لماذا يتوجب عليك عدم قتل العناكب في منزلك

قد يمثل وجود عناكب في البيت سيناريو رعب، إذ يظهر العنكبوت فجأة في المنزل ويزحف على الجدران. تريد سيدة المنزل أن يرحل دون رجعة، لكن قد يكون من المفيد أن تعامل العنكبوت كصديق وليس كعدو!

من المسلم به أن العناكب لا تتمتع بأفضل سمعة. فوجودها على الحائط وخيوطها المعلقة قد لا تبدو كمشهد جميل بيد أن موقع فت فور فن الألماني ينصح بالتعامل مع العناكب بشكل أفضل، فعلى الرغم من سوء السمعة التي تتمتع بها العناكب، إلا أنها تعتبر حيوانات مفيدة جدًا، حيث تقوم بأكل العديد من الحشرات الضارة، مثل الذباب والبعوض وحتى حشرة العث الضارة، وتساعد في الحفاظ على نظافة المنزل من الآفات.

كما تقوم العناكب خاصة في الحدائق المنزلية، بتناول ما يصل إلى كيلوغرامين من الحشرات سنويًا. وبالتالي، ينبغي على الناس النظر إلى العناكب على أنها حيوانات مفيدة، ويجب أن يتذكر الناس أن العناكب عادةً لا تشكل خطرًا على البشر، حيث لا تلدغ أو تلسع الإنسان.

التخلص من العناكب

في معظم الحالات يلجأ البعض إلى شفط العنكبوت عبر المكنسة الكهربائية أو حتى ضربه بجسم صلب قبل التخلص منه، بيد أن هذه ليست فكرة جيدة. من ناحية، سيعاني العنكبوت من موت مؤلم، ولكن من الممكن أيضا أن يبقى العنكبوت حيا في الجهاز ويزحف مرة أخرى إلى الخارج.

هناك أشخاص يحاولون سحق العنكبوت أو ضربه بجسم صلب بيد أن فوائد العناكب تتعدى مجرد كونها تزين الزوايا بشبكاتها، حيث تقوم بمحاربة الحشرات الضارة بشكل فعّال في منزلك.

لذلك إذا لم ترغب بالتأقلم مع وجود العنكبوت في منزلك بالرغم من علمك بأنه يقوم بجهد لتخليصك من الحشرات الضارة، يمكنك ببساطة التخلص منها بنقلها إلى الخارج بواسطة كأس، بدلاً من قتلها.

فلنتعلم معًا كيف نرى العناكب بعيون مختلفة ونعيش في تناغم مع هذه الكائنات الصغيرة، فربما تكون العناكب أكثر فائدة بكثير مما نعتقد!

ع.أ.ج