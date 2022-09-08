لمكافحة التضخم.. "المركزي الأوروبي" يرفع سعر الفائدة مجددا

أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) عن رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم رغم تصاعد القلق إزاء آفاق اقتصادية قاتمة. وكما كان متوقعا رفع البنك مجددا معدلات الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 75 نقطة أساس، لتراوح بين 1.5 و2.25 بالمئة.
ورفع البنك الفائدة ثلاث مرات منذ تموز/يوليو على غرار مصارف مركزية أخرى في أنحاء العالم. كما شدّد البنك المركزي الشروط المتعلقة بالقروض المصرفية المنخفضة الفوائد.
وحذّر المركزي الأوروبي حكومات منطقة اليورو من زيادة أعباء دينها العام في وقت تسعى السلطات لتخفيف الضغط عن الأسر والأنشطة التجارية من جراء الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة.
وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي إن "على الحكومات اتباع سياسات مالية تظهر التزامها بخفض الدين العام المرتفع، تدريجا"، مضيفة أنه يتعين على واضعي السياسات اختيار تدابير "موقتة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا".
إلى ذلك أشارت لاغارد إلى أن آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير في منطقة اليورو تنحو إلى التراجع في حين يتجه التضخم إلى الارتفاع، على خلفية الحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.
وقالت لاغارد إن حربا "طويلة المدى في أوكرانيا تبقى خطرا كبيرا" على النمو في منطقة اليورو، لافتة إلى أن "احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الأفق".
ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
تمويه المدخل
ينى البنك المركزي لجمهورية ألمانيا الاتحادية (ألمانيا الغربية) بين عامي 1962 و1964 ملجأ حصينا جدا على مساحة تقدر بنحو 8700 متر مربع في بلدة كوخم الصغير بولاية راينلاند بفالتس. الملجا من الخارج كان يبدو وكأنه مدرسة ومكان للتنزه. صحيح أن أهل البلدة كانوا يعرفون أن هناك ملجأ محصنا في المكان، لكن حتى الجيران الملاصقين له لم يعرفوا ماذا يحتوي.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
على عمق 30 مترا تحت الأرض
وتم اختيار موقع الملجأ عن دراية، حيث كان يعتقد أن وادي نهر "موزيل" يمكن أن يصمد أمام الارتدادات التي قد تنتج عن ضربة نووية. ففي هذا المكان السري جدا تم تخزين 15 مليار مارك ألماني، كعملة طوارئ بديلة.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
عملة طوارئ بديلة
خلال الحرب الباردة، كانت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية (الغربية) في بون، تخشى من أن يتم تهريب كميات كبيرة من العملة المزيفة إلى البلاد. والنتائج ستكون حينها كارثية: فإذا انعدمت الثقة بالمارك الألماني، سينهار اقتصاد البلاد. لذلك تم اتخاذ قرار بطباعة عملة بديلة وتخزينها في هذا الملجأ.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
أبواب حديدية مصفحة وثقيلة جدا
الغرفة التي تم تخزين العملة فيها (الخزنة)، كان مسموحا لأشخاص قليلين جدا من البنك المركزي بالدخول إليها. الأرقام والمفاتيح السرية كانت مخبأة في مدينة فرانكفورت. ومن أجل حماية هذا المكان تم وضع حساسات في الجدران تعمل حين تحدث ضجة أو يقع اهتزاز، ولدى إنطلاق جرس الإنذار نتيجة ذلك كانت الشرطة المحلية تعرف بذلك مباشرة، ولكن من دون أن تعرف ماذا يوجد في هذا المخبأ!
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
صناديق العملة البديلة
تم طباعة نحو 15 مليار مارك ألماني من العملة البديلة على شكل نقود ورقية من فئه 10 و20 و50 و100 مارك وتخزينها في صناديق بالملجأ. وكان مخططا أن يتم سحب العملة القديمة في حال حدوث أزمة طارئة، واستبدالها بهذه العملة فورا. وكان موظفو البنك المركزي يفحصون كل ثلاثة أشهر حال الصناديق والعملة التي بداخلها.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
تقنية قديمة من عصر آخر
لم تكن العملة فقط مخبأة في الملجأ، وإنما كان يمكن الإقامة فيه لمدة أسبوعين بأمان في حال حدوث هجوم نووي. حيث كان هناك اتصال لاسلكي مباشر مع وزراة الداخلية الاتحادية في العاصمة بون، ومحركات ديزل لتوليد الكهرباء و18 ألف لتر من الوقود وخزان لمياه الشرب بسعة 40 ألف لتر.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
مكان لحماية الأشخاص أيضا
في حالة الطوارئ كان هناك مكان لحماية 80 شخصا أيضا في الملجأ، مع غرف للنوم وأخرى للعمل وفلترات لتنقية الهواء. لكن ليس هناك معلومات حول الأشخاص الثمانين، الذين كان يمكن أن يلجأوا إلى هذا المكان في حال حدوث هجوم نووي.
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بالصور: ألمانيا تفتح أبواب المخبأ السري لمليارات الطوارئ!
إتلاف عملة الطوارئ عام 1988
في عام 1988 تم اتخاذ قرار بإتلاف العملة البديلة، لأنها لم تعد عصية على التزوير، كما أن نظام الدفع الالكتروني جعل الأوراق النقدية أقل ضرورة. وبعد ذلك بقى الملجأ فارغا حتى عام 2014، حيث بيع لأحد المستثمرين وتم فتحه أمام الجمهور منذ عام 2016، وأصبح متحفا يمكن لأي شخص زيارته. إعداد: فيليب بول/ ع.ج