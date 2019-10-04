لندن: ميركل ترجح عدم التوصل لاتفاق مع بريطانيا حول "بريكست"

قالت الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت اليوم الثلاثاء (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2019)، بعد محادثات هاتفية جرت بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ورئيس الوزراء بوريس جونسون، إن ميركل تعتقد أن التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، هو "أمر غير مرجح بدرجة كبيرة". وتابعت الحكومة البريطانية إن ميركل "أوضحت أن الاتفاق غير مرجح في الأغلب، وهي تعتقد أن الاتحاد الأوروبي لديه حق النقض (الفيتو) ضد ترك بريطانيا للاتحاد الجمركي".

ولم تعلق الحكومة الألمانية على الفور بشأن ما قالته بريطانيا. لكن دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، دعا من جانبه بريطانيا إلى الافصاح عن نيتها بشأن "بريكست"، وغرّد توسك على "تويتر" قائلا: "بوريس جونسون، إن المهم هو ليس الفوز في عملية حمقاء لتبادل الاتهامات، ولكن المهم هو مستقبل أوروبا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى أمن ومصالح شعبنا (الأوروبي)". وأضاف موجها كلامه لجونسون: "أنت لا تريد اتفاق ولا تريد تمديد ولا تريد العدول (عن فكرة الخروج من الاتحاد الاوروبي)"، مضيفا: "إلى أين أنت ذاهب؟".

من ناحية أخرى، أكدت مينا أندريفا، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الموقف الأوروبي لم يتغير، حيث قالت: "نريد اتفاقا. نحن نعمل من أجل التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة"، مضيفة أن المحادثات التقنية مستمرة.

بينما اتهم المتحدث باسم حزب العمال البريطاني لشؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كير ستارمر، الحكومة المحافظة برئاسة جونسون، بمحاولة "تخريب مفاوضات (الخروج من الاتحاد الاوروبي)". وكتب ستارمر في تغريدة له على "تويتر": "بوريس جونسون لن يتحمل أبدا مسؤولية فشله في طرح اتفاق ذي مصداقية"، مضيفا: "لقد كانت استراتيجيته منذ اليوم الأول هي بريكست بدون اتفاق".

وأضاف ستارمر أنه "من المهم الآن أكثر من أي وقت مضى، أن يتحد البرلمان لمنع هذه الحكومة المتهورة من الخروج بنا من الاتحاد الأوروبي في نهاية الشهر"، وذلك في إشارة إلى إصرار جونسون على ضرورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، سواء تم التوصل إلى اتفاق أم لا.

ص.ش/ع.خ (د ب أ)