 لن يستسلم.. نتنياهو يحرض نواب اليمين على الائتلاف الجديد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.06.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

لن يستسلم.. نتنياهو يحرض نواب اليمين على الائتلاف الجديد

فتح رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "النار" على خصومه إثر إعلانهم عن تشكيل ائتلاف جديد بهدف إنهاء عهده الذي استمر 12 عاما. نتنياهو دعا نواب اليمين للتصويت ضد الحكومة المقبلة التي وصفها بـ"اليسارية الخطيرة".

بنيامين نتنياهو يسعى إلى وضع العصي في دواليب الائتلاف الجديد.

بنيامين نتنياهو يسعى إلى "وضع العصي في دواليب" الائتلاف الجديد.

سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي بنيامين نتنياهو إلى "وضع العصي في دواليب" الائتلاف الجديد الذي أعلن خصومه تمكنهم من تشكيله، داعيا النواب اليمينيين إلى عرقلته في الكنيست (البرلمان).

ولم يتورع نتنياهو اليوم الخميس (الثالث من يونيو/ حزيران 2021)، في وصف الحكومة التي سيرأسها حليفه السابق وزعيم حزب "يمينا" اليميني المتشدد نفتالي بينيت بـ "الحكومة اليسارية الخطيرة". وقال عنه عبر موقع توتير إن "بينيت باع النقب للقائمة العربية الموحدة"، في إشارة إلى أول تكتل عربي ينضم لائتلاف حكومي في إسرائيل.

مختارات

تعد الكاتبة الإسرائيلية ليزي دورون واحدة من الكتاب الإسرائيليين الذين سردوا رواية الجانب الفلسطيني في أعمالهم الأدبية وتؤيد التسوية السلمية، لكنها ترى في مقابلة مع DW أن حل الصراع لا يزال بعيد المنال في الوقت الراهن.

تمكن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، من تشكيل ائتلاف حاكم جديد وأبلغ الرئيس الإسرائيلي بذلك. ومع أداء هذه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ستنتهي حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

أصبح الزعيم السابق لحزب العمل إسحق هرتسوغ الرئيس الحادي عشر لإسرائيل الأربعاء بعدما انتخبه البرلمان، فيما يسابق خصوم بنيامين نتانياهو الزمن لتشكيل ائتلاف حكومي للإطاحة برئيس الوزراء.

وتشير تقارير إلىأن اتفاق الائتلاف يتضمن بندا بشأن وقف هدم المباني غير القانونية في صحراء النقب، والتي تتعلق بشكل خاص بالقرى البدوية. ويتعين أن يوافق الكنيست، حتى لو بهامش ضئيل، على تشكيلة الحكومة الجديدة لتتمكن من تولي مهامها.

وبموجب اتفاق تشكيل الائتلاف الجديد سيتولى السياسي اليميني المتشدد بينيت (49 عاما)، وهو وزير دفاع سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء أولا ولمدة عامين ثم يسلم المنصب إلى يائير لبيد (57 عاما)، زعيم حزب "يوجد مستقبل" ووزير المالية الأسبق.

ولن تعقد جلسة الكنيست للموافقة على الحكومة الجديدة بأغلبية بسيطة من النواب سوى بعد نحو عشرة أيام مما يتيح الفرصة لنتنياهو للتأثير على المشرعين.

ويأتي هذا الاتفاق بعد انتخابات 23 مارس/ آذار التي لم يفز فيها حزب ليكود اليميني بزعامة نتنياهو وحلفاؤه أو معارضوهم بالأغلبية. وهي رابع انتخابات عامة تجريها إسرائيل خلال عامين.

نفتالي بينيت (يسار) ويائير لبيد (يمين) سيتناوبان على راسة الحكومة المقبلة.

نفتالي بينيت (يسار) ويائير لبيد (يمين) سيتناوبان على راسة الحكومة المقبلة.

ائتلاف غير متجانس يجمعه هدف "الإطاحة بنتنياهو"

ويضم الائتلاف الجديد أحزابا من مختلف التيارات السياسية بما في ذلك، ولأول مرة في تاريخ إسرائيل، القائمة العربية الموحدة ذات التوجه الإسلامي. وليس لدى هذه الأحزاب المتباينة المشاركة في الائتلاف الجديد قواسم تجمعها سوى الرغبة في الإطاحة بنتنياهو الذي يواجه محاكمة في اتهامات بالفساد ينفيها.

ويتكون الائتلاف من حزب "يوجد مستقبل" بزعامة لبيد وحزب "يمينا" بزعامة بينيت وحزب أزرق أبيض الذي يمثل تيار يسار الوسط بزعامة بيني غانتس وحزبي ميرتس والعمل اليساريين بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة السياسي القومي أفيغدور ليبرمان وحزب "أمل جديد" بزعامة غدعون ساعر وزير التعليم السابق الذي انفصل عن حزب ليكود، بالإضافة إلى القائمة العربية الموحدة.

وقال مصدر مشارك في محادثات تشكيل الائتلاف إن الحكومة الجديدة المقترحة ستحاول الحفاظ على الوفاق بتجنب الأفكار الخلافية.

وستواجه الحكومة الجديدة، إذا ما أدت اليمين، تحديات كبيرة. فإلى جانب إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين، ستواجه تحقيقا في ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ومهمة إنعاش الاقتصاد بعد جائحة فيروس كورونا.

و.ب/ أ.ح (د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 32:22

المشهد السياسي في إسرائيل.. نحو التعقيد أم التغيير؟

مواضيع ذات صلة

Yair Lapid und Benjamin Netanjahu 07.10.2014

خصوم نتنياهو يعلنون تمكنهم من تشكيل ائتلاف حكومي جديد 02.06.2021

تمكن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، من تشكيل ائتلاف حاكم جديد وأبلغ الرئيس الإسرائيلي بذلك. ومع أداء هذه الحكومة الجديدة اليمين الدستورية ستنتهي حقبة رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو.

Israel: Rakete zwingt Benjamin Netanyahu / Netanjahu in Bunker

كابوس نتنياهو ـ لابيد وبينيت ثنائي قد يُطيح بـ"الملك" 30.05.2021

أكد نفتالي بينيت ويائيير لابيد وهما زعيمان لحزبين إسرائيليين الأول يميني متطرف والثاني وسطي، سعيهما لتشكيل ائتلاف حكومي، في خطوة قد تطيح برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزبه "ليكود" للمرة الأولى منذ عام 2009.

Israel Jerusalem | Gerichtsanhörung: Benjamin Netanyahu

نتانياهو يفشل في تشكيل الحكومة.. هل أوشك نجمه على الأفول؟ 05.05.2021

انتهت مهلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتشكيل حكومة جديدة عند منتصف الليل، حيث أخفق أطول زعماء إسرائيل بقاء في السلطة في كسر جمود سياسي مستمر منذ أكثر من عامين.