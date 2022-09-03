 لماذا يعارض ناميبيون اتفاق اعتراف ألمانيا بارتكاب إبادة جماعية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 29.01.2023

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سياسة واقتصاد

لماذا يعارض ناميبيون اتفاق اعتراف ألمانيا بارتكاب إبادة جماعية؟

رفع سياسيون ونشطاء في ناميبيا دعوى قضائية ضد "اتفاق الإعلان المشترك" بين ألمانيا وحكومة ناميبيا بشأن الإبادة الجماعية التي ارتكبت خلال الحقبة الاستعمارية. ويقول المدعون إن الاتفاق غير قانوني.

نشطاء من عرقية هيريرو وناما يتظاهرون في ويندهوك للمطالبة بتعويضات خلال نظر محكمة دعوى قضائية في سبتمبر/ أيلول 2021

نشطاء من عرقية هيريرو وناما يتظاهرون في ويندهوك للمطالبة بتعويضات خلال نظر محكمة دعوى قضائية في سبتمبر/ أيلول 2021

أخذ أحد كبار المحامين في ناميبيا مهمة صعبة على عاتقه، إذ قام باتريك كاوتا برفع دعاوى قضائية ضد رئيس البلاد ورئيس الحكومة ورئيس وأعضاء البرلمان والمدعي العام بشأن اتفاق الإعلان المشترك بين ألمانيا وحكومة ناميبيا والقاضي باعتراف ألمانيا بارتكاب "إبادة جماعية" خلال فترة استعمارها لهذا البلد الأفريقي بحق شعبي هيريرو وناما بما يشمل تعهدات بتقديم مساعدات تنموية.

مختارات

كما أعلن ممثلو شعبي هيريرو وناما يوم الجمعة (20 كانون الثاني/ يناير 2023) عن رفع دعوى قضائية ضد الاتفاق. ووفق نسخة من الدعوى القضائية حصلت عليها DW، فإن الإعلان المشترك بين ألمانيا وناميبيا بشأن فظائع الإبادة الجماعية بحق شعبي هيريرو وناما بين عامي 1904 و 1908 فيما كانت تُعرف بـ مستعمرة جنوب غرب أفريقيا الألمانية أو ناميبيا حاليا، غير قانوني.

اعتذار ألماني وتعهد بمساعدات بالمليارات

ولا يزال الاتفاق الذي لم توقعه ناميبيا حتى الآن، مطروحا على الطاولة منذ عام 2021. وبموجب الاتفاق تلتزم ألمانيا بتقديم أول اعتذار رسمي لناميبيا  عن الإبادة الجماعية التي تعرض لها شعبا هيريرو وناما إبان الحقبة الاستعمارية، وتعهد الحكومة الألمانية بتمويل مشاريع تنموية في منطقتي هيريرو وناما بما يزيد عن مليار يورو على مدى 30 عاما.

ويقف وراء الدعوى القضائية السياسي المعارض برنادوس سوارتبوي و11 ممثلا عن شعبي هيريرو وناما بما في ذلك شخصيات مثل موتجيندي كاتجيوا من قبائل عرقية أوفاهيريرو الذي يشير في الدعوى إلى قرار صدر عن برلمان البلاد عام 2006 ينص على أن أحفاد ضحايا جرائم الإبادة الجماعية يجب أن ينخرطوا في المفاوضات مع ألمانيا لتمهيد الطريق أمام حصولهم على تعويضات.

وفي مقابلة مع DW، قال كاتجيوا "الإعلان المشترك يسعى إلى تقديم مساعدات ثنائية، لكنه يحرم الضحايا من الحصول على تعويضات".

السياسي الناميبي المعارض برنادوس سوارتبوي

قام السياسي المعارض في ناميبيا برنادوس سوارتبوي برفع دعوى ضد اتفاق اعتراف ألمانيا بارتكاب إبادة خلال استعمار ناميبيا

على ماذا تستند الدعوى؟

تستند الدعوى على أمرين رئيسيين: إذ يشير الشق الأول إلى أن رئيس البرلمان تصرف بشكل غير قانوني عندما أوقف النقاش حول الاتفاقية مع ألمانيا؛ فيما يزعم الشق الثاني بأن الاتفاقية الخاصة بتسوية جميع الجوانب المالية للحقبة الاستعمارية في ناميبيا بما يشمل مساعدات تنموية تقدر 1,1 مليار يورو غير قانونية.

وفي مقابلة مع DW، قالت كارينا تورير، الخبيرة الألمانية في القانون الدولي وتقدم مشاورات لكاتجيو، إنه "لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف أن تتعهد حكومة ناميبيا بتنفيذ التزام بعيد المدى من دون الرجوع إلى البرلمان ومن ثم الحصول على موافقته".

وتؤكد تورير أن الدعوى القضائية تعد منعطفا هاما، وتضيف بأن "(الدعوى) تعد الأولى في التاريخ، حيث تنظر محكمة في دولة كانت مستعمرة في السابق في مسار  اتفاقية حكومية دولية  تتطرق إلى معالجة الجوانب القضائية للجرائم الاستعمارية والبت فيها".

وأسفرت هذه المذابح بين عامي 1904 و1908 عن مقتل ما لا يقل عن 65 ألفا من أبناء شعب هيريرو وحوالي 10 آلاف من أبناء شعب ناما أي ما يعادل 75 بالمائة منهم في ذاك الوقت.

وتشير التقديرات إلى أنه إجمالا تم قتل حوالي 100 ألف شخص على أيدي القوات الاستعمارية الألمانية فيما تُعرف حاليا بدولة ناميبيا.

يشار إلى أن محاولات سابقة من نشطاء ومن أبناء شعبي هيريرو وناما للحصول على تعويض من ألمانيا قد باءت بالفشل بما شمل رفع دعوى قضائية في محكمة أمريكية عام 2017.

صورة لقصر تينتن بالاست حيث برلمان ناميبيا

تقول الدعوى إن برلمان ناميبيا لم يكن منخرطا بالقدر الكافي في المفاوضات التي سبقت الإعلان المشترك بشأن الإبادة الجماعية في ناميبيا

ويرى مراقبون أنه من المرجح أن ترفض الحكومة الناميبية موقف الشخصيات التي رفعت الدعوى. ففي سبتمبر / أيلول العام الماضى، أرسل فريق المحامي باتريك كاوتا رسالة إلى المدعي العام أوضح فيها أن الاتفاقية غير قانونية، فيما جاء الرد بأن القائمين على الدعوى لا يمتلكون معرفة حيال صلاحيات رئيس البلاد ورئيس الحكومة وفق دستور ناميبيا.

بيد أن المحكمة التي سوف تنظر الدعوى ربما لا تتفق مع هذا، وفقا لما أشار إليه هينينغ ميلبر ، الناشط في القضايا الأفريقية.

وفي مقابلة DW، قال ميلبر وهو ناشط ألماني-ناميبي، إن "القضاء في ناميبيا يعد مستقلا بشكل كبير، وهذا ما يوفر الكثير من الأمل حيال مسار الدعوى ولذا فإن القرار الذي ستصدره المحكمة سوف يلبي الحد الأدنى من القبول".

طريق مسدود

لكن هذه الدعاوى من شأنها، حتى قبل البت فيها من قبل المحكمة، أن توفر لألمانيا وناميبيا مساحة أقل للمناورة بهدف الوصول إلى مصالحة وإبرام الاتفاق في نهاية المطاف. ويشار إلى أن ألمانيا تريد تنفيذ الاتفاقية في أسرع وقت ممكن حيث نقلت DW عن مصادر في نوفمبر / تشرين الثاني قولها إنه من المتوقع أن تبدأ المحادثات حيال التعديلات المحتملة قريبا.

نصب تذكاري في عاصمة ناميبيا للإبادة الجماعية الألمانية بحق شعبي هيريرو وناما

نصب تذكاري في عاصمة ناميبيا للإبادة الجماعية الألمانية بحق شعبي هيريرو وناما

وقد ذكرت مجلة "دير شبيغل" أن ألمانيا عرضت تقديم مساعدات بقيمة 1,1 مليار يورو إلى ناميبيا خلال ثلاثين عاما، لكنها أصرت على استكمال النقاش حولالإعلان المشترك  وليس إعادة التفاوض عليه.

في المقابل، ترغب حكومة ناميبيا في الحصول على تعويضات رسمية بما يشمل تقديم المزيد من الأموال، وهو الأمر الذي من غير الممكن تحقيقه إلا من خلال إعادة التفاوض بشأن الإعلان المشترك.

وفي ذلك، قال ميلبر إن التوفيق بين الموقفين سيكون "ضربا من المستحيل". فيما يرى مراقبون أن الدعاوى من شأنها أن تعقد القضية.

بدورها قالت الخبيرة في القانون الدولي تورير:  إنه يجب على حكومتي ألمانيا وناميبيا "التوقف فعليا عن تنفيذ الإعلان المشترك حتى صدور قرار المحكمة".

دانيال بيلتس/ م. ع

  • Exhibition German colonialism in Deutsches Historisches Museum (picture alliance/dpa/K-D.Gabbert)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    "مستقبلنا على الماء"

    في عهد المستشار أوتو فون بيسمارك، تأسست الإمبراطورية الاستعمارية الألمانية على الأراضي التي تدعى في يومنا الحاضر: ناميبيا، كاميرون، توغو، وأجزاء من تنزانيا وكينيا. سعى الإمبراطور ويليام الثاني، الذي توج في عام 1888 إلى توسيع المستعمرات من خلال إنشاء أساطيل جديدة، الظاهرة في الصورة. فقد أرادت الإمبرطورية الألمانية (مكاناً لها في الشمس)، كما أعلن المستشار برنارد فون بولوف في عام 1897.

  • German colonies in Africa, map from 1902 (picture-alliance / akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    المستعمرات الألمانية

    كانت معظم المستعمرات تتمركز في منطقة المحيط الهادئ (شمال غينيا الجديدة، أرخبيل بيسمارك، جزر مارشال وسليمان، ساموا) وفي الصين. حدد المؤتمر الذي عقد في بروكسل عام 1890 ضم مملكتي رواندا وبوروندي إلى الإمبراطورية الألمانية في شرق أفريقيا الألماني. وفي نهاية القرن التاسع عشر كانت المستعمرات الألمانية في أوجها.

  • Colonial ruler being carried in Madagascar (picture-alliance/dpa/arkivi)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    العنصرية

    كان البيض يشكلون أقلية ذات امتيازات عالية في المستعمرات، أقل من 1% من السكان. عاش حوالي الـ 25 ألف ألماني في المستعمرات في عام 1914، أقل من نصفهم بقليل في جنوب غرب أفريقيا الألمانية. أعتبر الـ13 مليون من السكان الأصليين على أنهم أتباع مجردين من حقوقهم.

  • Genocide against the Herero and Nama in German South-West Africa (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإبادة الجماعية الأولى في القرن العشرين

    تعتبر الإبادة الجماعية ضد هيريرو وناما في جنوب غرب أفريقيا الألماني ( ناميبيا في الوقت الحاضر)، من أخطر الجرائم في تاريخ ألمانيا الاستعمارية. هرب معظم ثوار هيريرو خلال معركة واتربيرغ في عام 1904 عبر الصحراء، حيث قطعت القوات الألمانية وصولهم إلى المياه بشكل ممنهج. قدر عدد الذين لقوا حتفهم هناك ما يفوق الـ 60 ألف من السكان الأصليين.

  • Surviving Herero after flight through desert (public domain)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الجريمة الألمانية

    لم ينج سوى ما يقارب الـ 16 ألف شخصاً من الهيريرو من الإبادة الجماعية، إلا أنهم احتجزوا في معكسرات اعتقال حيث مات منهم الكثير. وما زال العدد الحقيقي للضحايا يشكل نقطة جدلية. كم من الوقت نجوا بعد هروبهم عبر الصحراء بالرغم من نحولهم؟ بجميع الأحوال، فقدوا كل ممتلكاتهم الشخصية وسبل العيش وأية تطلعات مستقبلية.

  • Maji-Maji warriors in 1906 (Downluke)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    حرب استعمارية مع عواقب قريبة المدى

    تصاعد تحالف من المجموعات العرقية ضد الحكم الاستعماري في شرق أفريقيا الألمانية. وقدر عدد الذين ماتوا في ثورة ماجي ماجي بـ 100 ألف شخص. بالرغم من تجنب مناقشتها أو ذكرها فيما بعد بألمانيا، إلا أنها تشكل جزءً هاماً من تاريخ تنزانيا.

  • Bernhard Dernburg in German East Africa in 1908 (picture alliance/akg-images)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الإصلاحات 1907

    في أعقاب الحروب الاستعمارية، أعيدت هيكلة الإدارة في المستعمرات الألمانية بهدف تحسين شروط المعيشة. عُيّن رجل الأعمال الناجح برنارد ديرنبرغ وزيراً لشؤون المستعمرات في عام 1907 الذي قدم مجموعة من الإصلاحات في السياسات الاستعمارية لألمانيا.

  • Robert Koch's microscopic specimens from East Africa (Deutsches Historisches Museum/T. Bruns )

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    علوم ومستعمرات

    جنباً إلى جنب مع إصلاحات ديرنبرغ، أنشئت المؤسسات العلمية والتقنية للتعامل مع القضايا الاستعمارية وأسست الكليات في الجامعات التي تعرف اليوم بـ جامعة هامبورغ وجامعة كاسل. حضّر روبرت كوخ بعثة علمية إلى شرقي أفريقيا في عام 1906. في الصورة أعلاه تظهر العينات المجهرية التي جمعت هناك.

  • Exhibition on German colonialism (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    خسارة المستعمرات

    بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى، وقعت ألمانيا معاهدة السلام في مؤتمر فرساي عام 1919 التي تنص على أن البلاد تتخلى عن سيادتها في مستعمراتها. تظهر الملصقات الظاهرة في الصورة مخاوف ألمانيا من تبعات الخسارة: ضعف القوة الاقتصادية والفقر والحياة البائسة في الوطن.

  • German colonialism exhibition in Deutschen Historischen Museum (DW/J. Hitz)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    الطموحات الإستعمارية للرايخ الثالث

    عادت الطموحات الاستعمارية بالظهور في عهد النازيين، ولا تقتصر على تلك المنصوص عليها في (الخطة الرئيسية للشرق) التي تمثلت بالإبادة الجماعية والعرقية في وسط وشرق أوروبا. وهدف النازييون أيضاً لاستعادة المستعمرات التي خسروها في أفريقيا، كما توضح هذه الخريطة المدرسية من عام 1938. كانت المستعمرات لتوفير الموارد اللازمة لألمانيا.

  • CSU delegate Dagmar Wöhrl in Namibia (Dagmar Wöhrl)

    ألمانيا الإفريقية ـ تاريخ استعماري مظلم لا بد من كشفه

    نهج شائك

    تدخل المفاوضات من أجل الاعتراف بالإبادة الجماعية في هيريرو وناما مرحلة صعبة. في حين تماطل ألمانيا فيما يتعلق بالتعويض المالي، هناك تخاذل أيضاً في البنية السياسية في نامبيا. رفع ممثلوا هيريرو مؤخراً شكوى رسمية للأمم المتحدة اعتراضاً على إقصائهم من المفاوضات الحالية. جوليا هيتز/ ريم ضوا.


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Ein Denkmal zur Erinnerung an den von deutschen Kolonialtruppen begangenen Völkermord an den Herero und Nama (etwas 1904-1907) im Zentrum der namibischen Hauptstadt Windhuk. Die Inschrift laut übersetzt etwa: «Ihr Blut nährt unsere Freiheit». Die Aufarbeitung der Kolonialzeit in Namibia - der ehemals deutschen Kolonie Südwestafrika - hängt vor der Schlussrunde der fünfjährigen Verhandlungen weiter an der noch offenen Frage einer finanziellen Wiedergutmachung. Das Angebot der Bundesregierung, dafür zehn Millionen Euro zu zahlen, sei für Präsident Geingob weiter «nicht akzeptabel», zitierte die Zeitung «The Namibian» am Dienstag den Berater des Präsidenten Hengari. +++ dpa-Bildfunk +++

"الإبادة الجماعية" في ناميبيا.. لماذا ترفض ألمانيا إعادة المفاوضات؟ 03.09.2022

تعتزم ألمانيا تنفيذ الإعلان المشترك بشأن الإبادة الجماعية في ناميبيا. DW حصلت بشكل حصري على خلفيات رفض برلين لإعادة التفاوض. ولكن لماذا تتردد الحكومة الناميبية بالمصادقة على الاتفاقية رغم حيازتها الأغلبية في البرلمان.