 لماذا يقع الناس في شراك الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.02.2021

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سياسة واقتصاد

لماذا يقع الناس في شراك الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة؟

انتشرت الأخبار الزائفة ونظريات المؤامرة أثناء وباء كورونا. البعض قد يقع في شراكها بالخطأ، لكن قد يذهب آخرون إلى تصديقها بإرادتهم. ما الذي يجعل هؤلاء يؤمنون بها؟ وهل يمكن معرفة المصادر الموثوقة من تلك المشكوك فيها؟

صورة رمزية

البعض لديه استعداد لتصديق الأخبار التي تتوافق مع رايه حتى لو بدت له بأنها غير حقيقية

في عام 2019 وقعت جاكلين فـ. في شراك الأخبار الزائفة بسبب رسالة كاذبة على موقع انستغرام. يفيد محتوى الرسالة بأن ضباط الشرطة أساءوا معاملة المتظاهرين وشنقوهم في محطات المترو في تشيلي، بحسب لقطة نُشرت على موقع إنستغرام. في ذلك الوقت، احتج التشيليون على زيادة أسعار تذاكر المترو؛ "لقد صُدمت تماماً وفكرت، ماذا يفعل رجال الشرطة؟ "، تقول جاكلين فـ. وهي تسترجع ذكريات ما حدث ذلك العام. جاكلين فـ. وقعت ضحية للأخبار الكاذبة بالخطأ وعن طريق الصدفة، لكن في المقابل قد يذهب آخرون إلى تصديق المعلومات الخاطئة و نظريات المؤامرة بإرادتهم.

 

مختارات

تشير مصادر استخباراتية ودراسة أجريت حديثاً إلى محاولة روسيا زعزعة استقرار الديمقراطيات الغربية والاتحاد الأوروبي من خلال ترويج مستهدف لأخبار زائفة حول فيروس كورونا.

لاشك أن الموسوعة الرقمية المجمعة من مقالات المستخدمين ساعدت الباحثين عن المعلومة كثيرا، لكن هناك الكثير من النقد للمنصة. فما مدى حيادية ومصداقية ما تقدمه ويكيبيديا؟ وكيف يمكن تجنب الوقوع في فخ المعلومات المضللة؟

يوضح الباحث في شؤون الصراعات أندرياس زيك:" الأمريعتمد على الموقف المسبق لدي" ويوضح:"فأنا أؤمن بأساطير المؤامرة عندما يكون لدي مواقف أو مفاهيم معينة عن العدو مسبقاً. يمكن أن يكون هؤلاء الأعداء، على سبيل المثال، هم الشرطة أو الحكومة أو حتى النشطاء في مكافحة تغير المناخ". ويضيف زيك إن هناك عدداً لا يحصى من العروض عبر الإنترنت التي تعزز رأيك الخاص. "عندها أستهلك فقط تلك القنوات التي تتوافق تماماً مع رأيي. وهذا أكثر من مجرد فقاعة، إنه نوع من الكون الموازي الذي يلبي جميع الاحتياجات الممكنة".

من جانبه يرى المحاضر في علم النفس أندرياس كابس من جامعة سيتي لندن إن الخوف يلعب دوراً رئيسياً في هذا الموضوع. ويشرح قائلاً: "قد يكون أحدهم خائفاً من الإبر ولا يريد أن يتم تطعيمه بسبب ذلك". بعد ذلك يبحث الشخص عن المعلومات التي تفيد بأن التطعيمات خطيرة ولا يجب أن يتم تطعيم المرء بها، "لذلك ليس من المهم أن تسأل نفسك، لماذا لا يؤمن الناس بالعلم ، بل بالأحرى لماذا لا يريدون الإيمان بالعلم؟". ووفقاً لكابيس، ليس هناك فريق بين المتعلمين  وغير المتعلمين.

هل يمكن التمييز بين المصادر الموثوقة والمشكوك فيها؟

غير أن القدرة على التمييز بين المصادر الموثوقة والمصادر السيئة والمشكوك فيها تلعب دوراً مهماً هنا، كما توضح عالمة الأعصاب فرانكا باريانين والتي تشرح قائلة: "يميل منظرو نظريات المؤامرة إلى التمييز بشكل ضعيف للغاية بين مصادرهم، أي متى يتعلق الأمر بمصادر خبراء و متى يكون عبارة عن مقطع فيديو ما على موقع يوتيوب. ببساطة لا يتم تلقين هذا الأمر للأطفال بشكل كافٍ في المدرسة".

إضافة إلى ذلك، غالباً ما يكون الأشخاص الذين هم أكثر عرضة لتصديق الأخبار الكاذبة، هم أولئك الأشخاص الذين عانوا من فقدان كبير للسيطرة على حياتهم، كما تقول باريانين. الأخبار الكاذبة من شأنها أن تعيد للناس هذه السيطرة وتشرح عالمة الأعصاب: "يصبح العالم فجأة مفهوماً للغاية". وتضيف: "وعند ما يشعر المؤمنون بنظرية المؤامرة بعدم الأمان، فإنهم يحاولون إقناع الآخرين أكثر. لأنه إذا كان شخص آخر يؤمن بنفس الشيء، فأنا أشعر بالتأكد مما أومئن به مرة أخرى".

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أخبار زائفة حول اللقاح على مواقع التواصل الاجتماعي

الملل يشكل أيضا عاملاً إضافياً أثناء فترة تفشي الوباء، فـ"الملل يساعد الناس على الوقوع في شرك نظرية المؤامرة" ، توضح باريانن. فجأة لديك الكثير من الوقت للنظر في عدد من الصفحات والمجموعات. ولديك مجتمع ولم تعد بمفردك في المنزل، وهذه هي الطريقة التي تتعرف بها  بمجموعة ما من هذه المجموعت.

الخوارزمية كمحفز للأخبار المزيفة

يقول جينس كويد مادسن، كبير مساعدي الأبحاث بجامعة أكسفورد، إن "الأخبار الكاذبة" ليست نتاجاً لنفسية المستخدم فحسب، بل هي أيضاً نتاج شبكات التواصل الاجتماعي. إن الجمع بين رأي الفرد والخوارزمية أمر خطير. تقول دراسة أمريكية، على سبيل المثال بأن الأخبار الزائفة تنتشر على تويتر أسرع بكثير من الأخبار الحقيقية. ويوضح مادسن: "غالباً ما تحتوي الأخبار الكاذبة على لغة عاطفية، وغالباً ما تحتوي أيضاً على لغة مثيرة للغاية". في بعض الأحيان تكون المعلومات المضللة سخيفة و "مضحكة" لدرجة أنه قد يشاركها أشخاص هم أنفسهم لا يصدقونها ولا يؤمنون الإيمان الكامل بها.

يوضح أندرياس كابيس أن الأشخاص الذين يؤمنون بنظريات المؤامرةلا يزالون مقتنعين بالحجج المنطقية. عليك فقط أن تخاطب هؤلاء الأشخاص بالطريقة الصحيحة. يقول الطبيب النفسي: "إذا كنت تناقضهم، فلن يستمعوا إليك". عليك أن تجد أرضية مشتركة، شيء يمكنك الاتفاق عليه - ثم ناقش الحقائق واستخدمها. لأن: الأشخاص الذين يؤمنون بالأخبار الزائفة عليهم أن يجدوا شيئًا يعيقهم.

من جهتها توضح عالمة الأعصاب، فرانكا باريانن: "من المفيد البحث عن مجالات في الحياة يمكن للمرء اختبار مصداقيتها، والانخراط في المنظمات الديمقراطية"، كما "أن العلاقات الموثوقة في المحيط تساعد دائماً، وكذا القدرة على معرفة وتمييز المصادر الموثوقة من تلك التي ليست كذلك".

يساعد هذا بشكل خاص الأشخاص مثل جاكلين فـ. الذين يقعون عن طريق الخطأ في شرك الأخبار الزائفة. عندما أدركت جاكلين فـ. أن الأخبار المزعومة عن ضباط الشرطة الذين أساءوا معاملة الناس وشنقهم في تشيلي كانت كاذبة، شعرت بالخجل بعض الشيء. ولهذا السبب صارت تبحث بعناية أكبر منذ ذلك الحين: "إذا كنت لا أعرف ما إذا كان هناك شيء ما على صواب أو خطأ، فأنا أحاول العثورعلى مزيد من المعلومات حوله. أحاول الاعتماد على مصادر موثوقة وليس على مواقع إنترنيت مشبوهة".

يوشا فيبر / إ.م

  • Participants / Global Media Forum / June 19, 2017 (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    "الهوية والتنوع" شعار منتدى الإعلام العالمي الذي تنظمه مؤسسة DW في مدينة بون الألمانية، والذي افتتح اليوم الاثنين 19 يونيو/حزيران بحضور ممثلين عن الإعلام والسياسة والمجتمع المدني.

  • Musical Welcome / Beethovenfest Bonn, Germany (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    لم يخل افتتاح المنتدى من الجانب الترفيهي، فقد قدم مهرجان بيتهوفن فاصلاً موسيقياً في بداية المنتدى.

  • Brigitte Zypries (Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Germany) (DW/P. Böll)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    يشارك في المنتدى حوالي 2000 ضيف من 130 دولة في إطار أربعين فعالية، من بينهم صناع قرار دوليين مثل الأمين العام للبرلمان الأوروبي كلاوس فيله، ونائب المدير العام لليونسكو فرانك لاروا وكارمن بيريز، إحدى مؤسسي مبادرة "مسيرة المرأة" الأمريكية.

  • Brigitte Zypries (Federal Minister for Economic Affairs and Energy, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    وزيرة الاقتصاد الألمانية بريغيته زيبيرس: تشجيع المشاريع الرائدة ورجال الأعمال الشباب من أهم الأولويات السياسية الاقتصادية في عصرنا. "الشباب يجلبون الأفكار والكبار لديهم الخبرة وعلينا أن نجمع الطرفين معاً."

  • Peter Limbourg (Director General, Deutsche Welle, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    مدير عام مؤسسة DW الإعلامية بيتر لمبورغ موجهاً كلامه للطغاة: لن تستطيعوا قمع حرية الرأي للأبد، فحرية الرأي أقوى منكم.

  • Ashok Sridharan (Lord Mayor, City of Bonn, Germany) (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    آشوك ألكسدندر شريداران، عمدة مدينة بون في كلمته الافتتاحية، وهو كما قدمته رئيسة التحرير في DW اينيس بول، أفضل من يمثل "الهوية والتنوع"، فهو أول عمدة للمدينة من أصول مهاجرة.

  • Keynote: Yusuf Omar (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    الصحفي يوسف عمر من "سي ان ان" يعطي دروساً في التغطية الإعلامية باستخدام الموبايل ورسالته الأساسية هي أن هذه الوسيلة لغة جديدة تحتاج تجريب، وينتظر جمهورها رسالة حقيقية وتلقائية مختلفة عن البرامج التلفزيونية التقليدية.

  • Keynote: Frank La Rue (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    فرانك لا رو - المدير العام المساعد لشؤون الاتصالات والإعلام باليونسكو: "الأخبار الكاذبة ليست أمراً جديداً، وكل ما اختلف الآن هو أنها تقنية جديدة تم تطبيقها على ممارسة قديمة من حملات تضليل الجمهور"

  • Getting away with humor under Mugabe hosted by Zambezi News (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    كيف يمكن مواجهة نظام قمعي؟: بالسخرية، كانت هذه إجابة تكررت على مدار اليوم وأوضحها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، في فاصل ترفيهي لكنه كان أفضل رسالة للحضور.

  • Getting away with humor under Mugabe hosted by Zambezi News (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    الكل ضحك على "النشرة الإخبارية" الساخرة التي قدمها فريق "زامبازي نيوز" من زيمبابوي، ووصلت الرسالة السياسية في دقائق معدودة.

  • Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    مناقشة شيقة حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني بحضور كيله ماتيوس، نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان، ماري لامينش، باحثة في المعهد ذاته، الأستاذ أندريه غانيه، أستاذ في الدراسات اللاهوتية بجامعة كونكورديا في كندا ولاورا فاغنكنيشت، إعلامية.

  • Prof. André Gagné (Assoc. Prof., Theological Studies, Concordia University, Canada); Session: Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    بروفسور أندريه غانييه - أستاذ الدراسات اللاهوتية في جامعة كونكورديا بكندا في حوار حول الهوية والتنوع في زمن الشعبوية والتطرف الديني، يقول "يجب أن نحتاط حتى لا يتحول مجتمعنا الليبرالي لمجتمع غير ليبرالي، فهذا سيعني أن المتطرفين الإسلامويين واليمين المتطرف حققوا هدفهم"

  • Kyle Matthews (Senior Deputy Director, Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies, Canada); Session: Identity and diversity in the age of populism and religious extremism (DW/K. Danetzki)

    الإعلام في زمن الشعبوية والتطرف ـ لقطات من منتدى الإعلام العالمي

    كيل مايتياس - نائب رئيس معهد مونتريال لدراسات الإبادة الجماعية وحقوق الإنسان يؤكد انه لا يوجد إسلام واحد، ولا يجب أن يضطر المسلمون في كل مرة للدفاع عن أنفسهم بعد كل حادث إرهابي، و"لا يجب أن نقع في فخ داعش ويتحول الأمر لحرب بين المسلمين وغير المسلمين".

    الكاتب: سمر كرم


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هل تنشر روسيا أخباراً زائفة عن فيروس كورونا؟ 08.08.2020

تشير مصادر استخباراتية ودراسة أجريت حديثاً إلى محاولة روسيا زعزعة استقرار الديمقراطيات الغربية والاتحاد الأوروبي من خلال ترويج مستهدف لأخبار زائفة حول فيروس كورونا.

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