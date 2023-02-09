 لماذا يريد ثلث سكان العالم ترك أوطانهم والهجرة؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 19.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

لماذا يريد ثلث سكان العالم ترك أوطانهم والهجرة؟

كشف استطلاع للرأي أنجزته "مؤسسة غالوب الدولية" (Gallup International) أن 36 بالمئة من الأشخاص حول العالم يفضلون العيش في بلد آخر. في حوار مع DW، يقدم رئيس المؤسسة قراءة في النتائج.

مهاجرون أثناء عبورهم طريق البلقان

مهاجرون أثناء عبورهم طريق البلقان

أبرز استطلاع للرأي حديث قامت به "مؤسسة غالوب الدولية" Gallup International أن ثلث الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع العالمي يرغبون في الهجرة. وشمل الاستطلاع 57 دولة وكان سؤاله الأساسي يصبو لقياس الرغبة العامة في تغيير بلد الإقامة، بشرط ألا تشكل المعاملات القانونية عقبة في وجه الهجرة. وأوضح رئيس "مؤسسة غالوب الدولية"، كانشو شتويشيف، أن الهدف الرئيسي كان قياس الرضا العام عن الحياة في البلدان التي شملها الاستطلاع.

وأشار المتحدث في حوار له مع DW أن الناس يهاجرون لأسباب عديدة مختلفة، وأن الهجرة  أمر طبيعي وإيجابي في كثير من الحالات.

مقارنة بالدراسات السابقة، سجلت زيادة طفيفة في استعداد الناس للهجرة، حسب شتويشيف، معتبراً أنها ليست مفاجأة، فالأجيال الشابة، بما فيها المتواجدة في أوروبا، أصبحت أكثر قدرة ورغبة في الهجرة. وأشار إلى أن "سكان المناطق الحضرية الفقيرة في مناطق كثيرة في العالم، لا سيما في العالم النامي، يتوقون إلى الهجرة نحو مكان أفضل". ويرى رئيس "مؤسسة غالوب الدولية" فيما يخص الناجحين والمتميزين في البلدان الصغيرة، أنهم لا يجدون إمكانات كافية لتطوير مهاراتهم في سوق العمل الصغير في بلدانهم الأصلية.

فقر وحروب

وأوضح شتويشيف أنه في أوقات الحرب والأزمة الاقتصادية العالمية، تصبح الهجرة أكثر جاذبية، وأنه كلما كان الناس أصغر سناً وأكثر فقراً، زادت احتمالية الهجرة بينهم. وتظهر الأرقام التي خلص لها الاستطلاع، أن المستجوبين من البلدان المنخفضة الدخل هم أكثر عرضة للهجرة، وأن مستويات الدخل تلعب دوراً مهماً في اتخاذ القرار.

كانشو شتويشيف مؤسسة غالوب الدولية Gallup International

كانشو شتويشيف "مؤسسة غالوب الدولية" Gallup International

ومن بين الأمور الملفتة التي أبرزتها نتائج الاستطلاع، أن عدد الأشخاص الراغبين في  الهجرة  من دول الاتحاد الأوروبي أكثر من الأشخاص الراغبين في ذلك من الدول غير الأعضاء في التكتل الأوروبي.

تعليقاً على هذا المعطى، قال شتويشيف إن الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي "ديناميكية"، فكثير من الناس في الاتحاد الأوروبي  يهاجرون، لأنهم يستطيعون ذلك. في هذه الحالة، تكون الهجرة في الغالب من دولة في الاتحاد الأوروبي إلى أخرى، وهي أيضاً إحدى الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في الاتحاد الأوروبي.

مختارات

أوكرانيا ومولدوفا وروسيا!

وعن غياب أوكرانيا من لائحة البلدان التي شملها الاستطلاع، علق شتويشيف بالقول "لسوء الحظ، الحرب جعلت من الصعب إجراء الاستطلاع في أوكرانيا. كما أن البيانات التي كان من الممكن الحصول عليها هناك، لم تكن ستتسم بالدقة، لأن ما يقرب من ثلث السكان قد غادروا بلدهم".

ومن بين أهم الإحصائيات التي أظهرها التقرير، أنه في مولدوفا -واحدة من أفقر الدول في جنوب شرق أوروبا والدولة الأكثر تهديداً بعدوان روسي- 23 بالمئة فقط من السكان يريدون الهجرة، وهو عدد أقل بكثير مما تم إحصاؤه في البوسنة والهرسك (ً48 بالمئة) ومقدونيا الشمالية (42 بالمئة). شتويشيف

حلل هذه المعطيات حول مولدوفا قائلاً: "كل من فكر بالهجرة فقد هاجر أصلاً، والحرب نفسها كانت سببا دفع البعض للبقاء للدفاع عن بلادهم. أما بالنسبة للبوسنة والهرسك ومقدونيا، فهما حالتان مختلفتان تماماً، فانضمام كلا البلدين إلى الاتحاد الأوروبي صعب حالياً، والناس ما عادوا يتحملون الانتظار، فتدهور الحال في البلاد لفترة طويلة جعل الناس تتساءل عن سبب البقاء. في حالة هذين البلدين، يكون  عدد المهاجرين  أعلى بحوالي 50 بالمئة من المتوسط في بلدان الاتحاد الأوروبي".

يفقد الكثير من المهاجرين بطريقة غير قانونية حياتهم أثناء رجلة الهجرة وخاصة عبر البحر

يفقد الكثير من المهاجرين بطريقة غير قانونية حياتهم أثناء رجلة الهجرة وخاصة عبر البحر

منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، شهدت العديد من الدول الأوروبية تدفقاً لمهاجرين من روسيا، هربوا لمعارضتهم الحرب ومطالبتهم بمجتمع أكثر ديمقراطية وانفتاحاً. ومع ذلك، فإن الاستطلاع يشير إلى أن 15 بالمئة فقط من الروس يريدون الهجرة، ما اعتبره شتويشيف "ليس غريباً، فقد أظهرت العديد من الدراسات السابقة مستويات عالية من الوطنية في روسيا ودعماً كبيراً لما نرفضه بشدة في الاتحاد الأوروبي"، معتبراً أن الرواية السائدة هناك مختلفة تماماً عن المتداولة في الغرب.

فيتنام والهند

وأشار شتويشيف، إلى أن الأكثر إثارة للحيرة هو الرقم المنخفض جداً للرغبة في الهجرة في كل من  فيتنام والهند. ويضيف المتحدث، أن كلا البلدين شهدا نمواً اقتصادياً متزايداً في العقد الماضي، وأن الجوانب الثقافية والدينية، وقوة الهوية الوطنية والتقاليد لها تأثير قوي: "في الغرب، ما زلنا نعتقد أننا مركز العالم. الحقيقة التاريخية هي أن هيمنتنا كانت قصيرة نسبياً مقارنة بدول مثل الهند والصين وبلاد فارس وبابل وبيزنطة"، يقول شتويشيف.

مهاجر نيوز 2023

  • Die Äthiopischen Flüchtlinge Hamdiya, Ikram, Safeya (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المحطة الأولى: جيبوتي

    يفصل مضيق باب المندب الذي يبلغ عرضه 30 كم بين اليمن وجيبوتي، لهذا السبب تعد جيبوتي بلد العبور الأول لكثير من المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر اليمن. ينحدر معظمهم من إثيوبيا والصومال. الصورة تظهر 3 فيتات أثيوبيات بعد وصولهن إلى جيبوتي.

  • Der Ähiopische Flüchtling Barakat Youanas (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    المهاجرون القصر

    الرحلة عبر اليمن من القرن الإفريقي إلى السعودية واحدة من أسرع طرق الهجرة نمواً في العالم - على الرغم من اندلاع حرب ضارية في اليمن، ووصفت الأمم المتحدة الوضع في اليمن أكثر من مرة بأنه "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". أغلب المهاجرين الذين يغادرون بلدان مثل إثيوبيا والصومال هم فتية. مثل هذا الصبي، الذي يبلغ من العمر 13 عاماً فقط، يغطّي عينيه لحمايتها من عاصفة رملية، بعد عبوره إلى جيبوتي من إثيوبيا.

  • Yemenitische Flüchtllinge auf einem Schiff auf der Flucht (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    عبور المحيط في قوارب متهالكة

    الوصول إلى اليمن عبر القرن الإفريقي يرتب على المهاجرين عبور المحيط. وغالباً ما يتم نقلهم في قوارب متهالكة وصغيرة جداً ما يعرض حياتهم للخطر. في كانون الأول/يناير 2019، ووفقاً للمنظمة الدولية للهجرة، توفي ما لا يقل عن 52 شخصاً قبالة شواطئ جيبوتي. في هذه الصورة يظهر المهاجرون بعد وصولهم إلى وصلوا إلى شواطئ رأس العارة في منطقة لحج باليمن في أواخر تموز/يوليو من هذا العام.

  • Yemenitische Flüchtlinge auf einem Lastwagen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    انتهاك صارخ للحريات

    ما أن تنتهي الساعات الطويلة التي يقضيها المهاجرون على متن القوارب الخشبية المزدحمة والمتهالكة حتى يتم نقلهم في شاحنات بواسطة المهربين إلى مجمعات في الصحراء. ويمارس هؤلاء المهربين أبشع طرق التعذيب على المهاجرين والذي يعد انتهاكاً صارخاً يمس حريتهم.

  • Äthiopische Flüchtlinge im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ابتزاز عائلات المهاجرين

    يقوم المهربون بسجن المهاجرين في سجون سرية، ثم يبتزون عائلاتهم في دفع ثمن إطلاق سراحهم. السلطات اليمنية لا تبذل أي جهد في سبيل وقف مثل هذه الأنشطة الإجرامية. يتعرض معظم المهاجرين إلى تعذيب يومي بالضرب أو التجويع، بينما تتعرض نساء وفتيات للاغتصاب على أيدي مختطفيهن، وفقاً لتقارير وكالة أسوشيتد برس.

  • Der Äthiopische Flüchtling Abdul-Rahman Taha, dessen Bein amputiert werden musste (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    تعذيب مروع

    عبد الرحمن مهاجر إثيوبي عمره 17 عاماً. بعد وصوله إلى رأس العارة، قام المهربون بحبسه وطلبوا أرقام هواتف الأشخاص الذين يمكنهم تحويل الأموال لإطلاق سراحه. أخبر خاطفيه أنه ليس لديه رقم. تعرض للضرب وتُرك دون طعام و ماء لعدة أسابيع. وفي إحدى الليالي، ضرب أحد المهربين ساقه بقضيب معدني. ورمى به في الصحراء. ليعثر عليه بعد ذلك سائق عابر وينقله إلى المستشفى حيث بترت ساقه هناك.

  • Fatma, Yacoub (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    حالة نادرة من الرأفة

    فاطمة وزوجها يعقوب وصلا إلى اليمن على متن قارب من جيبوتي برفقة طفليهما، وجود الطفلين معهما دفع المهربين إلى الرأفة بحالهما والإفراج عنهما. يسعى الزوجان للوصول إلى المملكة العربية السعودية، لكن ذلك سيكون شاقا عليهما خاصة وأنهما سيعبران طرقا صخرية وصحاري تضربها العواصف الرملية ودرجات حرارة قد تصل إلى 40 درجة مئوية.

  • Äthiopischer Flüchtling auf einer Liege im Yemen (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    ملعب مدمر يتحول لملجأ مهاجرين

    يقع ملعب"22 مايو-أيار" لكرة القدم في مدينة عدن الساحلية معبر المهاجرين الشرقي. تحول هذا الملعب إلى ملجأ مؤقت للمهاجرين رغم تعرضه لدمار جزئي إبان الحرب. هذا المهاجر الإثيوبي البالغ من العمر 14 عاماً، يأخذ قسطا من الراحة على سرير في الإستاد بعد تعرضه لإيذاء جسدي أثناء رحلته إلى اليمن. قامت قوات الأمن بإيواء مهاجرين أسرتهم خلال جولاتها في الملعب.

  • Äthiopische Migranten kauen Qat (picture-alliance/AP Images/N. El-Mofty)

    من القرن الإفريقي إلى اليمن.. طريق الهجرة المزدحم بالاغتصاب والتعذيب

    في مرمى النيران

    يسافر العديد من المهاجرين في اليمن الذين يرغبون في الوصول إلى المملكة العربية السعودية عبر محافظة الضالع، الواقعة على بعد عشرات الكيلومترات من الساحل الجنوبي. البقاء في الضالع أو السفر من خلالها خطير جداً. لجأ هؤلاء المهاجرون في كوخ صغير في سوق القات. يبعد خط القتال الأمامي بين رجال القوات المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والحوثيين بضع مئات من الأمتار. الكاتب: مارا بيرباخ/ حمزة الشوابكة


مواضيع ذات صلة

Astoun, a former refugee from Syria, is a rescue worker on board the Ocean Viking. January 7, 2023 | Photo: Michael Bunel

قصة ملهمة: من طالب لجوء إلى عامل إنقاذ في خدمة المهاجرين الفارين بحراً 09.02.2023

قبل سنوات لم تترك الحرب في سوريا أمام أستون من خيار سوى الهرب، عابراً البحر في رحلة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أوروبا. أما اليوم، فصار واحدا من المنقذين البحريين على متن سفينة أوشن فايكنغ.

200229 -- MYTILENE, Feb. 29, 2020 -- A boat with refugees and migrants arrives at Skala Sikaminias, on the Greek island of Lesbos, Greece, Feb. 29, 2020. Greek authorities suspended the operation of the customs post on the land border with Turkey on Friday, as groups of refugees and migrants were gathering on the Turkish side of the border, Greek national news agency AMNA reported. More than one million refugees and migrants have reached Greece since 2015, mainly coming from Turkish shores, seeking refuge in Europe from war and poverty. GREECE-LESBOS-MIGRANT-REFUGEE MariosxLolos PUBLICATIONxNOTxINxCHN

طريق الهجرة بين الجزائر وإسبانيا.. "المزيد من الضحايا غير المرئيين" 11.02.2023

على الرغم من المآسي العديدة التي تحدث كل عام على طريق الهجرة بين الساحل الجزائري وإسبانيا، فإن معظمها تبقى "غير مرئية". نشرت منظمة "كاميناندو فرونتيرا" تقريرا في بداية فبراير، تحدثت فيه عن بعض الحقائق.

Landing of migrants in Trapani, Italy Landing of migrants in Trapani Sicily Over 800 people recovered at sea in various rescue operations from the ship Sea Eye 4 disembark in the port of Trapani after waiting at sea for several days. Many women and children are among the migrants. Trapani Sicily november 7, 2021. Trapani TP Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xGabrielexMaricchiolox maricchiolo-maricchi211107_npkjB

هل تشجع سفن الانقاذ على الهجرة غير القانونية؟ 01.02.2023

من وجهة نظر عدد من المسؤولين الأوروبيين، تشجع عمليات مساعدة المهاجرين في عرض البحر على الهجرة غير الشرعية، بيد أن تحقيقاً صحفياً خرج بنتيجة مغايرة.