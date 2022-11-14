 لم يبلغ العشرين بعد .. أسرار تفوق جمال موسيالا! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.11.2022

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رياضة

لم يبلغ العشرين بعد .. أسرار تفوق جمال موسيالا!

نجم بايرن جمال موسيالا لم يصل إلى مستوى رائع وهو لم يبلغ بعد العشرين من العمر من دون جهد! الموهبة بجانب المثابرة والتدريب الجسدي والذهني وحتى القراءة كلها من أسباب نجاحه، وهناك طرق يتفرد بها اللاعب عن غيره من أقرانه.

موسيالا بقميص المنتخب الألماني.

موسيالا يستعد للتوهج في سماء مونديال قطر.

رغم أن جمال موسيالا يتمتع بطبيعة هادئة فوق المستطيل الأخضر، إلا أن خلف صورته هذه تقف شخصية تتمتع بقوة عقلية كبيرة، يمتلكها عدد قليل جدا من اللاعبين في عالم كرة القدم.

فاللاعب البالغ من العمر (19 عاما) سبق له الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا، وسيلعب قريبا أول كأس عالم في مسيرته الكروية. ويعتقد الموهوب الألماني أن هذه البطولة ليست فرصة بل مرحلة.

ويرى كارلون كاربنتر المحلل الرياضي في موقع "ستايت بوم"، الذي يُعنى بجمع وتحليل البيانات الرياضية، أن ذكاء جمال موسيالا ووضوح تفكيره يجعله لاعبا متميزا للغاية. وقال كاربنتر في حديث مع (DW) "يبدو دائما أن لديه صورة واضحة في ذهنه عندما يلعب في مناطق ذات قيمة عالية في الملعب، حيث يجب إيجاد المساحة"، وأضاف أنه ربما كان لزميله توماس مولر تأثير إيجابي في هذا الصدد.

مختارات

لم تشهد آخر مباراتين للمنتخب الألماني مستوى جيد لرفاق مانويل نوير، ما أثار بعض علامات استفهام حول المستوى الحالي للمانشافت وقدرته على التألق والمنافسة على اللقب في مونديال قطر الذي لم تعد تفصلنا عنه سوى أسابيع قليلة.

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم الألمانية إلى مباراة "الكلاسيكر" بين بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند والتي ستكون مختلفة هذه المرة، لأنها ستشهد مواجهة بين وجهين جديدين: جمال موسيالا وجود بيلينغهام. فمن سيقود فريقه إلى الفوز؟

كشف المدير الفني للمنتخب الألماني عن تشكيلة اللاعبين الذين سيخوضون مباريات مونديال قطر 2022. فهل ينجح منتخب الماكينات بهذه التشكيلة في الحصول على "نجمة خامسة" في المونديال؟

وواصل كاربنتر الحديث عن مميزات موسيالا قائلا "إنه ليس مجرد لاعب يحصل على الكرة ويعطيها، حيث إنه في كل مرة يحصل عليها تكون لديه لمسة جيدة لتحريكها ثم لعبها للأمام".

وكان مدرب بايرن ميونيخ  يوليان ناغلسمان قد عبر عن أن أفكار مماثلة في وقت سابق من هذا الموسم. وقال مدرب الفريق البافاري في حديث مع شبكة "إي إس بي إن" الرياضية "إنه (موسيالا) قادر على استخدام كلتا قدميه عند المراوغة. لديه حركات سريعة عندما تكون لديه الكرة، ويستطيع خلق مساحات عن طريق المراوغة"، وأردف: "لكن أهم خطوة هذا الموسم هو تألقه في الدفاع أيضا".

عادات الفوز

أما عن سبب عادات الفوز التي يتمتع بها جمال موسيالا، فإنها تعود في جزء منها إلى الكيفية التي يتحسن بها مع مرور الوقت، فقد لعبت والدته دورا في تطوير مهاراته عندما كان صبيا، إذ أنشأ موسيالا نظاما حول فيه الضغط إلى متعة من دون التضحية بميزته التنافسية.

وفي صيف هذا السنة، لم يكن موسيالا راضيا عن لمسته الأولى للكرة. وقضى اللاعب الشاب الكثير من الوقت في العمل على كيفية التحكم بالكرة من اللمسة الأولى والتحرك بها. أيضا، قام موسيالا بالكثير من العمل مع مدربه الشخصي لتحسين تقنيات التنفس لديه من أجل زيادة قدرته على التحمل. وكذلك فحص دمه بشكل منتظم ومراقبة نظامه الغذائي.

وقالت الدكتورة سوزان براون، أخصائية علم النفس الإكلينكي إن "خلق عادات وأنظمة يؤدي إلى أتمتة عملياتنا. وإذا كان لدينا نظام يشبه إلى حد كبير وضع "سيناريو ماذا لو؟"، فإنك تقوم بسرد الأشياء التي قد تسوء وكيف ستتعامل معها"، وأضافت:"إذا حدث (هذا السيناريو) في اللعبة، فإننا نكون أكثر مرونة من الناحية الذهنية وأسرع في الاستجابة لأننا نضطر إلى البحث عن قائمة الخيارات لدينا أثناء الضغط".

ومع وجود هذا النظام، يسهل معرفة سبب سرعة موسيالا مقارنة بباقي اللاعبين من حوله. لكن تركيزه على الاستمتاع لا يقل أهمية. وقالت الدكتورة سوزان براون "نحن لا نلعب إذا لم نشعر بالأمان، فاللعب ضروري للتعلم"، وأردفت:"المنافسة واللعب لا يتعارضان، فيمكننا أن نرغب في الفوز لكن نفعل ذلك بطريقة مرحة وممتعة".

ويكفي متابعة مباراة واحدة فقط لجمال موسيالا لمعرفة أن تلك هي الطريقة التي يرغب موسيالا الفوز بها. أما الفوائد المُصاحبة لهذا النهج، فهي تمتد إلى ما هو أبعد من كونك لاعب كرة قدم أفضل.

وفي هذا الصدد، قالت نفس المتحدثة "نعلم أيضا أن اللعب داخل الفريق يتميز بانخفاض التسلسل الهرمي، زيادة الإبداع، السلوك المؤيد للمجتمع، تحسين الذاكرة والأداء المعرفي، تعزيز التعاون الجماعي وإفراز هرمونات مثل الأوكسيتوسين، الدوبامين، السيروتونين والإندورفين"، وأضافت :"هذه كلها هرمونات تساهم في صحة نفسية إيجابية".

ولا يعني هذا أن جمال موسيالا فقد ميزته التنافسية. فعندما كان يلعب الغولف مؤخرا مع أصدقائه، تعرض موسيالا للسخرية منهم. ولم يتأخر رد موسيالا، إذ حصل على مدرب وعاد بعد ستة أسابيع أفضل من أي شخص آخر.

موسيالا من أبرز المواهب حاليا.

الجماهير الألمانية تنتظر تألق موسيالا.

وزادت قدرات موسيالا التنافسية من خلال البحث والقراءة، لاسيما الاستراتيجيات الخاصة بكيفية تعامل اللاعبين والمدربين في الدوري الأمريكي للمحترفين مع الضغط. وقرأ موسيالا مؤخرا كتاب فيل جاكسون "الأطواق المقدسة والدروس الروحية لمحارب الخشب الصلب". وأيضا كتاب "المثابر من جيد إلى عظيم إلى شخص لا يقهر" لصاحبه تيم غروفر. وأثار هذا الكتاب أهمية خاصة بالنسبة للاعب الشاب.

جاهز للعطاء

ويعتقد كارلون كاربنتر المحلل الرياضي في موقع "ستايت بوم" أن  جمال موسيالا  لديه نقاط ضعف قليلة جدا، حيث يعد التسديد بالقرب من المرمى من المجالات التي يمكن أن يتحسن فيها.وقال كاربنتر "إن معدل الأهداف المتوقعة بالنسبة لموسيالا يتجاوز النصف"، مشيرا إلى المقياس الشائع للأهداف المتوقعة (xG)، وهو مقياس لقياس احتمال تسجيل الأهداف من موقع معين خلال فترة معينة من اللعب. و"كي يستقر (معدل الأهداف) ويستمر في التسجيل، يمكنه التأكد من أن تسديداته تم تنفيذها من مناطق خطيرة تجاه المرمى. إنه يسدد حاليا بعيدا عن منطقة الجزاء، مما يحد من الفعالية".

وبشكل عام، تظهر البيانات قيمة العمل الكبير الذي يقوم به جمال موسيالا. وقال كاربنتر في هذا السياق "كل مقياس تعتمد عليه لتقييم لاعبي خط الوسط المهاجمين يتفوق فيه موسيالا".

وتثبت الأرقام مدى جودة العمل الذهني الذي يقوم به موسيالا ويعطيه ميزة خاصة. ويأمل اللاعب الشاب أن يصنع الفارق للمنتخب الألماني في مونديال قطر.

مات بيرسون/ ر.م

  • Sepp Maier (picture-alliance/dpa)

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  • Bildergalerie Gerd Müller Fußball WM gegen Niederlande Vorlage Tor 1974 (picture-alliance/dpa/P.Robinson)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

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  • Uwe Seeler geht nach dem WM-Finale 1966 enttäuscht vom Platz (picture-alliance/dpa/K. Schnoerrer)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

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  • Sepp Herberger Bundestrainer Deutschland (picture-alliance/dpa)

    أساطير كرة القدم الألمانية في جميع الأوقات

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