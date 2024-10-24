لماذا يبدأ سن البلوغ في وقت مبكر؟

الطفل الذي يبلغ من العمر 11 عامًا سريع الانفعال باستمرار، والطفل الذي يبلغ من العمر 14 عامًا لديه حذاء بمقياس 47، الأطفال يدخلون سن البلوغ مبكرًا هذه الأيام. فهل يرجع ذلك إلى السموم البيئية أو العطور أو النظام الغذائي؟

كان ابن زميلة يعتقد أن خصلات شعر والدته الملونة رائعة. أما الآن فهو يقول: "أمي، ألا يمكنك أن تصيري طبيعية؟ عندما يشعر الآباء فجأة بـ "الحرج"، فربما انتقل الصغار إلى مرحلة سن البلوغ سريعا.

الوقت الذي يفرز فيه الجسم المزيد من الهرمونات الجنسية: الأستروجين والجستاجين لدى الفتيات والتستوستيرون لدى الذكور. وتؤدي هذه الهرمونات إلى تغيرات جسدية ونفسية. تعد التقلبات المزاجية أمراً طبيعياً، وكذلك الحاجة إلى الابتعاد عن الوالدين. خارجياً، ينمو شعر العانة لدى كلا الجنسين. تنمو أثداء الفتيات، يليها الحيض. تنكسر أصوات الأولاد وتنمو أعضائهم الجنسية ويبدؤون بالاحتلام.

يبدأ البلوغ قبل عام تقريباً اليوم

كل هذا يحدث في سن أبكر اليوم مما كان عليه في الماضي. فقد أظهرت دراسة أنه في عام 2013، بدأ البلوغ لدى الفتيات في المتوسط قبل عام تقريبًا مما كان عليه في عام 1977. كما يميل الفتيان أيضًا إلى بلوغ سن البلوغ في وقت مبكر، على الرغم من أن نتائج الدراسة ليست واضحة تمامًا كما هو الحال بالنسبة للفتيات.

حركة أقل، ووقت أطول أمام الشاشات - قد يكون هذا قد أثر أيضًا على التوازن الهرموني للأطفال أثناء جائحة فيروس كورونا صورة من: picture alliance / photothek

وفي القرن التاسع عشر، كانت أول دورة شهرية للشابات في أوروبا في سن 17 عامًا، وفي أوائل الستينيات، كانت في حوالي 13 عامًا. وفي الوقت الحالي، يبلغ المتوسط في ألمانيا 12.8 عامًا، وحسب تقرير بيتينا غولكه، رئيسة قسم الغدد الصماء لدى الأطفال في مستشفى بون الجامعي في ألمانيا. فإن ارتفاع مستويات المعيشة يمكن أن يكون قد لعب دورًا في هذا التطور، كما قالت غولكه في مقابلة مع DW. ففي ظل ظروف أفضل، يمكن تربية النسل في وقت مبكر. "ومع ذلك، فإن البلوغ لا يبدأ مع أول دورة شهرية، ولكن مع نمو الثدي"، كما تؤكد العالمة.

ولكن لماذا تغير هذا الوقت إلى الأمام بحوالي عام خلال أربعة عقود فقط؟ هناك أسباب مختلفة لذلك، ولا يمكن إثباتها كلها بوضوح.

هل تؤدي السمنة إلى البلوغ المبكر في زمن كورونا؟

أظهرت الأبحاث أن الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن يدخلون سن البلوغ في وقت مبكر. حيث يتم إنتاج المزيد من مادة اللبتين المرسال في أنسجتهم الدهنية، وهذا يرسل إشارات إلى الدماغ لبدء البلوغ.

أصبحت الملدنات محظورة الآن في زجاجات الأطفال في العديد من البلدان بسبب تأثيراتها الهرمونية المحتملة صورة من: Christin Klose/dpa/picture-alliance

وقد تكون حقيقة أن الأطفال الذين يتحركون أقل ويصبحون أكثر بدانة أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة عدد الفتيات اللاتي مررن بسن البلوغ المبكر خلال جائحة فيروس كورونا. ويحدث ذلك عندما تتطور الخصائص الجنسية الخارجية لدى الفتيات قبل سن الثامنة ولدى الفتيان قبل سن التاسعة.

"بالإضافة إلى ذلك، فقد تغير نمط الحياة بأكمله، مثل إيقاع الليل والنهار، وكان الأطفال تحت ضغط نفسي واجتماعي أكبر، وكانوا يقضون وقتًا أطول على الكمبيوتر - والضوء الأزرق، كما أظهرت الدراسات التي أجريت على الحيوانات، له تأثير على الهرمونات". وتشير غولكه التي تحقق في هذه الظاهرة، إلى أن الاتجاه نحو

البلوغ المبكر يتراجع الآن.

ما تأثير المواد الكيميائية على البلوغ؟

يشتبه العلماء في أن المواد الكيميائية الموجودة في بيئتنا لها تأثير على البلوغ. على سبيل المثال، فقد ثبت أن مبيد ال دي دي تي يؤدي إلى بداية مبكرة للبلوغ. يُشتبه أيضاً في أن المواد الموجودة في منتجات العناية الشخصية مثل الفثالات والبارابين والفينولات الأخرى تؤدي إلى البلوغ المبكر، خاصةً لدى الفتيات.

يمكن أن تطلق الزجاجات البلاستيكية مواد ملدنة - ويمكن أن يكون لها تأثير على مستويات الهرمونات، خاصة لدى الأطفال صورة من: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

وتقول غولكه إنه من الممكن أيضًا أن تؤثر الملدنات النشطة هرمونيًا في البلاستيك على بداية البلوغ. وتعتقد أن هذا أمر مرجح للغاية، حيث أن الاتجاه العالمي لبدء البلوغ في وقت مبكر قد تطور في فترة زمنية قصيرة بحيث لا يمكن تفسيره بالتغيرات الجينية.

ومع ذلك ليس من الواضح بالضبط ما هي المواد المسؤولة عن ذلك. وذلك لأن: "هناك أكثر من 100 مادة مختلفة يمكن أن تكون أسبابًا محتملة، كما أظهرت التجارب على الحيوانات - ونحن نتعرض لمجموعة كاملة من المواد". بالإضافة إلى ذلك، هناك دائمًا مسألة الجرعة: فالكمية التي لا تزال تعتبر غير ضارة في التجارب على الحيوانات يمكن أن يكون لها بالتأكيد تأثير على الأطفال.

زيت اللافندل وحليب الصويا يؤثران على توازن الهرمونات

يمكن أن تؤثر الزيوت العطرية أيضًا على الهرمونات - وبالتالي على بداية البلوغ أيضًا. فعلى سبيل المثال، ظهر لدى الفتيات والفتيان نمو مبكر للثدي بعد استخدام منتجات اللافندل. وأظهرت الاختبارات المعملية أن 65 من الزيوت العطرية تحتوي على مواد معينة لها تأثير هرموني على الخلايا البشرية. تباطأ نمو الثدي لدى جميع الأطفال عند التوقف عن استخدام المنتجات المعطرة.

ومنتجات الصويا لها تأثير هرموني أيضاً. تحتوي الصويا على ما يسمى بالإستروجين النباتي، أي المواد النباتية التي تشبه هرمون الإستروجين البشري - تمامًا مثل الجعة.

لم يثبت حتى الآن وجود تأثير على بداية البلوغ. ومع ذلك، في إحدى الدراسات، أفادت النساء اللاتي تم إطعامهن ببروتين الصويا في مرحلة الرضاعة بأن الدورة الشهرية لديهن أطول بكثير، كما أنهن يعانين من مشاكل أكثر حدة في الدورة الشهرية. لذلك تنصح الجمعية الألمانية لطب الأطفال والمراهقين بعدم إطعام الأطفال الرضع نظاماً غذائياً يعتمد على بروتين الصويا كمعيار.

دراسة من الدنمارك: بلوغ الأطفال الفرادى في وقت مبكر

ويبدو أن هناك شيئًا آخر يؤثر على بداية البلوغ: في المتوسط، يبلغ الأطفال الوحيدون في سن البلوغ أبكر من الأطفال الذين لديهم أشقاء، كما أظهرت دراسة دنماركية. وقد يكون أحد التفسيرات: عند تمرير جينات العائلة، لا يمكن للأطفال الوحيدين الاعتماد على الأشقاء - لذلك تفضل أجسامهم الاعتماد على قدرتهم الإنجابية في سن مبكرة.

أعده للعربية: م.أ.م