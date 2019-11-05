لهذا السبب ..بطل العالم السابق ينصح فينغر بعدم تدريب بايرن!

بعدما أعلن عدد من المدربين، مثل تين هاغ وتوماس توخل ورالف رانغنيك عدم اهتمامهم بتدريب بايرن ميونيخ في الوقت الحالي خلفا للمدرب المقال نيكو كوفاتش، تنصب الترشيحات بقوة على الفرنسي آرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق، المحلل الكروي حاليا بقنوات "بي إن سبورت" الرياضية.

وعلمت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية أن بايرن تحدث بالفعل مع المدرب صاحب الـ70 عاما، وأنه من المخطط أن يكون هناك لقاء شخصي بين فينغر ومسؤولي بايرن بعد مباراة "الكلاسيكو" الألماني بين بايرن ودورتموند يوم السبت القادم.

آرسين فينغر مولود في منطقة الإلزاس الفرنسية على الحدود الجنوبية الغربية لألمانيا، ولغته الأم هي الألمانية بلهجة أهل الإلزاس، أما الفرنسية فقد تعلمها في المدرسة، كما أنه يجيد الإنجليزية فقد عمل مدربا لأرسنال 22 عاما، ويقال أيضا أنه يتحدث الإسبانية وغيرها. ولذلك من السهل أن يتواصل مع لاعبي الفريق خصوصا أن هناك كتيبة فرنسية بالفريق وكذلك بعض المتكلمين بالإسبانية، كما أن النغم سيرغي غونابري كان يلعب في أرسنال طيلة أربع سنوات.

لكن نجم الدفاع الفرنسي السابق مارسيل دوساييه (51 عاما)، الفائز بمونديال 1998، حذر مواطنه من تولي مهمة التدريب. وقال في تصريحات لقناة بي إن سبورت: "ينبغي ألا يقف على الجبهة فهذا لم يعد يصلح له".

وأضاف دوساييه فينغر "لديه قدرات كبيرة في التخطيط لشيئٍ جديدٍ وبناء فلسفة النادي في الفريق الأول والأكاديمية لكني لا أرى له التواجد في الجبهة من جديد، فعمره 70 عاماً".

ص.ش/ح.ز