 ″لن نستسلم″.. شارلي إبدو تعاود نشر رسوم تسخر من النبي محمد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.09.2020

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أخبار

"لن نستسلم".. شارلي إبدو تعاود نشر رسوم تسخر من النبي محمد

مع بدء محاكمة مشاركين مفترضين في الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له شارلي إبدو قبل أكثر من خمس سنوات وأوقع 12 قتيلاً من هيئة تحريرها، تعاود المجلة الفرنسية الساخرة نشر الرسوم التي أثارت ضجة في العالم الإسلامي.

غلاف شارلي إبدو في أول سبتمبر/ أيلول 2020

في يناير/ كانون الثاني 2015 تعرض مقر شارلي إبدو في باريس لهجوم من قبل "جهاديين" بعد نشرها رسوم تسخر من النبي محمد، وقتل فيه 12 شخصا، بينهم بعض أشهر رسامي الكاريكتير في فرنسا.

تعاود مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة نشر رسوم تسخر من النبي محمد أثارت موجة غضب في العالم الإسلامي، وذلك مع بدء محاكمة مشاركين مفترضين في الهجوم الذي تعرضت له عام 2015 وأوقع قتلى. وكتب رئيس التحرير لوران سوريسو في مقال سيصاحب الرسوم التي ستنشر على غلاف المجلة غداً الأربعاء (الثاني من أيلول/ سبتمبر 2020) "لن ننحني أبداً. لن نستسلم".

مختارات

أثار رسم كاريكاتوري نشرته مجلة شارلي إيبدوالفرنسية الساخرة عاصفة من الغضب على الانترنت، حيث صور مستقبلا خياليا للطفل السوري آيلان رمز معاناة اللاجئين، وذلك كمتحرش بالنساء. ما جعل البعض يرفع شعار "أنا لست شارلي".

قالت صحيفة يولاندس بوستن الدنمركية التي نشرت في الماضي رسوما مثيرة للجدل للنبي محمد قبل عشر سنوات، إنها لن تنشر رسوم شارلي إبدو بسبب المخاطر الأمنية في خطوة انفردت بها بين باقي الصحف الكبرى في الدنمرك.

تزداد شعبية حركة "بيغيدا" المعادية للإسلام في ألمانيا وتزداد أيضا في المقابل الأصوات الرافضة لها. وقد أظهرت الأيام التي تلت هجمات باريس انقساما مثيرا للقلق داخل المجتمع الألماني كما يرى فولكر فاغينير في تعليقه.

ومن بين الرسوم التي كانت صحيفة دنماركية نشرت معظمها عام 2005 ثم عاودت شارلي إبدو نشرها بعد ذلك بعام، رسم يصور النبي محمد معتمراً عمامة على شكل قنبلة يتدلى منها فتيل الإشعال.

وقُتل 12 من بينهم بعض أشهر رسامي شارلي إبدو عندما اقتحم سعيد وشريف كواشي مقر المجلة في باريس وأمطرا المبنى برصاص بنادقهما الآلية. وفي مواجهات متفرقة، قتلت الشرطة الشقيقين شريف وسعيد ومسلحاً إسلاموياً ثالثاً قتل خمسة أشخاص في الساعات الثماني والأربعين التي تلت الهجوم على شارلي إبدو، لكن ستبدأ غداً محاكمة 14 من شركائهم المزعومين.

وسينظر البعض إلى قرار إعادة نشر الرسوم باعتباره بادرة تحد دفاعاً عن حرية التعبير. لكن آخرين قد يعتبرونه استفزازاً جديدا من المجلة التي أثارت لوقت طويل الجدل بهجومها الساخر على الدين.

وبعد نشر الرسوم في عام 2006، حذر متشددون على الإنترنت من أن المجلة ستدفع ثمن سخريتها. ورداً على الرسوم قال المجلس الفرنسي للدين الإسلامي على تويتر "حرية الرسوم الكاريكاتورية وحرية كراهيتها مكفولتان ولا شيء يبرر العنف".

وفي السابق، قال مسلمون إن رسم عمامة النبي على شكل قنبلة وصم لجميع المسلمين بالإرهاب، تماماً مثل رسم في شارلي إبدو صور النبي وهو يتحدث إلى إسلاميين متشددين قائلاً لهم إن من الصعب أن يحبهم البلهاء.

وفي عام 2007، رفضت محكمة فرنسية ما ذهبت إليه جماعات إسلامية من أن نشر الرسوم حرض على كراهية المسلمين.

 خ.س/ص.ش (رويترز، أ ف ب)

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    تضامن الكثير من مسلمي فرنسا مع ضحايا العمليات الإرهابية ضد صحيفة تشارلي إيبدو. بعض ضحايا العملية كان من أصول مسلمة.

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    "ليس باسمي"، هكذا تظاهر بعض المسلمين في فرنسا منددين بالهجمات الإرهابية ضد صحيفة شارلي إيبدو.

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    شابة مغربية في الرباط تتضامن مع ضحايا الصحيفة الفرنسية. وقف نشطاء مغاربة وقفة تضامنية رمزية بالقرب من وكالة الأنباء الفرنسية في الرباط للتعبير عن حزنهم وتضامنهم مع حرية الصحافة.

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    صحافيون تونسيون يخرجون للتظاهر في تونس العاصمة ويتضامنون مع زملائهم الفرنسيين.

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    تظاهرة لمصلين في جامع مدينة سانت إتيان في غرب فرنسا احتجوا ضد الهجمات ضد الصحيفة الفرنسية رافعين شعار: المؤمنون والعلمانيون متحدون في وجه الإرهاب.

  • Islamic Educational Scientific and Cultural Organization ISESCO

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إسيسكو) أعلنت، وعلى لسان مديرها العام الدكتور عبد العزيز التويجري، عن تنديدها بالهجوم المسلح الذي استهدف الجريدة الفرنسية.

  • Twitter Tariq Ramadan

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    فيما عبر المفكر الإسلامي طارق رمضان عن غضبه من الحادث الدموي ووصفه بأنه تدنيس لدين الإسلام وقيمه ومبادئه، وذلك في تغريدة له في موقع (تويتر).

  • Bildergalerie muslimische Reaktion Charlie Hebdo

    مسلمون يتضامنون مع شارلي إيبدو

    رئيس أئمة فرنسا الشيخ حسن شلغومي زار موقع الصحيفة وندد بالإرهاب ضد الصحفيين في فرنسا. الكاتب: زمن البدري

    الكاتب: زمن البدري


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أنا أيضا شارلي  

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