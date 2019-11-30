لم تجد حديقة الحيوان اسماً للمولود الجديد فلجأت لهذا الأسلوب!

أقامت حديقة حيوان في تايلاند، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، دعوة للتصويت من أجل اختيار اسم لأحدث الوافدين لديها مولود فرس النهر القزم، والذي دائما ما يجتذب الحشود حيث يصل حجمه في البلوغ إلى نصف فرس النهر العادي.

ووعدت الحديقة المشاركين في عملية التصويت لاختيار الاسم بدخول سحب على جائزة مالية أو دخول مجاني للحديقة لمدة عام.

ووُلد الصغير بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول بحديقة حيوان تقع في إقليم تشونبوري الواقع على بعد 80 كيلومترا شرق العاصمة بانكوك.

ويُعد الوافد الجديد، والذي يعود في الأصل لغابات غرب أفريقيا، سادس فرس نهر قزم ينضم للحديقة التايلندية، وقال مدير الحديقة: "سنرى الأم والابن معا لما يقرب من عام قبل أن يتسنى فصلهما".

وصحيح أن الصغير بلا اسم حتى الآن، ولكنه بصحة جيدة ويمكن للزوار رؤيته يوميا أثناء تناوله الخضروات والاستحمام مع أمه "جونا"، التي تبلغ من العمر 20 عاما وجذبت الزوار سابقا لذات الحديقة كابنها اليوم.

وطرح القائمون على رعاية الصغير في الحديقة اسمين من أطباق محلية محبوبة وهما "موتون" و"كاكي".

ويستمر التصويت لاختيار اسم فرس النهر حتى 20 ديسمبر/ كانون الأول، على أن يتم الإعلان عن الاسم الذي حصل على أكبر نسبة من الأصوات في الـ 28 من ذات الشهر.

د.ب./ ع.أ.ج (رويترز)