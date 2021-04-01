 لمواجهة أوميكرون.. ألمانيا ستشتري أكثر من 90 مليون جرعة لقاح | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 15.12.2021

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صحة

لمواجهة أوميكرون.. ألمانيا ستشتري أكثر من 90 مليون جرعة لقاح

بعد أن دقّ وزير الصحة الألماني الجديد كارل لاوترباخ ناقوس الخطر متحدثا عن وجود نقص في إمدادات لقاح كورونا للأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل، أعلنت برلين عزمها شراء أكثر من تسعين مليون جرعة لمواجهة متحور أوميكرون.

وزير الصحة الألماني الجديد كارل لاوترباخ متحدثا أمام البرلمان الألماني في 10/12/2021.

وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ: نحن نحتاج على وجه السرعة إلى المزيد من اللقاحات لتوفير تطعيمات تنشيطية سريعة وتطعيمات محتملة لمتحور أوميكرون.

تعتزم الحكومة الألمانية شراء لقاحات كورونا إضافية مقابل أكثر من ملياري يورو. وأعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء (15 ديسمبر/ كانون الأول 2021) أن من المنتظر شراء 80 مليون جرعة من لقاح بيونتيك عبر عقود الاتحاد الأوروبي وشراء 12 مليون جرعة أخرى عن طريق التعاقد المباشر مع الشركة.

مختارات

جاء ذلك بعد أن وافقت لجنة الميزانية في البرلمان اليوم الأربعاء على توفير هذا المبلغ.

من جانبه، قال وزير الصحة الألماني الجديد كارل لاوترباخ: "نحن نحتاج على وجه السرعة إلى المزيد من اللقاحات لتوفير تطعيمات تنشيطية سريعة وتطعيمات محتملة لمتحور أوميكرون". وأعرب لاوترباخ عن شكره لوزير المالية كريستيان ليندنر ولجنة الموازنة على إتاحة هذه الخطوة.

وجاء هذا القرار بعد يومين من إعلان لاوترباخ في مؤتمر مع وزراء الصحة في الولايات الألمانية عن وجود نقص في إمدادات لقاح كورونا في الربع الأول من عام 2022.

واستند لاوترباخ على جرد كانت أجرته الوزارة أسفر عن وجود نقص في إمدادات لقاحات كورونا للشهور الثلاثة الأولى من العام  المقبل. واتسم رد فعل الأطباء بالانزعاج على نتيجة الجرد كما وجهت أحزاب الائتلاف الجديد انتقادات إلى وزير الصحة السابق ينس شبان.

وفي المقابل، دافع التحالف المسيحي عن شبان وهاجم لاوترباخ.

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الموجة الرابعة: هل التطعيم المعزز هو الحل؟

وفيما يتعلق بأوجه استخدام اللقاحات الإضافية البالغ عددها 92 مليون جرعة، قالت الوزارة إنه سيتم استخدامها بالدرجة الأولى في بدء العام بشكل معقول وكذلك الربع الأول برمته.

وأضافت الوزارة أنها ستجمع في التخطيطات بين جوانب مختلفة بعضها جديد، ومن ذلك سيتم استخدام هذه الجرعات في توفير المزيد من الجرعات التنشيطية وكإمداد للتطعيم الإجباري الذي تم إقراره بالنسبة للعاملين في دور الرعاية والمؤسسات الصحية فضلا عن استخدامها في حال تم العمل بالتطعيم الإجباري العام. 

وكان لاوترباخ، وهو طبيب وعالم فيروسات معروف، قال في أكثر من مناسبة إنه لا يمكن مواجهة متحور أوميكرون بدون التطعيمات التنشيطية.

ص.ش/ أ.ح (د ب أ)

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بتوقيت برلين - جائحة كورونا في أوروبا: هل فعلا التطعيم الإلزامي هو الحل؟

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