"لن تسير وحدك أبدا".. ليفربول حزين لموت صاحب أنشودة الفريق

صحيح أن أغنية "لن تسير وحدك أبدا" (You'll Never Walk Alone)، يجري ترديدها في أماكن ومناسبات عديدة في العالم، إلا أن لها وقعا آخر في ملعب "آنفيلد رود" معقل فريق ليفربول الإنجليزي.

صدرت الأغنية في عام 1963 لفرقة جيري آند ذا بيسميكرز البريطانية، المنحدرة من ليفربول مع مغنيها الرئيسي جيري مارسدن، وتحولت منذ عشرات السنين إلى نشيد لنادي ليفربول، تردده الجماهير كما يردده اللاعبون، خصوصا في الأوقات الصعبة.

وأعلن ليفربول أمس الأحد (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2021) عن حزنه لموت صاحب الأغنية، المغني الأسطوري جيري مارسدن، الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 78 عاما.

وخلد ليفربول على موقعه في تويتر صاحب الأغنية وكتب: "بحزن عميق علمنا بوفاة جيري مارسدن. كلمات جيري ستبقى معنا إلى الأبد. لن تسير وحدك أبدا".

وتقول كلمات الأغنية:

عندما تسير وسط عاصفة، اِبق رأسك مرفوعاً

ولا تخشَ الظلام

ففي نهاية العاصفة توجد سماء ذهبية

وغناء (طائر) القبرة الفضي الجميل

سر عبر الرياح

سر عبر المطر

حتى لو أطيح بأحلامك وسارت هباء

واصل السير والأمل في قلبك

ولن تسير وحدك أبدا

لن تسير وحدك أبدا

وأعلنت عائلة جيري مارسدن أمس الأحد وفاته وقالت "مات جيري اليوم بعد مرض قصير لا علاقة له بأي حال من الأحوال بكوفيدا-19، وزوجته وبناته وأحفاده أصيبوا بالانهيار".

وقال المذيع بيت برايس على تويتر "بقلب يعتصره الحزن، وبعد التحدث إلى العائلة، يجب أن أخبركم بأن الأسطورة جيري مارسدن توفي للأسف بعد مرض قصير... في القلب".

ص.ش/ح.ز