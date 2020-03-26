 ″لن تسير وحدك أبدا″.. ليفربول حزين لموت صاحب أنشودة الفريق | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 04.01.2021

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رياضة

"لن تسير وحدك أبدا".. ليفربول حزين لموت صاحب أنشودة الفريق

في عام 1963 أطلق جيري مارسدن أغنيته "لن تسير وحدك أبدا"، التي تحولت إلى نشيد لفريق ليفربول الإنجليزي. وعندما تنشد الجماهير الأغنية في ملعب "آنفيلد رود" تذرف العيون دموعا غزيرة، والآن ليفربول حزين فقد مات صاحب النشيد.

صورة من الأرشيف للمغني البريطاني جيري مارسدن، الذي توفي في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2021، حسبما أعلنت عائلته

المغني البريطاني جيري مارسدن، صاحب أغنية "لن تسير وحدك أبدا"، التي أصبحت نشيدا لنادي ليفربول

صحيح أن أغنية "لن تسير وحدك أبدا" (You'll Never Walk Alone)، يجري ترديدها في أماكن ومناسبات عديدة في العالم، إلا أن لها وقعا آخر في ملعب "آنفيلد رود" معقل فريق ليفربول الإنجليزي.

مختارات

وجه مدرب ليفربول يورغن كلوب رسالة خاصة إلى جماهير النادي الإنجليزي العريق. المدرب الألماني طالب جماهير "الريدز" بمنح لاعب الفريق الجديد تاكو مينامينو الوقت الكافي من أجل أن يتأقلم بشكل جيد مع أجواء "البريميرليغ".

تردد جماهير الكرة أناشيد وأغاني تحمس بها اللاعبين. وكثيرا ما تخص الجماهير لاعبين بعينهم مثل محمد صلاح، الذي غنوا له في أول مواسمه مع ليفربول ست أغان. الدوري الإنجليزي ساحة لأغاني اللاعبين بعضها مثلا سخر من عضة سواريز.

 

صدرت الأغنية في عام 1963 لفرقة جيري آند ذا بيسميكرز البريطانية، المنحدرة من ليفربول مع مغنيها الرئيسي جيري مارسدن، وتحولت منذ عشرات السنين إلى نشيد لنادي ليفربول، تردده الجماهير كما يردده اللاعبون، خصوصا في الأوقات الصعبة.

وأعلن ليفربول أمس الأحد (الثالث من يناير/ كانون الثاني 2021) عن حزنه لموت صاحب الأغنية، المغني الأسطوري جيري مارسدن، الذي توفي الأحد عن عمر ناهز 78 عاما.

وخلد ليفربول على موقعه في تويتر صاحب الأغنية وكتب: "بحزن عميق علمنا بوفاة جيري مارسدن. كلمات جيري ستبقى معنا إلى الأبد. لن تسير وحدك أبدا".

وتقول كلمات الأغنية:

عندما تسير وسط عاصفة، اِبق رأسك مرفوعاً

ولا تخشَ الظلام

 ففي نهاية العاصفة توجد سماء ذهبية

وغناء (طائر) القبرة الفضي الجميل

سر عبر الرياح

سر عبر المطر

حتى لو أطيح بأحلامك وسارت هباء

واصل السير والأمل في قلبك

ولن تسير وحدك أبدا

لن تسير وحدك أبدا

وأعلنت عائلة جيري مارسدن أمس الأحد وفاته وقالت "مات جيري اليوم بعد مرض قصير لا علاقة له بأي حال من الأحوال بكوفيدا-19، وزوجته وبناته وأحفاده أصيبوا بالانهيار". 

وقال المذيع بيت برايس على تويتر "بقلب يعتصره الحزن، وبعد التحدث إلى العائلة، يجب أن أخبركم بأن الأسطورة جيري مارسدن توفي للأسف بعد مرض قصير... في القلب".

ص.ش/ح.ز

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


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