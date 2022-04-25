لمواجهة الغلاء.. ألمانيا تبدأ العمل بتذكرة تنقل منخفضة طوال الصيف

سيصبح التنقل داخل المدن الألمانية وفيما بينها أرخص من ذي قبل خلال أشهر الصيف المقبل لفترة لن تتجاوز ثلاثة أشهر، عندما تبدأ الولايات الألمانية بطرح تذاكر شهرية بسعر منخفض على نحو تاريخي يبلغ تسعة يورو.

وسوف تغطي هذه التذكرة الشهرية الحافلات والقطارات والترام ومترو الأنفاق في كل مناطق ألمانيا وسوف يصلح العمل بها طوال أشهر الصيف الثلاثة من يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب.

وتبلغ كلفة الاشتراكات الشهرية المشابهة ما بين 65 يوور إلى 265 يورو أو حتى أكثر، وتكون محصورة على منطقة معينة من مدينة أو عدة مدن قريبة، ما يجعل السعر الجديد أقل بكثير من السعر الموجود في السوق خلال الأيام العادية.

ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة إجراءات لتخفيف تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ ارتفعت أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية. وأعلنت الحكومة الفدرالية سابقا عن دعم للسكان العاملين بمبلغ 300 يورو.

وتشمل هذه الخطة التنقل داخل المدن وكذلك التنقل بين المدن والبلدات على الصعيد الوطني وذلك عبر القطارات المحلية أو الإقليمية، ولكن التنقل ما بين المدن بقطارات أي.سي.إيه فائقة السرعة وغيرها من القطارات ذات المسافات البعيدة لايزال سوف يتطلب تذكرة منفصلة.

ويقول المسؤولون إن التذكرة صالحة في مختلف أنحاء البلاد، ما يعني أن أي شخص يشتري التذكرة في برلين، مثلا، يمكن استخدامها في الحافلات والقطارات في هامبورغ أو ميونيخ أو غيرهما من المدن.

وفيما يقول المسؤولون إنها تجربة تحدث لمرة واحدة، تسعى ألمانيا لخفض كل من تكلفة التنقل في ظل أسعار الوقود المرتفعة والتضخم الكبير، وأيضا جعل رحلات المدن أكثر جاذبية للسياح وخفض عدد السيارات في المدن المكتظة.

وبعيدا عن موجة الغلاء الحالية، تشهد ألمانيا منذ مدة مطالب بخفض أسعار الاشتراكات في وسائل النقل العمومية أو حتى إلغاؤها لدفع الناس لاستخدام أكبر لهذه الوسائل مقابل تقليل استخدام السيارات الخاصة.

وتتيح هذه التذاكر عددا من الإيجابيات التي كانت توفرها الاشتراكات القديمة، ومن ذلك نقل الأطفال مجانا مع تذاكر مرافقيهم.

وتقول صناعة سكك حديد ألمانيا إنها تريد أيضا استغلال الفرصة لجذب عملاء جدد على أساس دائم بهذه التذكرة، بعد تراجع حاد في عدد الركاب خلال الجائحة.

ويمكن شراء التذكرة الشهرية عبر الإنترنت في هيئة تذكرة رقمية ومن ماكينات التذاكر في محطات النقل العام اعتبارا من منتصف أيار/مايو القادم.

ع.ا/ع.ش ( د ب أ)