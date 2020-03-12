لمرضى الربو.. بهذا النظام الغذائي يمكنكم تقليل أعراض المرض

بمجرد انتهاء فصل الشتاء وموسم الإنفلونزا تبدأ معاناة المصابيين بالربو من الحساسية مع حلول فصل الربيع.

ويعاني حوالي ثمانية ملايين من الألمان من هذا المرض المزمن الذي يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي. وعادة ما يمكن علاج الربو بشكل جيد عن طريق الأدوية، لكن هناك نظام غذائي مناسب يمكن أن يساعد أيضاً المتضررين ويخفف عنهم عناء المرض ويساعدهم على عيش حياة تتميز بالنشاط والفعالية، بحسب ما ورد في مقال نشره موقع "هايل براكسيس نيت" الألماني المهتم بالشؤون الصحية.

المقال الذي أصدرته "اللجنة الطبية الأمريكية للطب المسؤول" يلخص الحالة الراهنة للأبحاث حول الروابط بين النظام الغذائي ومرض الربو. فقد خلصت الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والقليل من الحليب والمنتجات الحيوانية الأخرى يمكن أن يقلل من احتمال الإصابة بالربو لدى الأطفال والبالغين على حد سواء، حسب ما ذكره موقع "سلوت".

أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو، فاتباع هذا النظام الغذائي يحسن وظيفة الرئة وبالتالي تقليل استخدام الأدوية المستعملة لعلاج الربو.

الأبحاث بينت كذلك أن الأطفال الذين يستهلكون الكثير من منتجات الحليب أكثر عرضة للإصابة بالربو من أولئك الذين يستهلكون القليل من هذه المنتجات. ووفقاً للبيانات فإن التناول المفرط للدهون والدهون المشبعة والاستغناء عن منتجات غنية بالألياف يعزز التهاب الجهاز التنفسي وتدهور وظيفة الرئة.

وتوصي "اللجنة الطبية الأمريكية للطب المسؤول" بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والحد من استهلاك الحليب والمنتجات الحيوانية الأخرى، فالنظام الغذائي الذي يركز على النباتات له تأثير مضاد للالتهابات ويؤثر بشكل إيجابي على الجهاز المناعي ومن المرجح أن يكون لمختلف المغذيات النباتية تأثير وقائي في التغلب على مرض الربو المزمن.

ع.اع. /ع.ش