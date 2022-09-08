لمكافحة التضخم.. "المركزي الأوروبي" يرفع سعر الفائدة مجددا

أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس (27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) عن رفع معدلات الفائدة لمكافحة التضخم رغم تصاعد القلق إزاء آفاق اقتصادية قاتمة. وكما كان متوقعا رفع البنك مجددا معدلات الفائدة الرئيسية الثلاثة بمقدار 75 نقطة أساس، لتراوح بين 1.5 و2.25 بالمئة.

ورفع البنك الفائدة ثلاث مرات منذ تموز/يوليو على غرار مصارف مركزية أخرى في أنحاء العالم. كما شدّد البنك المركزي الشروط المتعلقة بالقروض المصرفية المنخفضة الفوائد.

وحذّر المركزي الأوروبي حكومات منطقة اليورو من زيادة أعباء دينها العام في وقت تسعى السلطات لتخفيف الضغط عن الأسر والأنشطة التجارية من جراء الارتفاع الهائل لأسعار الطاقة.

وقالت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي إن "على الحكومات اتباع سياسات مالية تظهر التزامها بخفض الدين العام المرتفع، تدريجا"، مضيفة أنه يتعين على واضعي السياسات اختيار تدابير "موقتة تستهدف الفئات الأكثر ضعفا".

إلى ذلك أشارت لاغارد إلى أن آفاق النمو الاقتصادي على المدى القصير في منطقة اليورو تنحو إلى التراجع في حين يتجه التضخم إلى الارتفاع، على خلفية الحرب في أوكرانيا التي تؤثر على النشاط الاقتصادي.

وقالت لاغارد إن حربا "طويلة المدى في أوكرانيا تبقى خطرا كبيرا" على النمو في منطقة اليورو، لافتة إلى أن "احتمال حصول تضخم يرتسم في شكل أكبر في الأفق".

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)