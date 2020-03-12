لمرضى الربو.. بهذا النظام الغذائي يمكنكم تقليل أعراض المرض

بمجرد انتهاء فصل الشتاء وموسم الإنفلونزا تبدأ معاناة المصابيين بالربو من الحساسية مع حلول فصل الربيع.
ويعاني حوالي ثمانية ملايين من الألمان من هذا المرض المزمن الذي يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي. وعادة ما يمكن علاج الربو بشكل جيد عن طريق الأدوية، لكن هناك نظام غذائي مناسب يمكن أن يساعد أيضاً المتضررين ويخفف عنهم عناء المرض ويساعدهم على عيش حياة تتميز بالنشاط والفعالية، بحسب ما ورد في مقال نشره موقع "هايل براكسيس نيت" الألماني المهتم بالشؤون الصحية.
المقال الذي أصدرته "اللجنة الطبية الأمريكية للطب المسؤول" يلخص الحالة الراهنة للأبحاث حول الروابط بين النظام الغذائي ومرض الربو. فقد خلصت الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي نباتي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والقليل من الحليب والمنتجات الحيوانية الأخرى يمكن أن يقلل من احتمال الإصابة بالربو لدى الأطفال والبالغين على حد سواء، حسب ما ذكره موقع "سلوت".
أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو، فاتباع هذا النظام الغذائي يحسن وظيفة الرئة وبالتالي تقليل استخدام الأدوية المستعملة لعلاج الربو.
الأبحاث بينت كذلك أن الأطفال الذين يستهلكون الكثير من منتجات الحليب أكثر عرضة للإصابة بالربو من أولئك الذين يستهلكون القليل من هذه المنتجات. ووفقاً للبيانات فإن التناول المفرط للدهون والدهون المشبعة والاستغناء عن منتجات غنية بالألياف يعزز التهاب الجهاز التنفسي وتدهور وظيفة الرئة.
وتوصي "اللجنة الطبية الأمريكية للطب المسؤول" بالإكثار من تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والحد من استهلاك الحليب والمنتجات الحيوانية الأخرى، فالنظام الغذائي الذي يركز على النباتات له تأثير مضاد للالتهابات ويؤثر بشكل إيجابي على الجهاز المناعي ومن المرجح أن يكون لمختلف المغذيات النباتية تأثير وقائي في التغلب على مرض الربو المزمن.
ع.اع. /ع.ش
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المكيفات الهوائية: هل يمكن أن تُصيبنا بالمرض؟
المكيفات الهوائية هي الحل الأمثل
كثيرون لا يستطيعون العمل عندما يكون الطقس حارا والعرق يتدفق، ليكون جهاز التكييف هو الحل الأمثل لمشكلة الحرّ. إذ يخفض درجة الحرارة ويساعد على استعادة الطاقة، إلا أن لذلك عواقبه.
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المكيفات الهوائية: هل يمكن أن تُصيبنا بالمرض؟
تكييف الهواء... متى يكون صحيا؟
تشغيل المكيف بشكل غير صحيح هو أحد أسباب الإصابة بالأمراض. وللوقاية من ذلك ينبغي أن لا يتجاوز الفرق بين درجة الحرارة الخارجية والداخلية من 6 إلى 8 درجات.
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المكيفات الهوائية: هل يمكن أن تُصيبنا بالمرض؟
تأثير على الدورة الدموية
يضر الحرّ الشديد في الخارج والبرد في الداخل بالدورة الدموية، كما أن التكييف المستمر يعيق تكيف الجسم مع الفصل الذي نعيشه. وبالانتقال فجأة من مكان بارد إلى مكان حار، يعرق الجسم ويخسر الكثير من الأملاح، كما أن ضغط الدم يبقى منخفضا رغم أن القلب ينبض بقوة. وإذا لم تكن درجات الحرارة متباينة كثيرا فإن الجسم لا يعرق كثيرا ولا يفقد أملاحا كثيرة، ويبقى ضغط الدم مستقرا.
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المكيفات الهوائية: هل يمكن أن تُصيبنا بالمرض؟
احتمال الإصابة بنزلة برد
كلما كان جو الغرفة باردا، كلما ازداد جفاف الهواء فيها، لأن الهواء البارد يمتص ماء أقل، عكس الهواء الحار. لذلك تجف الأغشية المخاطية بشكل أسرع في مكان مكيف وتخترق الفيروسات والبكتيريا بسهولة أكبر الجسم، والنتيجة تكون الإصابة بالبرد.
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المكيفات الهوائية: هل يمكن أن تُصيبنا بالمرض؟
الاحتياط من مكيفات الطائرة
في الطائرات خطر الإصابة بالبرد يكون أكبر، وذلك بسبب قرب المسافرين من بعضهم البعض، إضافة إلى الهواء الجاف المنتشر من أجهزة التكييف، وبالرغم من أن الهواء في الطائرة يتم تصفيته 30 مرة في الساعة، إلا أن على المسافر أن يحمي نفسه من نزلة البرد بطريقته الخاصة.
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المكيفات الهوائية: هل يمكن أن تُصيبنا بالمرض؟
مصدر للجراثيم
يتراكم في مصفاة جهاز تكييف الهواء الأوساخ وحبوب الطلع والفطرية وكائنات دقيقة أخرى. ويساعد الماء المكثَف في المكيف والحرارة على تكاثر الجراثيم بسرعة، وإذا لم يُنظف المكيف باستمرار فإن هذه الجراثيم تنتشر في الهواء.
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المكيفات الهوائية: هل يمكن أن تُصيبنا بالمرض؟
للوقاية من الربو
من الأفضل تنظيف مكيفات الهواء سواء في السيارة أو الحافلة أو مراكز التسوق، إذ يصاب الكثيرون بالسعال عند تشغيل مكيف الهواء في السيارة، ويرجع سبب ذلك غالبا إلى عدم تنظيف المكيف لمدة طويلة، ما قد يؤدي غلى الإصابة بمرض الحساسية أو الربو. لذا يعتبر تنظيف المكيف ضرورة لابد منها، ويكفي القيام به جيدا مرة واحدة سنويا.
الكاتب: DW/دالين صلاحية