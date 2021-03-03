لن تصدق ما يحدثه التخلي عن الوجبات السريعة في جسمك!

لا شك بأن البيتزا، البرغر، البطاطا المقلية وقطع الدجاج، والدوناتس وغيرها من الوجبات السريعة، قد تكون الحل الأسرع والألذ عندما تكون جائعاً أو مضغوطاً بالوقت. لكن في مرحلة ما قد يصبح تناول هذه الوجبات أشبه بالإدمان، ولن تتسبب بآثار سلبية على محفظة نقودك فحسب، وإنما على صحتك أيضاً.

إليك ما قد سيحدث لجسمك عند توقفك عن تناول الوجبات السريعة:

إذا كنت من الأشخاص الذين يعتمدون على الوجبات السريعة في حياتهم اليومية، سيكون عليك في البداية أن تحارب الرغبة الشديدة لتناول الطعام وتقلب المزاج وخصوصاً في المراحل الأولى. فقد أشارت بعض الدراسات إلى أن تأثير انسحاب الوجبات السريعة قد يكون موازياً لتأثير انسحاب العقاقير المخدرة من الجسم وتقول أخصائية التغذية هبة بتول: "سيكون عليك اختبار صبرك لرؤية النتائج الإيجابية". بحسب ما نشره موقع (إيت ذس نات ذات) الأمريكي.

تخفيف أعراض الاكتئاب: في وقت لاحق ستخف الرغبة في الأطعمة الجاهزة، وستصبح أكثر ميولاً للأغذية الصحية، لأن ميكروبات أمعائك ستتغير. فإن تبديل الوجبات السريعة للحصول على بدائل صحية يمكن أن يغذي بكتيريا الأمعاء الجيدة ويساعدها على النمو. وفي المقابل، ستزيد من رغبتك في الأطعمة الطبيعية الكاملة وتناول الفواكه والخضروات بشكل أكبر، الأمر الذي يؤثر بدوره على صحتك النفسية أيضاً ويساهم في تعديل المزاج.

خسارة الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب: ربطت عدة دراسات استهلاك الوجبات السريعة بازدياد الوزن الذي يؤدي بدوره إلى الإصابة بالأمراض المزمنة. إذ غالباً ما تكون هذه الأطعمة عالية الدسم كما تحتوي على نسبة عالية من السكريات والدهون والصوديوم، إضافة إلى استخدام الزيوت النباتية المهدرجة للقلي. ومن المعروف أن هذه الزيوت تحتوي على الدهون المتحوّلة، والتي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

حماية من خطر الإصابة بمرض السكري: وجدت دراسة أن تناول الوجبات السريعة مرتين أو أكثر في الأسبوع يرتبط بخطر الإصابة بمرض السكري من النمط الثاني بنسبة 27 في المائة. ولكن، من خلال التخلص من هذه الأطعمة، يمكنك المساعدة في الحفاظ على صحتك على المدى الطويل. بحسب ما نشره موقع (هيلث لاين) الأمريكي.

تقليل خطر الإصابة بالزهايمر: إذ تفتقر الوجبات السريعة إلى الفيتامينات والمعادن اللازمة لوظائف الدماغ مما قد يتسبب بحدوث تغيرات هيكلية في صحة الدماغ تؤثر سلباً على الذاكرة.

ر.ض/ أ.ح