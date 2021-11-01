 لماذا يفضل البعض القهوة السوداء؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 06.01.2022

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صحة

لماذا يفضل البعض القهوة السوداء؟

تختلف أذواق الناس في احتساء القهوة وغيرها من المشروبات المحتوية على الكافيين. لكن دراسة حديثة اهتمت بمزاج البعض في تناول القهوة السوداء دون حليب ودون مواد تحلية، وتوصلت إلى السبب!

قهوة سوداء

تقول الدراسة إن تفضيل البعض للقهوة السوداء بل والمرة أحياناًَ يرجع إلى جينات خاصة لدى هؤلاء الأشخاص

كيف تفضل قهوتك اليومية؟ يبدو أن إجابة كل واحد منا ترتبط بشكل ما بطبيعة حمضه النووي.

مختارات

تذكر بعض الدراسات عدة منافع للقهوة، فهي تقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون ولها تأثير إيجابي على الكبد. بحث جديد يشير الآن إلى أن الاستهلاك اليومي للقهوة يمكن أن يؤدي إلى التقليل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

ارتفاع الحرارة والجفاف والفيضانات، عوامل ناتجة عن تغير المناخ وتؤثر بشدة على إنتاج القهوة. فمن الممكن أن تُدمر نصف الأراضي الزراعية في غضون 30 عاما، ما يهدد الملايين من المزارعين بعواقب وخيمة.

كان هذا هو مضمون دراسة حديثة قام الباحثون خلالها بالتعمق في محاولة فهم الخصائص الجينية لشاربي القهوة. وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين تؤهلهم جيناتهم لتمثيل وهضم الكافيينبسرعة يحبون تناول قهوتهم سوداء دون حليب، كما أنهم في الأغلب يفضلون الشوكولاتة الداكنة على الشوكولاتة بالحليب.

وخلال الدراسة، قام الباحثون بالنظر في المعلومات الجينية للأشخاص الذين جُمعت منهم تقارير مستفيضة حول وجباتهم الغذائية، بما في ذلك كمية القهوة أو الشاي التي تناولوها، وكيف قاموا بتحليتها، سواء من خلال السكر أو غيره، أو عدم تحليتها.

كما درس الباحثون التفضيلات الخاصة بالنكهات المرّة، مثل تلك الموجودة في بعض أنواع البيرة والشوكولاتة الداكنة، بحسب ما نشرت صحيفة واشنطن بوست.

وكشفت الدراسة أن الأشخاص الذين أشارت جيناتهم إلى قدرة أجسادهم على التمثيل الغذائي للكافيين بشكل أسرع كانوا أكثر ميلًا إلى تفضيل طعم ورائحة القهوة السوداء والشوكولاتة الداكنة.

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لماذا يحب هؤلاء القهوة السوداء دون حليب أو محليات بشكل عام؟ تخلص الدراسة إلى أن هؤلاء الأشخاص يبحثون في الأساس عن الكافيين في المشروبات الساخنة. ونظرًا لأن الأشخاص الذين يحدث لديهم تمثيل الكافيين بشكل أسرع يشعرون بتلاشي آثار القهوة بسرعة، فإنهم يبحثون عن القهوة التي يرون أنها قوية، أي تلك التي تحتوي على قدر أكبر من الكافيين، ما يعني بقاءه لمدة أطول داخل الجسم، وهو ما يحقق الشعور المطلوب من تناول المشروبات المحتوية على تلك المادة. وجود المحليات أو الحليب يقلل من الشعور بالاستمتاع بالمحتوى الغني من الكافيين.

وتقول مارلين كورنيليس، الأستاذة المساعدة في الطب الوقائي وطب التغذية بجامعة نورث وسترن، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: "تفسيرنا هو أن هؤلاء الأشخاص يوازنون بين مرارة الكافيين الطبيعية وتأثير التحفيز النفسي، فقد ترسخ لديهم الشعور بضرورة ربط المرارة بزيادة محتوى الكافيين وتعاظم الشعور بالرضا الذي يشعرون به. نحن نرى هنا تأثيرًا مكتسبًا. عندما يفكر هؤلاء الأشخاص في الكافيين، فإنهم يفكرون في طعم مر، ولذلك يستمتعون بالقهوة الداكنة وكذلك الشوكولاتة الداكنة".

وخلال الدراسة، أفاد الأشخاص الذين لديهم جينات مرتبطة بحساسية أعلى لتأثيرات الكافيين بقلة إعجابهم بنكهة القهوة المحلاة.

وتأمل كورنيلس في استخدام خلاصة الدراسة حول العلامات الجينية المرتبطة باستهلاك القهوة والشوكولاتة الداكنة للمساعدة في دراسات مستقبلية حول الفوائد الصحية للأطعمة والمشروبات التي تحوي كميات مختلفة من الكافيين.

ع.ح/ ي.أ

  • Äthiopien: Kaffee-Bohnen aus Bonga (Foto: James Jeffrey/DW)

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    لا يستطيع ملايين الناس في مختلف دول العالم التخلي عن فنجان القهوة الصباحي. لكن الكثيرين لا يعرفون مصدر فنجان القهوة الذي تبدأ رحلته من أثيوبيا. وتأتي القهوة في المركز الثاني على قائمة صادرات الدولة الواقعة في شرق أفريقيا. وتتم تعبئة الحبوب الطازجة في أكياس يتسع كل واحد منها لـ 60 كيلوغراماً ليتم توزيعها لمختلف الدول.

  • Äthiopien: Herkunft des Kaffees (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    بونغا هي منطقة منسية في جنوب غرب أثيوبيا رغم أهميتها لصناعة القهوة في العالم. تقع بونغا في قلب الغابات وتنتشر شجيرات القهوة في كل بقعة من بقاعها. كما أنها من أهم مناطق إنتاج العسل أيضاً.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يرجع اكتشاف القهوة في بونغا للقرن السادس. وتقول الأساطير إن أحد رعاة الغنم لاحظ حالة النشاط المفرط التي سيطرت على أغنامه بعد تناولهم لحبوب غريبة عليه، وهي حبوب القهوة. وبدافع الفضول، تناول هذا الراعي نفس الحبوب ليعيش نفس حالة النشاط.

  • Äthiopien: Kaffee-Bauer (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تعتبر أثيوبيا اليوم أكبر منتج للقهوة في أفريقيا. وينتج صغار المزارعين الجزء الأكبر من إجمالي إنتاج البلاد للقهوة، المعروفة بـ"الذهب الأسود". ويعيش نحو 15 مليون شخص في أثيوبيا على زراعة حبوب البن. صدرت أثيوبيا الموسم الماضي ما قيمته نحو 900 مليون دولار من حبوب القهوة.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يختلف مذاق القهوة بحسب مكان زراعة حبوبها. هنا توفر المزارع المحيطة ببونغا أفضل ظروف لزراعة حبوب القهوة، على ارتفاع يتراوح بين 900 و1800 متر فوق سطح البحر. وتساهم أوراق الأشجار المحيطة بحبوب البن في نمو الحبوب ببطء، ما يزيد من تركيز طعمها.

  • Äthiopien: Kaffee-Produktion (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    تجتذب هذه الغابات النحل، ما يزيد من إنتاج العسل بكافة ألوانه في تلك المنطقة. ويستخدم هذا العسل في إنتاج "نبيذ العسل" الذي تشتهر به أثيوبيا.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يقول أحد مربي النحل: "لا أفكر أبداً في الانتقال من هنا والعيش في المدينة والتخلي عن كل هذا"، مشيراً إلى الغابات المحيطة بقريته، ومضيفاً أن هذه المنطقة تجمع كل ما يحتاجه الإنسان.

  • Äthiopien: Kaffee-Anbau (Foto: James Jeffrey/DW)

    القهوة: رحلة "الذهب الأسود" من أثيوبيا للعالم

    يتميز أهل بونغا بالطبع بطريقتهم ومراسمهم الخاصة في إعداد القهوة، إذ يتم تحميص حبوب البن على الفحم الساخن ثم طحنها في أوعية خشبية، وأخيراً يتم طهيها في أوان خاصة. وتعرف هذه القهوة في أثيوبيا باسم "بونا".

    الكاتب: جيمس جيفري/ ابتسام فوزي


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