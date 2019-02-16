 لمواجهة التنين الصيني ـ استراتيجية جديدة بين فرنسا وألمانيا | أخبار | DW | 19.02.2019

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أخبار

لمواجهة التنين الصيني ـ استراتيجية جديدة بين فرنسا وألمانيا

لمواجهة إمكانية استحواذ شركات أجنبية على القطاعات الصناعية الحساسة في ألمانيا وفرنسا، قدم وزيرا الاقتصاد في البلدين استراتيجية جديدة تهدف لتعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة وإصلاح قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

Deutschland PK Peter Altmaier und Bruno Le Maire in Berlin (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

اتفقت فرنسا وألمانيا اليوم الثلاثاء (19 فبراير شباط 2019) على خطة مشتركة للسياسة الصناعية في أوروبا، بهدف دعم الشركات المحلية لكي تتنافس مع الشركات الأجنبية، ولتوفير حماية على نحو أفضل لتكنولوجيات رئيسية من الاستحواذات الخارجية.

ويأتي التحرك بفعل مخاوف من استحواذ شركات أجنبية، وبصفة خاصة الصينية، على المعرفة الأوروبية وتآكل قاعدة الصناعات التحويلية التي بنت عليها القارة العجوز جانبا كبيرا من ثروتها.

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وتدعو المقترحات، التي قدمها وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير ونظيره الفرنسي برونو لو مير بعد محادثات في برلين، إلى تعزيز الاستثمار في التقنيات المبتكرة وإصلاح قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. وقال لو مير "ستظل أوروبا قارة صناعية عظيمة فقط إذا تمكنا من حشد قوانا وتغيير القواعد الأوروبية التي باتت بالية حاليا وحماية أنفسنا على نحو أفضل".

وفي ورقتهما الاستراتيجية التي تتألف من خمس صفحات، اقترحت فرنسا وألمانيا منح المجلس الأوروبي، المنتدى الممثل لحكومات الاتحاد الأوروبي، الحق في تجاوز بعض القرارات المتعلقة بمكافحة الاحتكار الصادرة من المفوضية الأوروبية في "حالات معروفة جيدا" بعينها.

وترغب برلين وباريس في إصلاح قواعد الاندماج في الاتحاد الأوروبي بعد اعتراض المفوضية الأوروبية على مساع لسيمنس وألستوم لتأسيس شركة أوروبية عملاقة للسكك الحديدية تنافس شركات أجنبية أكبر حجما. وتقترح الدولتان الأوروبيتان تحديث المبادئ التنظيمية للاندماج لكي تأخذ في الحسبان على نحو أكبر المنافسة على المستوى العالمي بدلا من المستوى الأوروبي.

ي.ب/ أ.ح (رويترز)

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    بالصور: هكذا يقتحم الذكاء الاصطناعي حياتنا

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  • Mann spricht in Apple Watch (Foto: picture-alliance)

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    لم تعد الساعة التي تتلقى المهام صوتياً من "غوغل و"آبل" أمراً نادراً، بل على العكس شائعة جداً وفي تطور دائم. ومن المواصفات المحدثة ترجمة الكلام إلى لغات أجنبية متعددة. لذا ستجد نفسك غير مضطر لتعلم اللغات، إذ ستقوم ساعتك بالتحدث عنك بلغة البلد الذي تحل فيه.

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  • Roboter-Restaurant in Peking (Foto: Reuters)

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