 لمواجهة البرد والأمراض.. مواد غذائية يحتاجها جسمك في فصل الشتاء | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 30.12.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

صحة

لمواجهة البرد والأمراض.. مواد غذائية يحتاجها جسمك في فصل الشتاء

بمجرد حلول فصل الشتاء يُصاب كثير من الناس بنزلات بردة حادة قد تقعدهم فترات طويلة في المنزل. هذه مجموعة من أهم المواد الغذائية التي يحتاجها الجسم في هذا الفصل من أجل تقوية النظام المناعي والتمتع بصحة جيدة.

Nahrungsmittel Ernährung Vorbeugung

صورة من الأرشيف.

تدني درجات الحرارة وتساقط كميات كبيرة من الأمطار والثلوج وقصر عدد ساعات النهار. هذه فقط بعض مميزات فصل الشتاء. إذ يؤثر هذا الفصل بشكل واضح على مزاج وصحة الناس، لاسيما وأن كثيرين يُصابون بنزلات برد حادة تقعدهم في المنزل عدة أيام.

مختارات

وبشكل شبه مستمر، يقدم المجال الطبي عدة أدوية ومضادات لعلاج البرد وتقوية الجهاز المناعي، الذي يتعرض لاختبار حقيقي في هذا الفصل من السنة. غير أنه قبل التعرض  لنزلات البرد  وأخذ أنواع مختلفة من الأدوية، يمكن الاعتماد فقط على بعض  الأنواع من الأطعمة، والتي تقوي الجهاز المناعي وتحمي الجسم خلال هذا الفصل من السنة، حسب ما أشارت إليه عدة مواقع ألمانية.

فيتامين C 

يشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن تناول أطعمة تتوفر على فيتامين C من الأشياء الضرورية في فصل الشتاء، إذ يقوي هذا الفيتامين النظام المناعي، ويساعد في التغلب على  أمراض الشتاء الشائعة. ويُعد الليمون والبرتقال والفلفل الأحمر من المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين الضروري للجسم.

أطعمة تحتوي على فيتامين A

تتسبب رياح فصل الشتاء في معاناة عدة أشخاص من مشاكل في الجلد. ويوضح خبراء الصحة أن فيتامين A هو الوسيلة الناجعة للتعامل مع هذه المشكلة. ومن بين المواد الغذائية الغنية بهذا الفيتامين هناك الجزر والسبانخ والبطاطا الحلوة.

فيتامين D

الشمس من المصادر الأساسي  لفيتامين D  الضروري للجلد والعظام، إلا أنه في فصل الشتاء تغيب الشمس لفترات طويلة، ما يتسبب في نقص هذا الفيتامين لدى الناس. ويمكن الاعتماد على بعض الأطعمة للحصول على هذا الفيتامين مثل سمك السلمون والبيض.

Avodaco

الأفوكادو من الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها أيضاً في فصل الشتاء.

فيتامين E

لا يمنع فيتامين E فقط جفاف الجلد بل أيضاً له عدة مزايا مضادة للأكسدة. ويشير موقع "هايل براكسيس" إلى أن هناك بعض الأنواع من الأغذية، التي تحتوي على هذا الفيتامين مثل الأفوكادو والبروكلي و واللوز. إذ تكتسي هذه المواد الغذائية أهمية كبيرة في فصل الشتاء.

فيتامين B6

يساعد فيتامين B6 على تنشيط الجهاز المناعي ويتواجد في الأطعمة الحيوانية والنباتية. ويفيد موقع " fr.de" أنه بالإمكان الحصول على هذا الفيتامين في الأرز والموز والسمك (السردين) والقمح.

ر.م/ ع.خ

  • Schal Mode Erkältung Symbolbild

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    التنويع بين المواد الغذائية الغنية بالفيتامينات والمواد المعدنية، يساعد الجسم على مواجهة فصل الشتاء البارد دون مشكلات. أما من لا يهتم بالحصول على المواد الغذائية الضرورية ويعتمد أسلوب حياة غير صحي، فيكون أكثر عرضة لنزلات البرد.

  • Frau mit Apfel

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يقول الخبراء وفقا لمجلة "فوكوس" الألمانية، إن من يتناول ملء كفه ثلاث مرات من الخضروات ومرتين من الفواكه يوميا، يمد جسمه بالمواد اللازمة لتقوية جهاز المناعة على المدى الطويل. وتحمل فيتامينات "إيه و سي ودي وإي و بي 6" أهمية كبيرة لتقوية جهاز المناعة.

  • Bemalte Eier

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    يعتبر الحليب وصفار البيض والأسماك، من المصادر الجيدة التي تمد الجسم بفيتامين "إيه". أما فيتامين سي فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول التفاح والفلفل والبروكلي والملفوف بأنواعه.

  • Studentenfutter mit Nüssen und Rosinen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    أنواع الأسماك الغنية بالدهون كسمك الماكريل، من المصادر الجيدة لفيتامين "دي"، في حين تمد المكسرات والزيوت النباتية الجسم بما يحتاجه من فيتامين "إي". أما البطاطس والأفوكادو ومنتجات الألبان بشكل عام، فهي مصدر جيد لفيتامين "بي 6" كما أوردت مجلة "فوكوس" نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية.

  • 18. Deutsche Grillmeisterschaft in Göppingen

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    تلعب مادتا الزنك والسيلينيوم دورا مهما في تقوية المناعة. ويعتبر اللحم والكبد والعدس من الأغذية الغنية بالزنك. أما السيلينيوم فيمكن الحصول عليه عن طريق تناول المكسرات والدواجن.

  • Symbolbild Heißes Getränk im Winter

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    الإكثار من السوائل يعزز أيضا من قوة جهاز المناعة. وبجانب كميات المياه الكافية، ينصح الخبراء خلال فصل الخريف بمشروب الزنجبيل والأعشاب المختلفة.

  • Symbolbild Frau und Schlaf

    هكذا تقوي جهاز مناعتك استعدادا للشتاء

    وبعد حصول الجسم على كمية البروتينات والسعرات الحرارية التي يحتاجها يوميا، يأتي النوم الكافي الهادئ كعنصر ضروري لتجنب الضغط العصبي وتعزيز المناعة لمواجهة التقلبات الجوية والاستعداد لأشد فصول العام بردا. (إ.ف)

    الكاتب: إ ف


مواضيع ذات صلة

Keto diet concept. Raw ingredients for low carb diet - meat, poultry, fish, seafood, eggs, beef bones for bone broth, greens on gray stone background. Top view or flat lay. Copy space in center

أطعمة غنية بفيتامين ب 12 لتعزيز الصحة والطاقة 04.09.2022

فيتامين ب 12 هو من أهم العناصر الغذائية التي تساعد على حماية الأعصاب وتعزز مناعة الجسم. ويؤدي نقص هذا الفيتامين الأساسي إلى مشاكل صحية متعددة وأيضا قد يتسبب بالتعب والخمول. تعرف على أهم المصادر الغذائية لفيتامين ب 12 :

Training mit Hanteln im Fitnessstudio Autor Kzenon Portfolio ansehen Bildnummer 16448036 Land Deutschland Repräsentative Kategorie Menschen In Aktion Beim Sport Konzeptionelle Kategorie Wohlbefinden Gesundheit Training Keywords aktiv athletisch attraktiv bewegen bewegung bizeps bodybuilding figur fit fitness fitnesscenter fitnessstudio frau freizeit gesund gesundheit gewicht gewichte hantel hanteln heben kraft kräftigen körper leute mann menschen muskelaufbau muskeln paar person personen reif schlank sport studio training workout üben

عشرة أطعمة مثالية لبناء العضلات 05.01.2022

صالات الرياضة والتمارين القاسية وحدها لا تكفي للحصول على عضلات مشدودة والتمتع بصحة بدنية ولياقة عالية. يجب اتباع نظام غذائي صحي غني بالبروتينات إلى جانب الرياضة. ما هي الأطعمة الغذائية المثالية لذلك؟

THE HAGUE - working from home burnout anxiety stress a woman is looking for a job and has her hands in her hair during the corona crisis Economic recession working from home allowance working from home a woman is working from home new corona measures Working from home less traveling on a computer no longer to the office will come through the corona crisis to combat infections during the second wave zoom meeting netherlands ROBIN UTRECHT

ستة عناصر غذائية لو افتقدها جسمك ستشعر بالإجهاد! 31.07.2021

إن كنت تشعر بالإجهاد رغم حصولك على قسط كاف من النوم والراحة، فقد يكون السبب هو افتقاد جسمك لعدد من العناصر الغذائية. فما هي المواد التي علينا التأكد من عدم خلو وجباتنا اليومية منها لتجنب الإصابة بالتعب والإرهاق؟