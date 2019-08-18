 لن تصدق كم من الوقت بدل الضائع أضيف إلى هذه المباراة | عالم المنوعات | DW | 03.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

لن تصدق كم من الوقت بدل الضائع أضيف إلى هذه المباراة

مباراة لكرة القدم المحترفة في قطاع غزة الفلسطيني اضطر فيها الحكم إلى إضافة مدة غير معقولة من الوقت بدل الضائع. هذه الفترة الزمنية مرشحة بقوة لتحقق رقماً قياسياً عالمياً.

Symbolbild Schiedsrichter Uhr Zeit (picture-alliance/dpa)

صورة من الأرشيف

ضمن مباريات "دوري غزة الممتاز لكرة القدم" المقام في قطاع غزة، اضطر حكم المباراة إلى احتساب مدة قياسية من الوقت بدل الضائع إضافة لوقت المباراة الرسمي البالغ 90 دقيقة.

وأورد موقع "ميديا سبورت" الإلكتروني الرياضي أن الحكم قرر عدم استكمال المباراة، التي أقيمت على ملعب خانيونس في جنوب قطاع غزة، بدون إضاءة الأنوار الكاشفة في الملعب. لكن الفني المسؤول عن الإضاءة، وهو الوحيد الذي يملك مفاتيحها، لم يكن متواجداً في الملعب وقتها، بحسب الموقع.

مختارات

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يدرس مقترحا لاستبدال حكم الراية المساعد بتقنيات الذكاء الاصطناعي. فهل يحل الروبوت قريباً محل الحكم المساعد؟ (27.08.2019)

وبعد أن تم جلب الفني المسؤول وتشغيل الإضاءة في الملعب، تم استكمال الشوط الثاني من المباراة، التي جمعت ناديي شباب خانيونس واتحاد خانيونس، واحتسب الحكم 42 دقيقة من الوقت بدل الضائع، لتعويض الوقت الذي أخذه جلب الفني إلى الملعب.

يشار إلى أن هذه ربما تكون أكثر مدة وقت بدل ضائع يتم إضافتها إلى مباراة كرة قدم محترفة في التاريخ الحديث، بانتظار تأكيد موسوعة غينيس للأرقام القياسية لهذه المدة.

ي.أ/ ع.ش (DW)

مواضيع ذات صلة

1. Bundesliga 01. Spieltag | 1. FC Union Berlin vs. RB Leipzig | 4. TOR Berlin

بوندسليغاـ هوفنهايم يسقط أمام فرانكفورت ولايبزيغ يكتسح برلين 18.08.2019

بدأ فرانكورت مشواره في النسخة الجديدة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على أفضل وجه، بعدما تغلب على ضيفه هوفنهايم، فيما أفسد لايبزيغ احتفال مستضيفه أونيون برلين بظهوره الأول في البوندسليغا.

Bundesliga FC Bayern München v VfL Wolfsburg | Jubel

بايرن يهزم فولفسبورغ بنصف دستة أهداف ويتصدر البوندسليغا 09.03.2019

في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات دوري كرة القدم الألماني، انتزع بايرن ميونخ وبجدارة صدارة البوندسليغا بعد سحقه فولفسبورغ بسداسية نظيفة. أما غريمه بوروسيا دورتموند فقد انتزع فوزاً صعباً لم يكن كافياً ليحتفظ بالصدارة.

Fußball Bundesliga VfL Wolfsburg - Bayern München Tor 1:2

بايرن ميونيخ ينتزع فوزا صعبا من فولفسبورغ ويحلق أكثر 17.02.2018

انتزع بايرن ميونيخ فوزا صعبا من مضيفه فولفسبورغ ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم. وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل كولون مع هانوفر وفوز فرايبورغ على فيردر بريمن وباير ليفركوزن على هامبورغ.

إعلان
Themenbild Facebook

 