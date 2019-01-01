 لماذا يجب أن تتناول وجبة فطور ″ملكية″؟ | عالم المنوعات | DW | 07.03.2019

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منوعات

لماذا يجب أن تتناول وجبة فطور "ملكية"؟

على الرغم من أهمية وجبة الفطور التي يشار إليها دائماً، غير أن العديد من الأشخاص قد يتجاهلونها، الأمر الذي قد يشكل خطورة على صحتهم وخصوصاً على صحة القلب. فما علاقة الفطور مع القلب وما هي كمية الطعام الأفضل يومياً؟

Gedeckter Frühstückstisch (Fotolia/kab-vision)

"افطر كالملك، وتغدى كالأمير، وتعشى كالفقير"، هذه المقولة الألمانية تعبر بوضوح عن أهمية وجبة الفطور خلال اليوم وللتشجيع على تناول وجبة فطور غنية ومتنوعة لتمدك بالطاقة والحيوية خلال النهار وتقوم بمهامك اليومية بكامل النشاط. ومؤخراً تم ربط تناول الفطور بصحة القلب. فما هي أهمية وجبة الفطور لصحة القلب والشرايين؟

مختارات

يرتكب كثير منا العديد من الأخطاء فيما يتعلق بوجبة الفطور الصباحي، التي تعتبر من أهم الوجبات خلال اليوم، لأنها تمد الجسم بالطاقة الضرورية وتحافظ على توازن السكر في الدم. تعرف على بعض تلك الأخطاء الشائعة. (28.09.2018)

من يسعى إلى إنقاص وزنه عليه أن يتناول وجبة فطور شاملة ويكتفي بوجبات متواضعة طيلة بقية اليوم. هذا الاعتقاد شائع بين كثير من الناس ممن يطمحون إلى إنقاص وزنهم. لكن تحليلا راجع مجموعة من الدراسات السابقة أدحض ذلك. (07.02.2019)

دراسات عديدة سابقة قد أكدت على أهمية الفطور للصحة بشكل عام، ومؤخراً أظهرت دراسة أهمية تناول وجبة فطور غنية بالسعرات الحرارية لتعزيز صحة القلب. فقد كشف باحثون يونانيون عن وجود علاقة بين تناول 400 سعرة حرارية على الأقل في الصباح وتخفيض مستوى تراكم الترسبات في الشرايين، الذي يعتبر السبب الرئيسي لأمراض القلب، بحسب ما نشره موقع "ديلي ميل" البريطاني.

لم يحدد الفريق نوع أطعمة معينة يجب تناولها على الفطور، غير أنهم أشاروا إلى أن الأجبان ومنتجات الألبان والحبوب والخبز هي الأطعمة الرئيسية التي ينصح بتناولها على الفطور.

وقام باحثون في جامعة كابوديستريان في أثينا بتقييم حوالي ألفي شخص قسموا إلى ثلاث مجموعات بناءً على استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية. وأظهرت نتائج الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة فطور غنية بالسعرات الحرارية (ما لا يقل عن خُمس احتياجهم من السعرات الحرارية يومياً) قد انخفضت نسبة تراكم الترسبات في الشرايين لديهم بشكل ملحوظ بالمقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا وجبة فطور منخفضة السعرات الحرارية.

وتذكر هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية أن المرأة الطبيعية تحتاج إلى ألفي سعرة حرارية في اليوم، بينما يبلغ متوسط ما يحتاجه الرجل يومياً نحو 2500 سعرة حرارية، بحسب ما نشره موقع "نيوزماكس" الأميركي.

وقال الدكتور سوتيريوس تسالاماندريس، باحث في الدراسة: "يجب أن يكون الفطور الغني بالطاقة جزءاً من نمط الحياة الصحي".

ر.ض/ ي.أ

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    أربعة نماذج من الفطور في ألمانيا

    أظهر استطلاع للرأي، حول مكونات وجبة الفطور لدى الألمان، وجود أربعة نماذج مختلفة من وجبات الفطور. فهناك، من يحبذ فطورا يكون فيه الخبز الحلو عنصرا أساسياً، بينما يميل آخر إلى تناول فطور يغلب الشوفان على باقي مكوناته. كما أظهر الاستطلاع أيضاً أن هناك فئة تفضل الفطور الدسم، وأخرى تستغني عن تناول وجبة الفطور.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    مكونات الفطور الحلو

    يتناول مفضلو الخبز الحلو في وجبة الفطور عادة خبز القمح مع الزبدة أو الشوكولاتة المعدة للدهن أو العسل، فيما يشربون فنجانا من القهوة مع حليب مركز.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور حلو بأسلوب صحي

    وينصح خبراء التغذية أولئك الذين يفضلون تناول الخبز الحلو في وجبة الفطور، بدهن الخبز بخلطة الجوز الممزوج بالموز بدلا من دهنه بالزبدة والمربى. فخلطة الجوز حلوة ودسمة وطعمها لذيذ، كما أنها تغطي 50 في المائة من حاجة الجسم من فيتامين E.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تناول الشوفان في الفطور

    أما أولئك الذين يفضلون الشوفان في الفطور، فيتناولون إناء من الكورن فليكس الحلو مع الحليب. وهنا ينصح خبراء التغذية بزيادة نسبة الشوفان بشكل تدريجي وإضافة قطع من الفواكه الطازجة بدلا من حبوب الكورن فليكس الحلوة. ويستحسن أن تضاف أيضا بعض القطع من الجوز لاحتوائها على كميات كبيرة من الأحماض الدهنية المفيدة للجسم.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    وجبة الفطور الدسمة

    تتكون وجبة الفطور الدسمة في ألمانيا في الغالب من خبز الجاودار والزبدة والسجق القابل للدهن.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    فطور دسم بلمسات صحية

    يمكن تعويض خبز الجاودار والزبدة وسجق اللحم بخبز الدقيق الأسمر وسجق الكبد. فسجق الكبد يحتوي على كثير من المغذيات الدقيقة ونسبة قليلة من الدهنيات، كما أن خبز الدقيق الأسمر يطيل مدة الإحساس بالشبع بسبب احتوائه على كثير من الألياف. كما يمكن إضافة قطع صغيرة من الخيار أو الطماطم إلى ذلك.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    عدم تناول وجبة الفطور

    لا يتناول كثير من الناس وجبة الفطور نظرا لضيق الوقت أو لانعدام الشهية. ومع مرور الوقت يشعرون بالجوع، مما يضطرهم إلى تناول وجبات خفيفة قد لا تكون صحية.

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    كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

    تعويض الفطور بغذاء صحي

    لا يرى خبراء التغذية في عدم تناول وجبة الفطور أمرا مقلقا، لكنهم ينصحون بتناول طعام صحي لدى الشعور بالجوع، كتناول قطعة من الموز أو شرب فنجان قهوة بالحليب.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

كيف تجعل وجبة الفطور صحية أكثر

تعتبر وجبة الفطور من أهم الوجبات اليومية التي يحتاجها جسم الإنسان. لكن بعض خبراء التغذية لا يرون في عدم تناولها أمرا مقلقاً. لكنهم ينصحون بتناول طعام صحي عند الشعور بالجوع، كما أنهم يحثون على جعل وجبة الفطور صحية أكثر. (21.10.2013)  

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