 لماذا يثير تعيين مانشستر يونايتد للألماني رانغنيك تخوّف المنافسين؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.11.2021

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رياضة

لماذا يثير تعيين مانشستر يونايتد للألماني رانغنيك تخوّف المنافسين؟

يستعين مانشستر يونايتد بالخبرة الألمانية ممثلة في رالف رانغنيك لتجاوز المرحلة الانتقالية. هذا الاسم لم يدرب فرقاً خارج ألمانيا، لكن ما حققه مع عدة فرق يجعل منافسي اليونايتد ينظرون إليه بكثير من القلق.

يستعين مانشستر يونايتد بالخبرة الألمانية ممثلة في رالف رانييك لتجاوز المرحلة الانتقالية

يستعين مانشستر يونايتد بالخبرة الألمانية ممثلة في رالف رانييك لتجاوز المرحلة الانتقالية

أحدث خبر توجه مانشستر يونايتد للتعاقد مع المدرب الألماني رالف رانغنيك أو (رانييك) لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم، خلفاً لأولي غونار سولشاير، مفاجأة بين المشجعين الذين كانوا يتوقعون مدرباً آخر كزين الدين زيدان أو ماوريتسيو بوتشيتينو، لكن في النهاية كان المدرب الألماني هو الأنسب.

ولم يتم الإعلان رسمياً من النادي عن التعاقد، لكن جل وسائل الإعلام تحدثت عن أن الأمر هو مسألة وقت فقط ريثما يصدر تصريح بالعمل للمدرب الألماني، الذي سيغادر فريق سبارتاك موسكو، حيث يعمل كرئيس للتنمية والرياضة. ووفق تسريبات العقد، سيعمل رانغنيك بعد نهاية هذا الموسم في دور استشاري مع نادي مانشستر يونايتد لتطويره.

لكن خبر التعاقد معه ليس جيداً لمنافسي اليونايتد، فالمدرب له سجل ناجح للغاية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بإعادة تنظيم الفرق، وهو ما يحتاج له النادي الإنجليزي، الذي يعيش حالة من التخبط منذ رحيل السير أليكس فيرغسون عن النادي عام 2013. هذا ما عبر عنه يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بقوله: "للأسف سيأتي مدرب جيد".

بدأ رانغنيك، البالغ من العمر 63 عاماً، مشواره التدريبي عام 1983، وحقق نجاحات كثيرة مع عدة فرق ألمانية. كما يمتلك فلسفة خاصة في التدريب تعتمد على الضغط الكبير على المنافس. ويرى الكثيرون أنه أثر بشكل كبير على طريقة تدريب يورغن كلوب وتوماس توخيل، إذ كان هذا الأخير لاعباً عنده، وتحديداً في نادي أولم 1846.

Fussball Bundesliga l Trainer Rangnick vor Rueckkehr zu Schalke .

فاز رانغنيك بكأس ألمانيا مع شالكه 04 ووصل معه إلى نصف نهائي دوري الأبطال عام 2011

 

مختارات

يعد فريق ريد بول لايبزيغ صاحب أفضل نتائج للموسم الأول لفريق صاعد في تاريخ الدوري الألماني بوندسليغا. ونظرا لتجربته السابقة مع نادي هوفنهايم يخشى رالف رانغنيك المدير الرياضي بلايبزيغ أن يصاب نجوم فريقه بالغرور.

ورغم فوز رانغنيك بكأس ألمانيا مع نادي شالكه ووصوله معه إلى نصف نهائي دوري الأبطال عام 2011، إلا أن نجاحاته يمكن إجمالها مع ثلاثة فرق:

مع فريق أولم 1846: استطاع المدرب أن ينقل هذا الفريق المغمور من منافسات دوري الدرجة الثالثة في جنوب ألمانيا، إلى الدرجة الأولى من الدوري الألماني، في مفاجأة مدوية حققها هذا الفريق للمرة الأولى في تاريخه.

مع فريق هوفنهايم: بعد فترة تدريبية لم تكن ناجحة مع شتوتغارت ومع هانوفر ومع شالكه، تعاقد المدرب مع فريق صغير هو هوفنهايم 1899، والذي كان هو الآخر في دوري الهواة. لكن بفضل ثقة مالك النادي فيه، استطاع رانغنيك تكوين فريق قوي وصل به إلى دوري الدرجة الثانية، ثم الدرجة الأولى، فيما يشبه المستحيل، وبلغ معه كذلك نهائي كأس ألمانيا.

مع فريق لايبيزغ: لم يكن هذا النادي معروفاً كثيراً في الساحة، خصوصاً أنه حديث التأسيس. لكن بعد تولي رانغنيك تدريبه لفترة قصيرة عام 2015 ثم لعامين من 2018، استطاع تطبيق فلسفته وبنى فريقاً قوياً، وحقق مع النادي المركز الثالث في موسم 2019- 2020 كما وصل إلى نهائي كأس ألمانيا.

إسماعيل عزام

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تقارير: رانغنيك يقترب من تدريب مانشستر يونايتد مؤقتا 25.11.2021

ذكر تقارير أن مانشستر يونايتد توصل إلى اتفاق مع الألماني رالف رانغنيك، المدرب السابق للايبزيغ وشالكه وهوفنهايم، لتدريب "الشياطين الحمر" لستة أشهر بعد رحيل سولشار. وقال مستشار لرانغنيك إن أخبار التعاقد ليست خاطئة.