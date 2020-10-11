 لمكافحة العنصرية..دمى سوداء لأول مرة في برنامج ″شارع سمسم″ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 25.03.2021

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منوعات

لمكافحة العنصرية..دمى سوداء لأول مرة في برنامج "شارع سمسم"

أصدر البرنامج التلفزيوني للأطفال، شارع سمسم مقاطع فيديو تعرض اثنين من الدمى المتحركة الجديدة الهادفة لتثقيف الأطفال. ويهدف البرنامج إلى تشجيع الحوار بين الأطفال حول العنصرية والعدالة الاجتماعية.

دمى شارع سمسم

التحدث حول اختلاف العرق واللون مهم للاطفال لتقبل الآخر.

أطلق برنامج الأطفال التلفزيوني الشهير "شارع سمسم" مؤخرا مقاطع فيديو جديدة تهدف إلى تشجيع الحوار في شأن العنصرية مع الأطفال، تجمع شخصياته الأكثر شهرة ودمى جديدة تمثل التنوع في الولايات المتحدة.

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رغم الجهود المبذولة عالميا لمكافحة مرض الإيدز، فلازال الجهل كبيرا بحقيقة هذا المرض وسرعة تفشيه. وقد دفع هذا الوضع ببعض النشطين الألمان إلى مكافحة الإيدز عبر التوجه إلى دور الحضانة للتوعية بحقيقة هذا الداء في سن مبكر.

خيم شبح فيروس كورونا على كل بيت تقريباً في أنحاء المعمورة وبث الرعب في نفوس الكبار وأثار فضول وتساؤلات الصغار. باحثة مهاجرة إلى ألمانيا ألفت قصة مصورة لتقريب جائحة كورونا إلى وعي ومخيلة الأطفال.

وضم أحد المقاطع التي نُشرت على موقع البرنامج الثلاثاء وهو بعنوان "إكسبلينيننغ ريس" ("شرح العرق") دميتين جديدتين، إحداهما تمثل رجلاً أميركياً من أصل أفريقي يدعى إيليا، والثانية تمثل نجله وِيس، وهما يتحدثان في الفيديو إلى الدمية الحمراء الفروية المحبوبة المو " Elmo " حول الاختلافات في لون البشرة بسبب الميلانين. ويدور حوار بين الأب وابنه كذلك عن أن الاختلافات في المظهر تتسبب أحيانا في أن الناس ينسون أنهم جميعاً ينتمون إلى الجنس البشري نفسه. 

ويندرج مقطع الفيديو هذا الذي تبلغ مدته نحو ثلاث دقائق تقريباً ضمن سلسلة جديدة بعنوان "أبجديات التعليم حول العنصرية" تُعرض بعد مرور نحو عام على احتجاجات واسعة ضد الممارسات العنصرية أعقبت وفاة جورج فلويد، وتهدف إلى "تزويد العائلات بالأدوات اللازمة لتثقيف أولادها في شأن العنصرية وإجراء محادثات مفتوحة مع الأطفال الصغار"، على ما أوضح بيان اللجنة المشرفة على شارع سمسم.

في مقطع فيديو آخر من المقرر عرضه قريباً، تواجه دمى تمثل شخصيات من أصل أميركي لاتيني حالةً عنصريةً في محل بقالة. ونقل البيان عن نائبة رئيس مجموعة عمل "شارع سمسم" كاي ويلسون ستولينغز قولها إن "العمل على تفكيك العنصرية يبدأ بمساعدة الأطفال على فهم ماهيتها وكيف تؤذي الناس وتؤثر عليهم". 

وتعود بداية "شارع سمسم" إلى العام 1969 وهو يعرض في أكثر من 150 دولة، ويشكل نموذجاً للبرامج التعليمية.

وأُدخلت الدمى المتحركة الجديدة كجزء من سياسة الشركة التربوية لـ ABCs Literacy الهادفة إلىلفت أنظار الأطفال إلى الاختلافات داخل المجتمع والعدالة الاجتماعية. وقد أدخل المشروع التعليمي عددا من الدمى على مر السنين للفت الانتباه إلى التنوع، حيث قدم منتجو شارع سمسم أليكس، وهي شخصية مع أب مسجون، في فيديو تعليمي خاص صدر في عام 2013. كما قدم برنامج الأطفال الدمية جوليا، والتي كانت تعاني من مرض التوحد.

وفي عام 2019، أعلن شارع سمسم التخطيط لموسم من الحلقات تتحدث عن بلدان الشرق الأوسط مع ثلاثة دمى للاجئين.   

ع.أ.ج/و.ب

مشاهدة الفيديو 02:48

طالب مصري يستخدم مهاراته الفنية لتوعية الأطفال بشأن كورونا

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