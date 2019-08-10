لماذا يطالب ترامب بفتح تحقيق موسع في انتحار إبستين؟

قللت واحدة من كبار مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد (11 آب/أغسطس 2019) من شأن استخدام ترامب لموقع تويتر لنشر نظرية مؤامرة تربط الرئيس الأسبق، بيل كلينتون، بالملياردير جيفري إبستين الذي توفي يوم السبت في حادث انتحار فيما يبدو.
وقالت كيلين كونواي على شبكة فوكس نيوز الأمريكية: "أعتقد أن الرئيس يريد فقط أن يتم التحقيق في كل شيء." وقالت كونواي أيضاً إنه قد تكون هناك "مصلحة عامة" للأشخاص الذين يرتبطون بإبستين.
وقالت إنكم "تسمعون أشخاصاً مختلفين يطرحون أسئلة ويريدون معرفة من شارك في جرائم ابستين أو حتى مجرد الأنشطة"، في إشارة إلى "بعض المعلومات غير المكتملة التي تشير إلى بعض الأشخاص الكبار".
وكان قد عُثر على إبستين (66 عاماً) ميتاً في زنزانته في السجن في نيويورك، طبقاً لما ذكره مركز "ميتروبوليتان" الإصلاحي.
وكتب ترامب تغريدة حول نظرية المؤامرة التي لا أساس لها بأن الرئيس الأمريكي الأسبق، بيل كلينتون كان مسؤولاً بصورة ما عن مقتل جيفري ابستين، بعد ساعات من ظهور تقارير بشأنه وفاته داخل السجن. وأعاد ترامب يوم السبت كتابة منشور على تويتر من قبل الممثل الكوميدي وأحد أنصار ترامب، تيرينس ويليامز، الذي قال إن ابستين "كانت لديه معلومات حول بيل كلينتون. والآن هو ميت".
يشار إلى أن انتحار الخبير المالي والمدان بالتحرش الجنسي بقصر أثار مطالب للحصول على ردود وسيل من نظريات المؤامرة. وجاءت وفاته عقب نشر مجموعة من الوثائق أمس الأول الجمعة التي قدمت مزيداً من التفاصيل الأكثر شمولاً حول كيفية عمل شبكته المزعومة للإتجار في الجنس في الفترة من عام 2002 حتى عام 2005.
وقال بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك للصحفيين في ولاية أيوا "ما يريد أن يعرفه الكثيرون منا هو ماذا كان يعرف؟ وعدد المليونيرات والمليارديرات الآخرين الذين كانوا جزء من الأنشطة المحظورة التي كان يشارك فيها؟". وكان دي بلاسيو قد قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في وقت سابق "ارتكب بعض من أغنى الناس في العالم جريمة مروعة. إذا فكروا في جريمة أخرى، سيتخلون عنها نظرا لأن جيفري ابستين توفي".
خ.س/أ.ح (د ب أ)
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
كولين كيبرنيك
في 2016 جلس كولين كيبرنيك، لاعب سان فرانسيسكو، على ركبة واحدة بدلا من الوقوف وترديد النشيد الوطني، احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة. وانضم للاحتجاج لاعبون بأندية أخرى لكرة القدم الأمريكية. ومنذ ذلك أصبح كيبرنيك عاطلاً عن العمل فقد تدخل ترامب لدى الأندية لطرد أي لاعب لا يقف خلال النشيد الوطني في بداية المباريات. ومن خلال وسم #ImWithKap (أنا مع كاب) يدعم رياضيون اللاعب للحصول على عمل من جديد.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
لاعبو نيو إنغلاند باتريوتس
بعد فوز فريق نيو إنغلاند باتريوتس بلقب "سوبر بول 2017". قاطع عدد من اللاعبين زيارة البيت الأبيض التقليدية. وذلك لأسباب سياسية؛ احتجاجا على مواقف الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل. ومن هؤلاء اللاعبين: ديفين ماكورتي (يمين الصورة) ودونتا هايووتر وألين برانش وكريس لونغ ومارتيلوس بينيت وليغاريت بلونت.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
فريق باتريوتس مرة أخرى
حتى بعد الفوز بلقب هذا العام، فإن بعض لاعبي نيو إنغلاند باتريوتس يعارضون زيارة البيت الأبيض، احتجاجاً على ترامب. وإلى جانب الأخوين جيسون وديفين ماكورتي، يرفض أيضا دورون هارمون (الصورة) الذهاب إلى هناك ويبرر قراره بالقول: "إنهم لا يريدونني في البيت الأبيض".
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
ستيفن كاري وفريق غولدن ستيت ووريورز
أعلن ستيفن كاري، نجم فريق غولدن ستيت ووريورز، رفضه زيارة البيت الأبيض بعد فوزه باللقب في عام 2017. وجاء رد ترامب بإلغاء دعوة الفريق بأكمله. وكبرنامج بديل، زار اللاعبون بصحبة أطفال المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
ليبرون جيمس يدعم كاري
نجم كرة السلة ليبرون جيمس هاجم ترامب بعد رفضه دعودة فريق غولدن ستيت ووريورز للبيت الأبيض، فكتب على تويتر: "أنت أبله، لقد أعلن ستيفن كاري قبلا أنه لن يذهب، لذلك لم تكن الدعوة ضرورية أساسا. زيارة البيت الأبيض كانت شرف عظيم، قبل جيئك إليه!". وعاد جيمس لينتقد ترامب مرة أخرى بسبب أحداث تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
ستيف ناش وأحداث تشارلوتسفيل
عندما سُئِل الرئيس الأمريكي ترامب عما إذا كان سيزور تشارلوتسفيل بعد المظاهرة اليمينية المتطرفة والانفجارات العنيفة، كان جواب ترامب بأنه يمتلك شركة خمور هناك. ورد النجم السابق بدوري كرة السلة (NBA) ستيف ناش على موقع تويتر قائلاً: "الدفاع عن المتطرفين اليمينيين ثم المجيء مع عصيره اللعين من العنب... هذا يلخص حقيقة هذا الرجل بشكل جيد للغاية".
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
فيلادلفيا إيغلز
أيضا بعد فوزه بسوبر بول في عام 2018، رفض لاعبون من بينهم مالكولم جينكينز (رقم 27 الذي يرفع يده في الصورة) و كريس لونغ (الذي سبق له مقاطعة حفل الاستقبال في العام السابق) وتوري سميث زيارة البيت الأبيض. و كرد على ذلك ألغى الرئيس الأمركي الدعوة هذه المرة أيضاً. ويقال إن اثنين أو ثلاثة لاعبين فقط هم من وافقوا على الدعوة.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
كارلوس كوريا وكارلوس بلتران
بعد الفوز بلقب بطولة العالم 2017 ، تخلى نجما البيسبول البورتوريكيان كارلوس كوريا وكارلوس بيلتران عن زيارة ترامب. إنهما غير راضيين عما وعده ترامب من دعم لضحايا إعصار "ماريا" في وطنهم، بورتوريكو، حيث لقي هناك آلاف الأشخاص مصرعهم.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
هيكتور فيلازكويز وريد سوكس
أعلن ثمانية لاعبين من فريق ريد سوكس غيابهم عن لقاء الرئيس دونالد ترامب بعد الفوز في بطولة العالم 2018. حيث أوضح المدرب جوي كورا، المنحدر من بورتوريكو، أنه لن يكون مرتاحا إذا ما اضطر للاحتفال في البيت الأبيض. كما رفض أيضا اللاعب المكسيكي الأصل، هيكتور فيلازكويز (يمين الصورة) الذهاب للبيت الأبيض، فقد كان لا يريد أن يشعر المكسيكيون بالإهانة بسبب زيارته لترامب.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
برادن هولتبي
تجنب حارس مرمى هوكي الجليد بفريق واشنطن كابيتالز الذهاب إلى البيت الأبيض بعد فوزه عام 2018 بلقب الدوري الأمريكي لمحترفي الهوكي "NHL". وقال برادن هولتبي إنه أراد بذلك أن "يبقى وفياً لقيمه". إعداد: كاي فروسترلينغ بلتران/ ادونيس الخالد