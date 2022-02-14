 لماذا يتقدم الإنسان في السن ويشيخ بينما كائنات أخرى لا تشيخ أبدا؟ | علوم وتكنولوجيا | آخر الاكتشافات والدراسات من DW عربية | DW | 26.09.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

علوم وتكنولوجيا

لماذا يتقدم الإنسان في السن ويشيخ بينما كائنات أخرى لا تشيخ أبدا؟

بسبب مخاطر الحياة في البرية، كان الإنسان ومعظم الحيوانات تموت غالبا قبل أن تصل إلى مرحلة الشيخوخة. وبينما يشيخ الإنسان؛ هناك كائنات لا تشيخ وبعضها يبدو أنه لا يموت وهناك أشجار تعيش آلاف الأعوام. المزيد بالمقال التالي.

المتحف الوطني للطبيقعة في هانوي بفيتنام (29/8/2015)

يرى العلماء أن التطور هو نتاج عملية بطيئة حيث تنقل الصفات الوراثية على مدار أجيال

لماذا نتقدم في السن؟ يعد السؤال الأكثر إلحاحا والمزعج للبشر منذ آلاف السنين ولا يزال مصدر حيرة للعلماء على مر العصور. ورغم التقدم العلمي الكبير، إلا أن العلماء لم يصلوا بعد إلى إجابة محددة حتى الآن، لكن بعض النتائج جرى التوصل إليها قد تساعد في فهم ذلك.

انهيار أنظمة الجسم

مع تقدم البشر في السن، تتدهور حالة أجهزة الجسم، فعلى سبيل المثال تضعف قدرتنا على الرؤية وتصبح أكثر سوءا، وتضعف مفاصل الجسم ويصبح الجلد ضعيفا ما يشير إلى أنه كلما تقدم الإنسان في السن، زادت فرص إصابته بالأمراض ليكون مصيره في النهاية الموت.

وفي مقابلة مع DW، قال توماس فلات، أستاذ علم الأحياء التطوري في جامعة فرايبورغ، إن نجاح التكاثر الذي يتعلق بقدرة الإنسان على إنتاج ذرية في حياته، يتراجع مع التقدم في السن.

وأضاف "هذا ما يحدث لمعظم الكائنات الحية إذ إن التطور من خلال الانتقاء أو الاصطفاء الطبيعي يتعلق بما نستطيع إنتاجه من نسل وذرية قادرة على الحياة. فكلما كان النسل الذي تنتجه أكثر قدرة على الحياة، سينتقل عدد كبير من الجينات (من الآباء إلى الأبناء) فالأمر يتعلق بزيادة النسل".

ويقول العلماء إن الجينات الجيدة هي القادرة على زيادة فرص الإنجاب والتكاثر ، فيما من المرجح أن تصبح هذه الجينات أكثر شيوعا بين السكان على مدى الأجيال.

طفرة تسبب في تلون جراد البحر الأزرق

طفرة تسبب في تلون جراد البحر الأزرق

الانتقاء الطبيعي؟

ويشير العلماء إلى أن "الانتقاء الطبيعي" يضعف مع تقدم الكائنات الحية في السن، ما يعني أن ما يحدث بعد وقوع عملية التكاثر أو التناسل، سيكون له تأثير ضئيل على جودة ما ينقله البشر إلى الأجيال التالية من جينات، ويمثل هذا الجزء الأساسي في فهم نظرية التطور.

وأيا كانت حالتك الصحية جيدة أم سيئة  مع التقدم في السن، فإن هذا الأمر لا يهم، لأن قدرة الإنسان على الإنجاب تضعف وتقل مع التقدم في السن.

وفي الماضي، فإن البشر ومعظم الكائنات الحية في البرية لم تكن تصل إلى عمر الشيوخية بسبب مخاطر الحياة البرية؛ ما يعني أن الانتقاء الطبيعي يضعف في الكائنات الحية مع تقدم السن. وفي ذلك، قال فلات إنه يمكن القول بأن "الكائنات التي تتقدم في السن كثيرا وتشيخ لا قيمة لها من منظور (نظرية) التطور".

مختارات

الطفرات؟

ومن أجل توضيح الأمر، علينا أن نتخيل أن إنسانا قد ورث بالصدفة طفرة أو تحورا خطيرا من شأنه أن يتسبب في آثار سلبية مع التقدم في العمر، لكن ورغم أن هذا الإنسان على الأرجح لن يعيش طويلا بما يكفي لرؤية هذه الآثار السيئة، إلا أن هذه الطفرة ستبقى في "الجينوم" الخاص به وسوف تنتقل إلى ذريته.

ولا يقتصر ذلك على جيل محدد بل يتكرر على مر الأجيال حيث تتراكم في جينات البشر طفرات تجعل التقدم في السن أو الشيوخية سيئا.

ويعد مرض "هنتنغتون" المثال الأوقع على تراكم الطفرات السلبية، حيث يصيب هذا المرض القاتل البشر بداية من سن الـ35 عاما.

وقد ذكر مقال نُشر في مجلة "BMC Biology" أن هذا الأمر يدل على أن الانتقاء الطبيعي يمكن أن يفضل بعض الطفرات، التي من شأنها أن تتسبب في تأثير إيجابي في سن مبكرة، لكن هذه الطفرات تتسبب في أثار سلبية مع التقدم في العمر.

يعيش قرش غرينلاند، أطول الحيوانات الفقرية عمرا، حتى 400 عام

يعيش قرش غرينلاند، أطول الحيوانات الفقرية عمرا، حتى 400 عام

ويُعتبر "جين BRCA1,2" من الأمثلة على الطفرات، إذ يزيد من خصوبة المرأة وخطر الإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

وقد سمح التقدم الكبير في الطب وأنظمة الطعام والظروف المعيشية الجيدة بتقدم البشر في السن، لكن هذا الأمر أدى إلى معاناة البشر مع الآثار السلبية للطفرات.

بعض الكائنات تعيش أطول من غيرها

عندما نتمعن الطبيعة، يمكن معرفة أن الشيوخة تتفاوت بين الكائنات الحية، فبعضها لا يتقدم في السن أي لا يشيخ أبداً على ما يبدو، إذ يبدو أن الكائن المعروف علميا باسم "هيدرا" والذي يعيش في المياه العذبة وقريب لقنديل البحر والشعاب المرجانية، لا يشيخ، فيما يبدو أنه يعيش للأبد.

كذلك هناك العديد من النباتات والأشجار لا تظهر عليها أي  علامات للشيخوخة  مثل صنوبر بريستليكون بالحوض العظيم غرب الولايات المتحدة، الذي يمكن أن يعيش لآلاف السنين، قد تصل إلى 5000 عام.

ولا يتوقف الأمر على الأشجار وإنما يمتد الأمر إلى الكائنات المائية إذ يعد قرش غرينلاند الذي يعد أطول الحيوانات الفقرية عمرا، مثالا على ذلك، إذ لا يصل إلى مرحلة النضج الجنسي إلا عندما يبلغ من العمر 150 عاما ويمكن أن يعيش حتى 400 عام.

نماذج اصطناعية لسلالة بشرية مثل الهومو سابين والنياندرتالر في إحدى صالات العرض في متحف موزي دس كونفلوينس في ليون الفرنسية (18/12/2014)

يقول علماء إن الجنس البشري العاقل "هومو سابين" (Homo sapien) الذي ننحدر منه، عاش قبل ملايين السنين إلى جانب أجناس أخرى بشرية انقرضت.

لكن في المقابل، لا تعيش بعض الكائنات طويلا، إذ يبلغ عمر أنثى البعوضة قرابة 50 يوما فقط.

ورغم عدم معرفة أسباب الاختلافات وراء ذلك، إلا أن هذا الأمر يرتبط بشكل جزئي بالتطور، ما يعني أن التأثيرات والضغوط البيئية ربما ساعدت في التكاثر السريع والعمر القصير لبعض الكائنات، فيما حدث العكس للكائنات الأخرى.

وفي مقابلة مع DW، قال سيباستيان غرونكه، الباحث في معهد ماكس بلانك لبيولوجيا الشيخوخة  في ألمانيا، إن الحيوانات المعرضة لخطر الموت يكون عمرها قصير.

وأضاف "يعد هذا الأمر منطقيا لأن هذه الحيوانات ليست في حاجة إلى تعزيز فرص عيشها بحالة جيدة لفترة طويلة إذا تدرك أنها تواجه على أي حال  خطر الموت بشكل كبير. إنها تفضل تعزيز التكاثر السريع حتى تتمكن من التكاثر قبل أن تموت".

إستيبان باردو / م ع

  • Macaroon (picture-alliance/Photononstop/B. Bacou)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الحلوى مضرة للبشرة!

    التركيز على الخيارات الصحية كأسلوب حياة من شأنه تعزيز الصحة البدنية والعقلية بل وطول العمر. ينصح الخبراء في موقع aurorahealth، باتباع عدة خطوات بسيطة لتفادى أمراض الشيخوخة والتمتع بصحة جيدة. إذ أنهم يحذرون من الإكثار من تناول الحلوى، مشيرين إلى أن السكر يزيد أيضا من عمر البشرة ويؤدي لفقدان مرونتها وحيويتها، بحسب الموقع الأمريكي المهتم بالأخبار الطبية.

  • älteres Ehepaar Picknick (picture-alliance/dpa/J.M. Guyon)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الذكريات الجميلة والنجاح

    أكد البروفيسور كلاوس روترمند، في حواره مع Dw، أن المرء في سن الشيخوخة يحتاج إلى قدر كبير من الثقة بالنفس. وينصح البروفيسور بالتركيز دائما على الأمور الإيجابية، أما السلبية فيجب أن يتعلم الشخص كيفية تقبلها. ويضيف أن الذكريات الجميلة والنجاح الذي يحققه المرء في شبابه، كلها أشياء تجعل من مرحلة الشيخوخة فترة ممتعة.

  • Senioren im Fitnessstudio (picture alliance/PAP)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    الرياضة تحارب الشيخوخة

    "الاستمتاع بالحياة مهم للتقدم بالعمر، ولا يتعارض مع تناول الأطعمة المحببة وممارسة الرياضة"، هذا ما أكده البروفيسور برند كلاينه غونك. وأوضح رئيس الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة، لـ Dw، أن الرياضة تٌبطئ التقدم بالعمر. وفسر ذلك بأن "الرياضة في الأساس تُجهد الجسم وتُتلف بعض ألياف العضلات ما يسبب الألم.. وهنا يقوم الجسم بترميم تلك الألياف التالفة لنحصل على كتلة عضلية جديدة أكبر من السابقة."

  • Frau kauft frisches Obst in einem Markt (picture-alliance/Photononstop)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    مضادات الأكسدة

    مع مرور الزمن يفقد الجسم قدرته على محاربة آثار الجذور الحرة التي تتكون نتيجة التعرض للمواد الكيماوية والملوثات، مما يؤدي للشيخوخة المبكرة. وينصح خبراء الصحة بتناول مضادات الأكسدة مثل الفيتامينات A و C و E وبيتا كاروتين الموجودة في الخضروات الطازجة والفاكهة. والتي تحارب الحرة وتصلح الخلايا وتوقف من تأثيرها عليها والحد من أضرارها.

  • Meditation am Meer (Colourbox)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    التأمل ضد الشيخوخة

    أكدت سارة لازار، عالمة الأعصاب بجامعة هارفارد، أن التأمل يلعب دورا كبيرا في تأخير الشيخوخة. وأظهرت دراستها في 2005 أن التأمل بانتظام قد يبطئ ضمور الدماغ الطبيعي المرتبط بالتقدم في السن. فالتأمل يحافظ على المادة الرمادية في الدماغ، وهى الأنسجة التي تحتوي على الخلايا العصبية المسؤولة عن معالجة المعلومات، وتتآكل تلك المادة مع التقدم في العمر، حسب المختصين بالأعصاب.

  • Junge Leute in einer Gruppe am Strand (picture-alliance/blickwinkel)

    هكذا تتحدى الشيخوخة

    علاقات جيدة لعمر أطول

    تابعت دراسة هارفارد لتنمية البالغين أكثر من 700 رجل منذ عام 1938. أظهرت النتائج أن العلاقات الاجتماعية الجيدة تعزز الصحة البدنية والعقلية وتقي من الشعور بالوحدة وتطيل العمر وتمنح الشعور بالسعادة. وفسر الخبراء ذلك بأن العلاقات الاجتماعية الآمنة تساعد على تقليل هرمونات الإجهاد مثل الكورتيزول، ما يعنى تأخير شيخوخة الدماغ والجسم. إعداد: سارة إبراهيم

    الكاتب: سارة إبراهيم


مواضيع ذات صلة

Eine Bewohnerin des Altenheims Maria Eich spielt auf einer Pflegestation das Spiel Memory und legt Kartenpaare zusammen.

ناقوس خطر.. الشرق الأوسط غير مستعد لارتفاع إصابات مرضى الزهايمر 14.02.2022

دقت دراسات ناقوس الخطر إزاء توقعات بزيادة معدل حالات الإصابة بمرض الخرف (الزهايمر) في الشرق الأوسط إذ يُتوقع بحلول عام 2050 أن يعاني قراية 14 مليون شخص من كبار السن  في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من الخرف.