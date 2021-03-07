لماذا يتوقف البعض عن اتباع حمية خاصة لإنقاص الوزن؟

لاشك أن الوزن الزائد من بين أبرز المشكلات، التي يعاني منها ملايين الناس حول العالم، لا سيما وأن الوزن الزائد له عواقب جد وخيمة على حياة الإنسان، وقد يحول حياته إلى جحيم حقيقي، ما لم يتخذ خطوات جادة للتعامل معه تجنبا لتفاقم الوضع.

وازدادت مشكلة الوزن الزائد بشكل واضح خلال أزمة كورونا بسبب الإجراءات المفروضة في أكثر من مكان للحد من انتشار الفيروس. ويحاول الكثير من الناس التخلص من الوزن الزائد، والحصول على قوام رشيق.

ويتبع البعض بعض الخطوات "القاسية" أحيانا مثل حمية غذائية صارمة وغيرها أملاً في تخفيف الوزن، إلا أنه يلاحظ فشل الكثير من الناس في طريقهم المنشود نحو إنقاص الوزن، رغم محاولاتهم المتواصلة لتحقيق هذا الهدف، مما يطرح عدة تساؤلات عن السبب وراء ذلك.

وفي هذا الشأن، نقل موقع "تي أونلاين" الألماني عن المدرب الشخصي جان ماغنوس باهمان قوله، إنه يجب فهم الغرض من اتباع حمية غذائية معينة والهدف منها أمر مهم جدا عند اتباع حمية غذائية طويلة الأمد.

وتابع المدرب الشخصي من مدينة هانوفر الألمانية كلامه قائلاً، إن المشكلة تكمن بالخصوص في أن الكثير من الناس يتخلون عن البرامج الصارمة بعد وقت قصير جدا من بدء القيام بها، ويشعرون بالإحباط والفشل وبالتالي فقدان الحافز.

وواصل باهمان "دائما ما ستكون هناك مواقف يومية تتطلب منك اتخاذ قرارات لها علاقة بنظامك الغذائي. مثلا هل يجب أن أذهب إلى المطعم الإيطالي هذا المساء أم؟ هل يمكن أن أسمح لنفسي بالقيام بذلك؟". وأضاف: "أي شخص يعرف الهدف الفعلي للنظام الغذائي سيجد إجابات سريعة ومرنة لهذه الأسئلة. فالفهم العميق هو دائما الخطوة الأولى للنجاح".

ولفت نفس المتحدث أن ممارسة الرياضة بمختلف أنواعها أمر مهم، إلا أنه عندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، فإن النظام الغذائي المتبع "يلعب دورا مهما بشكل واضح"، مضيفا "إذا لم تغير أي شيء في نظامك الغذائي فلن تفقد أي وزن على المدى الطويل".

من جهة أخرى، توصلت أبحاث نشرت مؤخراً أن تغيير عاداتنا وسلوكياتنا أمر يساعد على التخلص من الوزن الزائد والتحكم في وزننا. ويشير موقع "ذا كونفيرسيشن" أنه يجب تحديد الأهداف ووضع خطة منطقية يمكن الوصول إليها.

وأوضح الموقع الأمريكي أن تحديد الأهداف يحفز على مواصلة النظام الغذائي الذي تتبعه، والنشاطات الرياضية التي قررت ممارستها. كما أن وضع خطة قابلة للتحقيق تساعد على الوصول إلى النتيجة المرجوة مثل خسارة عدد معين من الكيلوغرامات في وقت محدد وواقعي تضعه.

ر.م/ أ.ح