لمن أدى لاعبو المنتخب التركي التحية العسكرية؟

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه فتح تحقيقا في شبهات تشير إلى أن لاعبي المنتخب التركي أدوا التحية العسكرية في ختام مباراة تصفيات يورو 2020 أمام ألبانيا والتي انتهت بفوز تركيا بهدف نظيف تم تسجيله في الثواني الأخيرة من وقت المباراة بعد ذلك ظهرت صورة على خدمة اسنتغرام يبدو عليها اللاعبون وهم يؤدون التحية العسكرية داخل غرفة تبديل الملابس. وكُتب تحت الصورة " من أجل النصر لجنودنا الأبطال وشهدائنا".

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" أن الاتحاد يفحص حاليا إمكانية فتح تحقيق في الأمر. وقال المتحدث الصحفي باسم اليويفا فيليب تونزيند "لم ارى بنفسي المجاملة لكنها دون شك يمكن تفسيرها بأنها تصرف استفزازي" مضيفا "أن قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تمنع التعبير السياسي" موضحا ان الاتحاد الأوروبي سيقوم دون شك في التحقيق في الأمر".

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