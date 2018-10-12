لهذا السبب استبعد الجزائري بن طالب من الفريق الأول لشالكه

مباشرة بعد تسلمه الإدارة الفنية لنادي شالكه، أبعد هوب ستيفنز، لاعب خط الوسط الجزائري نبيل بن طالب من الفريق الأول وأرسله إلى فريق النادي تحت 23 عاماً، من دون تحديد فترة بقائه هناك. لكن النادي أعلن أن الباب مفتوح لعودة اللاعب إلى الفريق الأول. فما هي مشكلة بن طالب؟

السبب الذي دفع المدرب لإبعاد بنطالب هو عدم الانضباط بالإضافة إلى تدني مستواه في الفترة الأخيرة، حسبما نقلت مواقع صحفية ألمانية.

وبسبب شكواه من الضعف وعدم القدرة امتنع اللاعب الجزائري عن المشاركة في لقاء شالكه مع نادي لايبتزيغ. ففي الحصة التدريبية الأخيرة قبيل المباراة بدا اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً لا يملك لياقة بدنية مكتملة.

ستيفنز قال إن بن طالب جاء إليه مشتكياً من ألم وضعف، مشيرا إلى عدم قدرته على المشاركة في المباراة أمام لايبتزيغ. رغم ذلك طلب ستيفنز الانضمام إلى كادر الفريق في اللقاء ثم بعدها يقرر مشاركته من عدمها، وأنه بعد فحصه من قبل طبيب الفريق، جاء الطبيب واللاعب إلى المدرب ليبلغاه إنه غير جاهز 100 بالمائة للمباراة".

ورغم طلب المدرب، لم يحضر بن طالب إلى الملعب في يوم المباراة التي انتهت بفوز الفريق الخصم بهدف نظيف. وهو السبب الذي دفع المدرب إلى إبعاده من الفريق الأول وإلحاقه بفريق تحت 23 عاماً.

ونقل موقع صحيفة "waz" أن بن طالب كان قد أبعد أيضا لفترة من قبل المدرب السابق دومونيكو توديسكو بسبب عدم انضباطه خلال التدريبات. غير أنه عاد إلى مستواه بطريقة إيجابية خلال الأشهر الماضية.

ويلعب بن طالب في مكرز خط الوسط – الدفاع ومركز خط الوسط. وانتقل من نادي توتنهام الإنكليزي إلى شالكه منتصف عام 2017. وهو من مواليد مدينة ليل، ويلعب لصالح منتخب الجزائر.

ع.خ