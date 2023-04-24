 لماذا يدفع البعض الملايين لشراء حفريات الديناصورات؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 24.04.2023

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علوم وتكنولوجيا

لماذا يدفع البعض الملايين لشراء حفريات الديناصورات؟

تساعد المزادات التي تبيع عظام الديناصورات بملايين الدولارات، في تسليط الضوء على عالم تلك الكائنات العملاقة. فما دوافع شراء هذه الهياكل العظمية القديمة. وهل يعد الأمر مجرد بذخ أم أن الأمر يبشر بجني أموال طائلة؟

شهد الأعوام الماضية ازدهارا في شراء حفريات الديناصورات التي أصبحت استثمارا

شهد الأعوام الماضية ازدهارا في شراء حفريات الديناصورات

لا يوجد إنسان سيرفض امتلاك "تيرانوصوروس ركس" الذي يعرف اختصارا باسم "تي. ركس" فقد يمكن استخدامه لتخويف الجيران أو وضع رسوم لمن يريد رؤيته فيما سيزداد سعره بمرور الوقت نظرا لأنه يعد بالشيء النادر. فهل يشير ذلك إلى أن شراء الهياكل العظمية القديمة تعد مجالا استثماريا رائعا؟

بيد أن الاستثمار في هذه العظام القديمة ليس متاحا للجميع إذ أن الأمر مقتصر على فئة بعينها نظرا لأنه يتطلب الكثير من الشروط، لاسيما أموال طائلة والحاجة إلى مساحة كبيرة، لكن هناك شيئا جيدا في ذلك وهو أن مثل هذه الهياكل من الصعب سرقتها في ضوء أنها كبيرة الحجم.

وقد أخذ متحف التاريخ الطبيعي في أبو ظبي في الاعتبار كل هذه الأمور عندما اشترى حفرية أغلى ديناصور  في العالم بقيمة 32 مليون دولار في مزاد كريستي عام 2020 فيما تعود الحفرية لديناصور "ستان" من نوع "تيرانوصور" يبلغ من العمر 67 مليون عام.

ويمتلك المتحف الذي من المقرر افتتاحه عام 2025 الكثير من الموارد لاستيعاب الحفرية التي يبلغ طولها حوالي 12 مترا وارتفاعها نحو 4 أمتار فضلا عن أنها تتألف من 188 عظمة فيما عُثر عليها بولاية داكوتا الجنوبية عام 1987.وتتواجد معظم الهياكل العظمية البالغة عددها 50 والتي تعود لـ "تي. ركس" وجرى العثور عليها منذ عام 1902، في متاحف التاريخ الطبيعي.

وللمرة الأولى في أوروبا والمرة الثالثة على مستوى العالم باعت دار كولر للمزادات في سويسرا هيكلا عظميا كاملا لتي ريكس بجودة استثنائية في مزاد يوم الثلاثاء (18 نيسان/ أبريل 2023)، كما قالت في بيان لها. وبُيع الهيكل العظمي مقابل 5.5 مليون فرنك سويسري (6.13 مليون دولار) لكن السعر كان أقل من المتوقع.

يمتلك المتحف الذي من المقرر افتتاحه عام 2025 الكثير من الموارد لاستيعاب الحفرية التي يبلغ طولها حوالي 12 مترا وارتفاعها نحو 4 أمتار

أشترى متحف التاريخ الطبيعي في أبو ظبي حفرية أغلى ديناصور في العالم عام 2020 تعود لديناصور  "ستان" من نوع "تيرانوصور"

ويصل ارتفاع الهيكل العظمي تي.آر.إكس-293 ترينتي إلى 3.9 متر وطوله 11.6 مترا، وهو مؤلف من 293 عظمة من ثلاثة تيرانوصورات ركس عُثر عليها بين عامي 2008 و2023 في ولايتي مونتانا ووايومنج الأمريكيتين.

وعرض مشتر لم يُكشف عن اسمه السعر الفائز في المزاد وهو 4.8 مليون فرنك سويسري أي أقل من التقدير الذي تراوح بين خمسة وثمانية ملايين فرنك سويسري لكن السعر الإجمالي ارتفع بعد إضافة علاوة المشتري ورسوم دار مزادات كولر ووصل إلى 5.5 مليون فرنك سويسري.

يشار إلى أن الباحثين قد أعلنوا عام 2021 عن أول إحصاء لعدد  ديناصورات "تي. ركس" ، حيث قالوا إن 2.5 مليار ديناصور سكنت غرب أمريكا الشمالية على مدى 2.4 مليون عام.

مختارات

هوس الديناصورات

ولا يعد مزاد كريستي الوحيد الذي يمكن من خلاله شراء عظام  الديناصورات باهظة الثمن بل تضم القائمة دار "سوذبي" للمزادات ودار مزادات "دروت" في باريس. ومع ذلك، فقد تسبب مزادان أواخر العام الماضي في إثارة القلق إذ أعلن دار كريستيز للمزادات إلغاء عملية البيع المثيرة للجدل لهيكل عظمي يعود إلى "تيرانوصور ريكس" في هونغ كونغ وسط شكوك حيال مدى أصالة الحفرية.

وبعد ذلك، أُصيب القائمون على هذا المجال بخيبة أمل بعد بيع هيكل عظمي كامل لغورغوصور، وهو نوع من الديناصورات من عائلة "تي. ريكس" بنحو 6,1 ملايين دولار في سعر أقل بكثير من السعر الخاص بالتيرانوصور ريكس الذي بيع بـ 31,8 مليون دولار عام 2020 في مزاد بنيويورك.

التوثيق من الحفريات

وإلى جانب بيع هذه العظام النادرة التي تعود الديناصورات من عائلة "تي. ريكس"، تحاول دور المزادات إقناع هواة جمع العملات ورجال الأعمال شراء البيض المتحجر والأسنان الضخمة والنيازك والمعادن و حتى خيوط من شعر الماموث الصوفي ذو الشعر الكثيف.

تمتلك كلوديا فلوريان، المسؤولة عن قسم التاريخ الطبيعي في دار بونهامز للمزادات بمدينة لوس أنجلوس، خبرة تفوق 30 عاما في هذا المجال

تمتلك كلوديا فلوريان، المسؤولة عن قسم التاريخ الطبيعي في دار "بونهامز" للمزادات بمدينة لوس أنجلوس، خبرة تفوق 30 عاما في هذا المجال

ورغم أن هذه القطع ليست جذابة مثل  عظام الديناصورات، إلا أنها ما زالت جزءا من التاريخ الماضي وتعد نادرة في الكثير من الأحيان.

وفي مقابلة مع DW، قالت كلوديا فلوريان، المسؤولة عن قسم التاريخ الطبيعي في دار "بونهامز" للمزادات بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، إن الحفريات تعد "نادرة نظرا لأنها في حاجة إلى ظروف معينة حتى تصل إلينا رغم طول الفترة. يجب أن يكون الكائن الحي قد دُفن بطريقة سريعة حتى يتم حفظه وتحويله إلى أحجار".

وقد قدم دار مزادات بونهامز بعض النصائح للمشترين والمغامرين الذين يرغبون في شراء هذه العظام النادرة فيما تعد الجودة والأصالة هذه العظام من العوامل الرئيسية التي يجب مراعاتها فضلا عن وجود أوراق تثبت أن عمليات التنقيب جرت وفق القانون. وأضافت فلوريان ذات خبرة تفوق 39 عاما في هذا المجال أن "ندرة العظام ومدى اكتمالها وحالتها توثر على سعر بيعها في المزاد".

الجدير بالذكر أنه خلال السنوات الأولى من جائحة كورونا، شرع كثيرون في ضخ استثمارات في شراء أصول غير تقليدية مثل العملات المشفرة والنبيذ والأحذية الرياضية و ما يُعرف بـ "الرموز غير القابلة للإستبدال" وحتى المقتنيات الثمينة، لكن بعد زوال الوباء هل يستمر هذا الأمر؟

جمال الماضي البعيد

تحاول دار مزادات بونهامز التي تمتلك الآن 14 صالة عرض في جميع أنحاء العالم، شق طريقها في سوق التاريخ الطبيعي حيث حصدت مزاداتها أكثر من مليار دولار لأول مرة العام الماضي بزيادة قدرها 27 ٪ عن العام السابق فيما جاء حوالي 4 ملايين دولار من 11 مزادات خاصة  بالتاريخ الطبيعي  حيث تضمنت ثلاثة منها حفريات.

وفي ضوء ذلك، تبدو كلوديا فلوريان متفائلة لكنها حذرة أيضا حاليا تجاه مصير هذا السوق، مضيفة "شهد سوق الحفريات زخما كبيرا وارتفاعا كبيرا في الأسعار خلال السنوات الثلاث إلى الخمس الماضية بسبب زيادة اهتمام الجمهور وبالتالي زيادة الطلب، لكن قد يشهد العام أو العامين المقبلين استقرارا على مستوى البيع خاصة في حالة وجود تباطؤ أو ركود اقتصادي".

ومن أجل إثبات كيف ارتفعت أسعار الحفريات، قالت فلوريان إنه جرى بيع جمجمة دب كهف بيعت في نيويورك مقابل 4،750 دولارًا في عام 2012 فيما تم بيع جمجمة مماثلة في عام 2022 بأكثر من 26 ألفا في باريس.

تعد أعمال التنقيب عن الحفريات شاقة وتستغرق الكثير من الوقت

تعد أعمال التنقيب عن الحفريات شاقة وتستغرق الكثير من الوقت

وأضافت أنه جرى بيع سن واحد يعود لديناصور من أسرة "تي. ريكس" بأكثر من 11 ألف دولار عام 2013، لكن بعد تسع سنوات  تم بيع سن مماثل بقرابة ضعف هذا المبلغ.

إرشادات هامة عند شراء الحفريات

ويرى الخبراء أن هناك إرشادات يتعين وضعها في عين الاعتبار عند الاستثمار في شراء الحفريات سواء أكانت كبيرة أو صغيرة الحجم.

ويقول الخبراء إنه يجب البحث في أصول هذه الحفريات لأن ليس كل الحفريات تعد نادرة كما أن هناك الكثير من  الحفريات مزيفة  فيما ينصح الخبراء بالتنوع في شراء الحفريات مع أفضلية شراء الأشياء التي لها سجل حافل وتوثيق حيال الجهة المالكة.

ويشير الخبراء إلى أنه رغم ذلك، فإن هذا الأمر لا يعد ضمانا على النجاح في المستقبل لكن ذلك يحمل في طياته بعض الإرشادات.

وبالنسبة للحفريات الهامة يتعين الحصول على حق الاستنساخ لأن امتلاك الحفريات لا يعني امتلاك حق إعادة الإنتاج فرغم أن متحف التاريخ الطبيعي في أبو ظبي قد اشترى حفرية أغلى  ديناصور  في العالم، إلا أن إجراء أي عمليات استنساخ تعود إلى معهد بلاك هيلز للبحوث الجيولوجية.

 

تيموثي روكس / م. ع

  • Deutschland Sonderausstellung Spinosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    في فيلم "الحديقة الجوراسية" الذي أخرجه ستيفن سبيلبرغ، يتواجه الديناصوران "سبينوصورس" و تيرانوصورس" في معركةٍ دامية. ما حدث كان مستوحى تماماً من الخيال العلمي، لأن الوقائع تُشيرُ إلى وجود فجوة زمنية تُقَدر بأربعين مليون سنة بين الديناصورين. وقد عُثِرَ على الهيكل العظمي لهذا الديناصور منذ بضع سنوات في المغرب. أما الهيكل المتواجد في متحف برلين للتاريخ الطبيعي فماهو إلا نموذج مُخَصَص للعرض.

  • USA Spinosaurus Aegyptiacus in Washington

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    عاش الديناصور"سبينوصورس" قبل مائة مليون سنة، وكان نوعاً فريداً من أنواع الديناصورات، إذ كان يعيش في بيئة مائية. كما كان بمقدوره مضغ فريسته بفكيه القويين والتهامها حتى العظام. عُثِرَ على عظام هذا الديناصور لأول مرة عام 1912، إلا أن الفوضى التي رافقت الحرب العالمية الأولى أدت إلى إختفائها. ويعرض متحف التاريخ الطبيعي في هذه الأيام أول نموذج بالحجم الطبيعي للهيكل العظمي لديناصور "سبينوصورس".

  • Naturkundemuseum Berlin Tristan Kopf

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    أمسى بإمكان مُحبي الديناصورات مشاهدة الديناصور "سبينوصورس" وهو يقف جنباً إلى جنب مع الديناصور "تيرانوصورس" المعروف بـ "تي ريكس". وتنتهي فعاليات معرض الديناصور "سبينوصورس" في الثاني عشر من يونيو/ حزيران. أما معرض الديناصور "تي ريكس"، الذي يُعْرَف أيضاً بإسم "تريستان لوتو"، و هو اسم ابن أحد مالكي الديناصور، فسيستمر بتقديم عروضه اعتباراً من شهر ديسمبر/ كانون الأول في برلين ولمدة ثلاث سنوات.

  • Deutschland Dino Ausstellung im Naturkundemuseum Berlin Niels Nielsen

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    نظراً لثقل وزن الجمجمة مقارنة بطول الهيكل العظمي لديناصور "تي ريكس"، الذي يبلغ 12 متراً، فإنها تُعْرَض في واجهة عرض منفصلة بمتحف برلين للتاريخ الطبيعي. وقد استخدمت تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتشكيل نسخة مماثلة للجمجمة الأصلية وثُبِتَت على الهيكل العظمي. يبلغ طول الجمجمة متراً ونصف المتر وهي بنسبة ثمانية وتسعين في المائة بحالة جيدة.

  • Argentinien Riesendinosaurier entdeckt

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يبلغ طول الديناصور "سبيغوصورس" 40 متراً ويبلغ ارتفاعه عن الأرض 20 متراً ووزنه 80 طناً. هذه العظام التي اكتشفت عام 2014 في الأرجنتين تُعْتَبر الأضخم لديناصور يكتشف حتى الآن. ونظراً لعدم اكتمال عملية الكشف عن الهيكل العظمي بشكل كلي، فإن الخبراء في برلين يتكهنون بمدى ضخامة الديناصور"ستيغوصورس" ومعرفة حجمه الحقيقي.

  • England Sonderausstellung Stegosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    على عكس الديناصورات في متحف برلين للتاريخ الطبيعي، يُعْتَبَر الديناصور"سبيغوصورس" من الكائنات المُسالمة التي تعتمد في غذائها على النباتات. كما يُعْتَبَر هيكله العظمي، الذي يتألف من 300 قطعة من العظام، هو الهيكل الأكثر كمالاً، إذ يبلغ طولة من الرأس حتى الذيل ستة أمتار وستين سنتيمتراً، وهو يعرض الآن في متحف التاريخ الطبيعي بلندن.

  • USA Sonderausstellung Titanosaurus

    ديناصوراتٌ منقرضة في متاحفَ عالمية

    يُعْرَض الديناصور "تيرانوصورس ريكس" في المتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي بمدينة نيويورك. وتتميز عظام الهيكل العظمي بحالتها السليمة التي تدعو للإعجاب. وقد اكتشف الهيكل العظمي من قبل شركة بترول ألمانية كانت تقوم بأعمال التنقيب عن البترول في الأرجنتين. وتقع المنطقة التي اكتشفَ فيها الهيكل العظمي بمنطقة "باتاغونيا" جنوب الأرجنتين، وهي منطقة جذب لعلماء الأحياء والمستحاثات.

    الكاتب: غالية داغستاني/ زابينه أولتسه