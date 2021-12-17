لماذا يصاب الرجال بالسرطان أكثر من النساء؟ دراسة حديثة تجيب!

توصل "المعهد الوطني للسرطان" بأمريكا في دراسة حديثة إلى أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بمعظم أنواع السرطان مقارنة بالنساء.
وفي الدراسة التي نشرتها "مجلة السرطان" الشهيرة، قام الباحثون بتحليل أسباب الإصابة بالسرطان لدى 17951 رجلًا و8742 امرأة تم تشخيص إصابتهم بأحد أنواع السرطان خلال إجراء دراسة صحية شاملة أجريت ما بين 1995 و2011، وشارك فيها ما يقرب من 300 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عامًا، كما نقل موقع "هايل براكسيس الألماني".
ووجد الباحثون أنه وفي 19 نوعًا من أنواع السرطان الـ21 التي تم فحصها، كان خطر الإصابة بالسرطان أعلى لدى الرجال مقارنة بالنساء. ففي سرطان الحلق أو المثانة أو المعدة، بحسب الدراسة، كان خطر الإصابة لدى الرجال أكبر بثلاث مرات ونصف مقارنة بالنساء. أما في سرطان المري، كان الخطر أعلى بنسبة 10.8%.
ومع أن دراسات سابقة افترضت أن "سلوكيات ضارة" قد يكون الرجال يمارسونها أكثر من النساء، مثل التدخين وتناول الكحول واتباع نظام غذائي غير صحي، هي التي قد تكون وراء إصابة الرجال بالسرطان أكثر من النساء، إلا أن الدراسة الحديثة وجدت ما يثير الانتباه.
وقالت مؤلفة الدراسة سارة جاكسون، الباحثة في "المعهد الوطني للسرطان": "بعد التحكم في عوامل مثل التدخين والنظام الغذائي والنشاط البدني والحالات الطبية الشائعة التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، ظل الرجال أكثر عرضة للإصابة من النساء بالنسبة لمعظم أنواع السرطان".
ووفقًا للباحثين، فإن الاختلافات في السلوك لا يمكن إلا أن تفسر جزءًا صغيرًا من سبب إصابة الذكور بالسرطان بشكل أكبر من النساء. ففي سرطان الرئة، وجدت الدراسة أن التدخين يزيد من خطر إصابة الرجال به بنحو 50 في المائة.
أما بالنسبة لمعظم أنواع السرطان الأخرى، أشارت الدراسة إلى أن الاختلافات الفيزيولوجية والمناعية والوراثية بين الجنسين تلعب الدور الأكثر أهمية في زيادة قابلية إصابة الرجال بالسرطان مقارنة بالنساء.
وقالت جاكسون: "لم يتم بعد فهم الاختلافات البيولوجية التي تؤدي إلى حدوث هذه التفاوتات تحديدًا، لكن نريد أن نستكشف مساهمة الهرمونات الجنسية والجينات في الإصابة بالسرطان فى الأبحاث المستقبلية".
م.ع.ح
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الطماطم
فوائد الطماطم كثيرة فهي تحتوي على مادة "الليكوبين" التي تساهم في محاربة أمراض القلب والأوعية الدموية. لكنها أيضا تحتوي على مضادات للأكسدة وتساهم في محاربة الخلايا السرطانية. وحسب جامعة هارفارد الأمريكية في دراسة من عام 1999 فالطماطم تقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنحو 30 بالمائة شرط تناول أطباق غنيّة بالطماطم يوميّا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
المواد الغنية بالألياف
ينصح بتناول المواد الغنيّة بالألياف خاصة لتقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، مقابل الابتعاد عن السكريات. وحسب دراسة أمريكية حديثة، فإنّ تناول 10 غرامات من الشوفان أو غيره يوميا، يكفي لكبح خطر الإصابة بسرطان الثدي أو البلعوم بواقع سبعة بالمائة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الفراولة وأخواتها
هذه الفواكه تكبح نموّ الأورام، وذلك بفضل الكميات الهائلة من الغليكوسيد والمواد المضادة للأكسدة التي تحتوي عليها. وأظهرت العديد من الدراسات أن 15 حبّة منها يوميا، قادرة على المساعدة في محاربة سرطان الثدي والمريء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الخضار خضراء اللّون
بما في ذلك السلاطة والكرنب الأخضر والبروكولي وغيرها. خاصة البروكولي يقول الأطباء إنه يقضي على المواد المسببة للسرطان والتي تحتوي عليها اللحوم الحمراء.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الحوامض
الحوامض بدورها تساعد على وقف نمو الأورام. ويُنصح بتناول عصير الحوامض يوميا، على أن تكون عصائر طبيعية وغير جاهزة. كما أن قشرة الحوامض مفيدة جدا لتقليل السموم في الجسم، لكن يجب الانتباه أن تكون هذه القشرة طبيعية وخالية من المواد السّامة والمبيدات التي قد تستخدم في زراعة الفاكهة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الدواجن عوض الأبقار
بات معروفا أن اللحوم الحمراء من محفّزات نمو الأورام السرطانية في الجسم. ولهذا ينصح بتناول الدجاج عوضا عن الأبقار أو الأغنام، لكونها لا يحتوي على ذات القدر من البروتينات السامة.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الجوز
الجوز غني بشكل خاص من فيتامين E يسمى غاما توكوفيرول المعروف عنه أنه يوقف مسار الإشارات لأنزيم البروتين المسمى Akt. هذا الأنزيم مسؤول عن تنظيم التمثيل الغذائي وبقاء الخلية، كما أنه يقوم بمهاجمة وتدمير الخلايا السرطانية، ويمنع على سبيل المثال وقف مستقبلات هرمون الأستروجين وبالتالي يمنع سرطان الثدي.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
الأسماك
تعتبر الأسماك صحية لاحتوائها على أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د. السلمون والرنجة توصف بقنابل فيتامين. وفحصت دراسة أمريكية حوالي 48 ألف رجل على مدى 12 عشر عامًا. أولئك الذين تناولوا الأسماك - ويفضل السلمون - أكثر من ثلاث مرات أسبوعيا، كانوا أقل عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بسرطان البروستاتا المتقدم. ولدى النساء، يقال إن تناول الأسماك يقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي إلى النصف تقريبًا.
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تسعة أطعمة تمنع نمو الخلايا السرطانية في الجسم!
عدم الإكثار من الملح
تناول كميات كبيرة من الملح من شأنه زيادة نسبة الصوديوم في الجسم وهو عامل خطر للإصابة بسرطان المعدة. وفقًا لدراسة أمريكية، مات 1.6 مليون شخص في جميع أنحاء العالم بسبب تناول الكثير من الملح. لذلك ينصح باستهلاك غرامين كأقصى ككميّة من الصوديوم يوميًا. عكس ذلك سوف يزيد من خطر الأورام في منطقة الجهاز الهضمي. و.ب/ أ.ح