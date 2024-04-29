من يحسم موقعة بايرن والريال في ذهاب نصف نهائي الأبطال؟

يسعى بايرن ميونيخ الألماني لتحقيق الفوز على أرضه في موقعة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل الحصول على أفضلية عندما يحل ضيفا على خصمه ريال مدريد الإسباني في مباراة الإياب التي تقام بعد أسبوع، خاصة وأن الفريق الألماني يأمل في حصد لقب هذا البطولة لإنقاذ موسمه، بعد فشله في التتويج بلقب الدوري الألماني وكأس ألمانيا.

فيما يضع الريال نصب عينيه ثنائية الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا. ومن أجل تحقيق مبتغاه، يتوجب على النادي الملكي العودة بنتيجة إيجابية من عقر دار بايرن في ذهاب الدور نصف النهائي الثلاثاء (30 أبريل/نيسان 2024).

وستكون هذه هي المرة الثامنة التي يلتقي فيها بايرن مع الريال في الدور قبل النهائي بالبطولة، علما بأن بايرن ودع المسابقة في آخر مواجهتين جمعتهما في هذا الدور موسمي 2013 / 2014 و2017 / 2018، وكان بايرن نجح في التأهل في أربع من أول خمس مواجهات جمعتهما بهذا الدور. وهذه هي المرة الحادية والعشرين التي يتأهل فيها بايرن ميونخ للدور قبل النهائي بالبطولة، ويتفوق عليه فقط فريق الريال الذي صعد للدور قبل النهائي للمرة الـ33 في تاريخه.

ويسافر رجال المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى ملعب "أليانتس أرينا" لخوض مواجهة من العيار الثقيل في الـ "كلاسيكو الأوروبي" الأكثر تكراراً في المسابقة القاريّة الأم.

ورغم الحذر الذي يبديه ريال تجاه عملاق بافاريا، الأكثر فوزاً على الملكي من خارج إسبانيا (11 مرّة)، إلا أن الأرقام تشير إلى تفوق الـ"ميرينغي" على منافسه 12 مرة في 26 مواجهة.

في 2017 أطاح هاتريك رونالدو ببايرن ميونيخ من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. فهل يتمكن البايرن من تعويض إخفاقاته أمام الريال خلال العقد المنصرم صورة من: Burak Akbulut/AA/picture alliance

وفي العقد الماضي، كان واضحاً تفوّق ريال على بايرن. حيث أطاح ريال، حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالمسابقة القارية (14 مرة)، ببايرن في كل من المواجهات الثلاث الأخيرة، في نصف النهائي عامي 2014 و2018، وفي ربع النهائي في عام 2017. وفي كل مرّة واصل نادي العاصمة مدريد طريقه بنجاح ليرفع الكأس الغالية.

وفي عام 2017 كان أنشيلوتي يشرف على بايرن، عندما أطاحت ثلاثية نجم ريال السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو على ملعب سانتياغو برنابيو فريقه بعد التمديد، بعدما انتهى الوقت الأصلي بتقدمه 2-1 ليخرج خاسرا 2-4 (فاز ريال 2-1 ذهاباً).

وفي حين أنهى باير ليفركوزن ومدربه الشاب الإسباني شابي ألونسو هذا الموسم هيمنة بايرن على لقب "بوندسليغا" في المواسم الـ 11 الماضية، يتجه ريال لإحراز لقب "الليغا" للمرة الـ 36 في تاريخه.

ولم يفز بايرن، حامل لقب دوري أبطال أوروبا ست مرات، بالكأس صاحبة الأذنين الكبيرتين سوى مرة واحدة منذ تتويجه الأخير على حساب مواطنه بوروسيا دورتموند عام 2013 في ويمبلي (على باريس سان جرمان 1-0 في نهائي 2020).

وعلى النقيض من ذلك، توّج "لوس بلانكوس" باللقب خمس مرات في تلك الفترة.

وفي تصريح نادر من كاتالونيا، قال تشافي هرنانديس مدرب برشلونة الأسبوع الماضي إن نجاح ريال مدريد يوّلد المزيد من النجاح بعدما أطاح الريال مانشستر سيتي الإنكليزي حامل اللقب بركلات الترجيح 4-3 في ربع النهائي (4-4 بإجمالي المباراتين). وتابع مايسترو خط الوسط السابق "عندما تفوز بالكثير، فإنك تلعب بهدوء أكبر ومع خوف أقل وثقة أكبر".

يعول الفريق البافاري على نجمه الإنكليزي هاري كاين لدك حصون الريال صورة من: Revierfoto/dpa/picture alliance

وتحمل الموقعة المرتقبة بين العملاقين نكهة إنكليزية بوجود هاري كاين في صفوف بايرن وزميله في منتخب "الأسود الثلاثة" جود بيلينغهام في الجهة المقابلة.

ويدرك بايرن جيداً مدى حاجته للمس المجد في دوري أبطال أوروبا لتجنب موسم مخيب للآمال، حيث يعوّل المدرب توماس توخل على سلاحه الفتّاك المهاجم الإنكليزي هاري كاين (30 عاما) الذي سجل 35 هدفاً في 31 مباراة في الدوري هذا الموسم، و42 هدفا في مختلف المسابقات، ليحطم رقمه القياسي الشخصي الذي حققه عندما كان يدافع عن قميص توتنهام (41 في موسم 2017-2018).

وتحدث أنشيلوتي عن بايرن، قائلاً "لقد مرّوا بموسم صعب، لكنهم الآن في أفضل حالاتهم على الأرجح، ولديهم كاين الذي يسجل الكثير من الأهداف". وتابع "ستكون مواجهة متكافئة وصعبة ويتعيّن علينا القتال، لكننا سعداء بخوضها وبثقة كبيرة".

وفي صفوف الريال، حلّ بيلينغهام بدلا من مهاجم الاتحاد السعودي حاليا كريم بنزيمة، كأفضل هداف للنادي الملكي. وقدّم لاعب خط الوسط الذي يعرف جيدا أسرار الكرة الألمانية، كونه دافع سابقاً عن قميص بوروسيا دورتموند قبل انتقاله إلى العاصمة مدريد، أداءً رائعا هذا الموسم، خصوصاً خلال المواجهات المصيرية حيث سجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات ضد برشلونة.

وحرمت الإصابة اللاعب الدولي الإنكليزي من خوض المرحلة الأخيرة من الموسم الماضي حين خسر دورتموند أمام بايرن بفارق الأهداف في الرمق الأخير في السباق للفوز باللقب، لذا يأمل هذه المرة أن يثأر من غريمه السابق في الـ"كلاسيكو الأوروبي".

ف.ي/ع.ج.م (د ب ا، رويترز، ا ف ب)