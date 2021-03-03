 لن تصدق ما يحدثه التخلي عن الوجبات السريعة في جسمك! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 04.03.2021

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منوعات

لن تصدق ما يحدثه التخلي عن الوجبات السريعة في جسمك!

الآثار التي يتركها تناول الأطعمة السريعة على الجسم قد تكون أخطر مما تتوقع، غير أن التخلي عن هذه العادات الغذائية الخاطئة قد يكون الحل الأفضل لتفادي مشاكل صحية كبيرة في المستقبل. وهذا ما يحدث لجسمك عند الامتناع عنها.

Burger

لا شك بأن البيتزا، البرغر، البطاطا المقلية وقطع الدجاج، والدوناتس وغيرها من الوجبات السريعة، قد تكون الحل الأسرع والألذ عندما تكون جائعاً أو مضغوطاً بالوقت. لكن في مرحلة ما قد يصبح تناول هذه الوجبات أشبه بالإدمان، ولن تتسبب بآثار سلبية على محفظة نقودك فحسب، وإنما على صحتك أيضاً.

مختارات

تقوم بكتيريا بأمعاء الإنسان بالسيطرة على المخ فتجعله يوجه الشهية نحو تناول أطعمة مضرة كالوجبات السريعة مثلا. ولمواجهة هذا الأمر وتحويل الدفة لطعام صحي؛ طورت كولريت تشودري نظاما فسرته في كتاب من بين الأكثر مبيعا.

توصل باحثون إلى أن الوجبات السريعة لها تبعات سلبية على الجسم بشكل عام والدماغ بشكل خاص. ولا تقتصر المخاطر على المدمنين على أكلها فحسب، بل حتى على على من يتناولها بين حين لآخر.

إليك ما قد سيحدث لجسمك عند توقفك عن تناول الوجبات السريعة:

إذا كنت من الأشخاص الذين يعتمدون على الوجبات السريعة في حياتهم اليومية، سيكون عليك في البداية  أن تحارب الرغبة الشديدة لتناول الطعام وتقلب المزاج وخصوصاً في المراحل الأولى. فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن تأثير انسحاب  الوجبات السريعة قد يكون موازياً لتأثير انسحاب العقاقير المخدرة من الجسم وتقول أخصائية التغذية هبة بتول: "سيكون عليك اختبار صبرك لرؤية النتائج الإيجابية". بحسب ما نشره موقع (إيت ذس نات ذات) الأمريكي.

تخفيف أعراض الاكتئاب:  في وقت لاحق ستخف الرغبة في الأطعمة الجاهزة، وستصبح أكثر ميولاً للأغذية الصحية، لأن ميكروبات أمعائك ستتغير. فإن تبديل الوجبات السريعة للحصول على بدائل صحية يمكن أن يغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة ويساعدها على النمو. وفي المقابل، ستزيد من رغبتك في الأطعمة الطبيعية الكاملة وتناول الفواكه والخضروات بشكل أكبر، الأمر الذي يؤثر بدوره على صحتك النفسية أيضاً ويساهم في تعديل المزاج.

خسارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: ربطت عدة دراسات استهلاك الوجبات السريعة بازدياد الوزن الذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بالأمراض المزمنة. إذ غالباً ما تكون هذه الأطعمة عالية الدسم كما تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون والصوديوم، إضافة إلى استخدام الزيوت النباتية المهدرجة للقلي. ومن المعروف أن هذه الزيوت تحتوي على الدهون المتحوّلة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حماية من خطر الإصابة بمرض السكري: وجدت دراسة أن تناول الوجبات السريعة مرتين أو أكثر في الأسبوع يرتبط بخطر الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني بنسبة 27 في المائة. ولكن، من خلال التخلص من هذه الأطعمة، يمكنك المساعدة في الحفاظ على صحتك على المدى الطويل. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

تقليل خطر الإصابة بالزهايمر: إذ تفتقر الوجبات السريعة إلى الفيتامينات والمعادن اللازمة لوظائف الدماغ مما قد يتسبب بحدوث تغيرات هيكلية في صحة الدماغ تؤثر سلباً على الذاكرة.

ر.ض/ أ.ح

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المكسرات

    على الرغم من أن المكسرات مثل الفستق والكاجو واللوز تحتوي على نسبة عالية من الدهون، إلا أنها لا تؤثر على نظام الحمية الغذائية، فتناولها بعد وجبة خفيفة يعادل تناولك لوجبة دسمة، فالمكسرات غنية بالبروتينات والدهون التي تجعل الجسم يشعر بالشبع، فضلا عن أن المكسرات تحتوي على مجموعة متنوعة من الألياف والمواد المضادة للأكسدة.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البيض

    يعد البيض غذاء جيدا لمن يرغب بإنقاص وزنه، إذ أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبة الفطور لا يميلون إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية أثناء النهار، و المهم هو طريقة التحضير إذ يستحسن تناول البيض مسلوقا بدلا من قليه.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الفاصوليا

    يحتوي هذا النوع من البقوليات على نوعين من الألياف، بعضها قابل للذوبان وآخر غير قابلة للذوبان إضافة إلى البروتين. هذا المزيج يعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة فضلا عن أن الفاصوليا تخفض من الكولسترول في الدم.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    أوراق السلطة الخضراء

    أثبتت الدراسات أن أوراق السلطة الخضراء من المواد الغذائية التي تشعرك بالشبع، والبدء بتناول السلطة يجعلك تتناول سعرات حرارية أقل بنسبة 12 بالمائة، والسبب هو أن الماء والألياف الموجودة في الخضروات تملئ المعدة وتعزز الشعور بالشبع.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الشوربة

    للشوربة أيضا تأثير مشابه للسلطة وخاصة حساء الخضروات، فالبدء بتناول الشوربة يساعد على تقليل السعرات الحرارية ، فالشوربة تجعلك تشعر بالشبع سريعا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    الأسماك

    أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون الأسماك في وجبة الغذاء لا يشعرون بالجوع مساءً مقارنة بالأشخاص الذين يتناولون لحوما أخرى مثل لحم البقر أو الغنم مثلا.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    البطاطس:

    للوهلة الأولى يبدو الأمر متناقضا، فالبطاطس غنية بالكربوهيدرات. ولكن دراسة واسعة النطاق حول الشعور بالشبع أثبتت أن البطاطا الحلوة المسلوقة هي أكثر مادة غذائية مشبعة من بين 38 مادة أخرى تم تجربتها.

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    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    التفاح والبرتقال

    ووفقا للدراسة ذاتها التي أجريت حول الشبع، تبين أن التفاح والبرتقال هم من أكثر الفواكه التي تعزز الشعور بالشبع لأوقات طويلة، فمن يرغب بتناول أطعمة خفيفة ومشبعة بين الوجبات، ينصحه خبراء التغذية بتناول تفاحة أو برتقالة

  • Haferflocken

    أطعمة إذا تناولتها لن تشعر بالجوع!

    المنتجات المصنوعة من الحبوب

    تناول حبوب الشوفان أثناء الفطور مثلا يعزز الشعور بالشبع أكثر من تناول أغذية تحتوي على كربوهيدرات بسيطة، والسبب هو أن الجسم يحتاج إلى وقت أطول لهضم الألياف، ما يعني أنها تبقى في المعدة لعدة ساعات بعد تناولها.

    الكاتب: دالين صلاحية


 

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