حالات العطش.

ر.ض / ع.أ.ج

  • 28.05.2014 DW Fit und Gesund Wasser

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    الماء أحد شروط الحياة، لأنه يوجد داخل وخارج خلايا جسم الإنسان. ولا يمكن لعملية التمثيل الغذائي (عملية الأيض أو عملية الاستقلاب) الحدوث من دونه.

  • schlafende Geschäftsfrau

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    حين يقل ماء الجسم يستجيب الجسم بالشعور بالعطش، وتصل الأعراض إلى التعب والصداع والدوخة والارتباك وانخفاض ضغط الدم. وفي الحالة القصوى قد يصل الأمر إلى الفشل الكلوي وحالات التشنج، كما تقول الطبيبة الأخصائية الألمانية كونستانتسه مان لموقع موقع كنابشافت الإلكتروني.

  • Barack Obama

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    على الإنسان أن يكون لديه دائما زجاجة ماء، وأن يشرب الماء في كل مكان في المنزل وخارجه وهو يمشي في الطرقات والشوارع وفي وسائل المواصلات وفي مقر العمل.

  • 18.04.2012 DW FIT & GESUND Trinken

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    لتر ونصف اللتر هي الكمية التي ينبغي على الإنسان البالغ شربها كل يوم. وعليه شرب كميات إضافية من الماء حين يتعرق كثيرا لتعويض فقد الماء. حتى أنه لا بأس من الإفراط في شرب الماء أحيانا لأن بإمكان الكليتين السليمتين العمل على موازنة كميات السوائل في الجسم.

  • DW euromaxx_24.12.14_Tee

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    أفضل مشروبات ريّ العطش هي شاي الأعشاب والزهورات غير المحلاة بالسكر. وينبغي الاستغناء عن إضافة السكر في سوائل الشرب. وإذا قام الإنسان بشرب ليتر ونصف الليتر من عصير الليمون أو من مشروبات الطاقة مثلا فإن هذا يعادل ثلث ما يحتاجه الجسم من الطاقة في اليوم الواحد. ولا يوجد اعتراض على الشرب اليومي للقهوة والشاي الأسود (الأحمر) والشاي الأخضر ولكن باعتدال.

  • Wasser Wasserhahn Glas

    لا تنتظر حتى تشعر بالعطش.. اشرب الماء دائما!

    تنصح الخبيرة كونستانتسه مان بشرب ماء الحنفيه النظيفة، مثل مياه الحنفيات في ألمانيا مثلا. شرب المياه المعدنية الغنية بغاز الأوكسجين غير ضروري، وقد يوفر عدم شرائه بعض المال أيضا. وفي حال تم شرب مياه معدنية في المناطق التي تضيف في طعامها الكثير من ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) فينبغي في هذه الحالة اقتناء مياه معدنية قليلة الصوديوم.

    الكاتب: إعداد: علي المخلافي


 

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